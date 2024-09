"Es una cuestión de economía": lo que opina un exempleado de Amazon sobre la muerte del teletrabajo en Amazon

El comunicado publicado ayer por Andy Jassy, CEO de Amazon, en el que daba por finiquitado la era del teletrabajo en Amazon y pedía a sus empleados acudir cinco días por semana a las oficinas de la compañía, ha levantado ampollas entre sus empleados de todo el mundo.

Sin embargo, ha sido John McBride, un exempleado de Amazon Web Services (AWS), quien desde su perfil de X ha elaborado una teoría sobre las verdaderas motivaciones tras la vuelta al modelo 100% presencial de la compañía. Fortune publicaba los mensajes que los empleados han colgado en un canal interno de Slack, en los que se muestran de acuerdo con determinados puntos de esta teoría.

Vuelta a la oficina de Amazon

A modo de resumen de lo que Andy Jassy anunció ayer, a partir de enero de 2025, Amazon endurecerá su política de vuelta a la oficina, obligando a sus empleados a acudir los cinco días de la semana a las oficinas de la compañía. Habrá excepciones, pero el teletrabajo será anecdótico en el esquema laboral de su plantilla. En palabras de Jassy, este cambio hacia la presencialidad consolidaría la cultura de liderazgo de la compañía que se estaba desvaneciendo.

Por otro lado, pero no menos importante, el CEO de Amazon anunció la reducción del número de cargos intermedios de la empresa para reducir la burocracia interna y agilizar la toma de decisiones. Aunque no explicó como se iba a llevar a cabo esa reducción (despidos, cambios de rol interno, etc.), muchos sospechan que será mediante despidos y congelación de nuevas contrataciones.

Fases para acabar con el trabajo remoto en Amazon

Según publicaba el exempleado, el verdadero motivo para la vuelta al modelo 100% presencial de la compañía no tenía nada que ver ni con la cultura ni con el ánimo de agilizar el funcionamiento interno de la compañía, sino que todo se reduce a impuestos y el contexto económico.

John McBride asegura que los planes de Amazon para eliminar el trabajo remoto consisten en cinco fases.

Fase 1: La primera de las cinco fases del plan de Amazon consistió en despedir a buena parte de la sobredimensionada plantilla que tenía tras la pandemia. Esa fase se saldó con unos 27.000 despidos en las distintas divisiones del conglomerado de servicios que forma Amazon.

Fase 2: La segunda fase, consistió en activar la política de regreso a la oficina de dos o tres días por semana, que se inició en 2023. Esta política invitaba a los empleados a acudir a las oficinas más cercanas a sus domicilios, lo cual ya provocó que muchos empleados de Amazon renunciaran a su empleo ante la negativa a volver a las oficinas.

Fase 3: Según el exempleado de AWS, el comunicado de retorno al modelo 100% presencial había activado la fase 3, poniendo énfasis en que la compañía ya no pedía que los empleados volvieran a las oficinas más cercanas a su domicilio, sino que se especificaba que debían ir al lugar en el que se encuentra su equipo. "Fui a la oficina de Denver cerca de mí, a 20 minutos de viaje". No obstante, con la nueva medida que entrará en vigor en enero de 2025, la oficina de referencia para su equipo sería Seattle, que está a 2.255 km. "Fue entonces cuando personalmente me fui en 2023 porque no me trasladaría a Seattle", aseguraba McBride.

John McBride asegura que esta fase desgastará a muchos empleados que no estarán dispuestos a mudarse o a cubrir esas distancias semanalmente, como fue su caso, y vaticina que muchos de sus excompañeros harán como él y renunciarán a su empleo. De hecho, esa opinión es la más compartida por muchos de los empleados que han escrito en el canal de Slack, al que también ha tenido acceso Business Insider.

Fase 4: John McBride afirma que durante la fase 4 del supuesto plan de Amazon, se producirá lo que denomina "el saqueo silencioso", que consistirá en mantener la presión sobre los cargos intermedios y los empleados con oficinas más alejadas haciéndoles perder presencia en las decisiones de la empresa y dejando la renuncia como única salida para el ostracismo. Una práctica que la compañía ya ha llevado a cabo en determinadas áreas de desarrollo de la compañía, tal y como describía el desarrollador Justin Garrison en su blog.

Fase 5: Según el exempleado de AWS, en la última fase se pone fin al trabajo remoto y cada empleado deberá ocupar su mesa en las oficinas asignadas a su equipo de trabajo, sin tener en consideración el lugar de residencia de los empleados. Quienes no se hayan mudado cerca de esa oficina, probablemente ya no trabajará en la compañía.

Al igual que ha sucedido en otras empresas, como Dell, que han endurecido las condiciones de sus políticas de regreso a las oficinas, algunos empleados de Amazon han denunciado en Reddit y otras redes sociales encontrarse ante un caso de "despidos encubiertos" en los que la compañía se estaría ahorrando la indemnización porque son los empleados quienes se ven forzados a renunciar a sus empleos.

Ahorro en despidos y exenciones fiscales

Hasta este punto, las teorías del exempleado podían ser más o menos “creíbles” como parte de la estrategia de reducción de plantilla y vuelta al modelo 100% presencial que devolvería a los empleados de Amazon a unas oficinas que, desde 2020, están infrautilizando y suponen un coste importante.

Un estudio de la consultora Gartner apuntaba a que las empresas estaban pagando un alto precio con sus políticas de vuelta a la oficia a toda costa, ya que están provocaban que el 62% de sus empleados se mostrara más dispuesto a abandonar la empresa. En la misma línea, una encuesta de la empresa de software BambooHR desvelaba que un 18% de los gerentes de RRHH esperaba un incremento de las renuncias voluntarias de sus empleados tras iniciar sus programas de vuelta a la oficina, pero no salió como planeaban.

Sin embargo, no pueden confirmarse los argumentos de este exempleado al afirmar que otro de los motivos ocultos tras este movimiento de Amazon, es reducir los gastos operativos de la plantilla de AWS.

Según McBride se han reducido los márgenes de beneficios de AWS, ante el ajuste en tecnología que han llevado a las empresas que usan los servicios de AWS para ahorrar costes, lo que ha llevado a la compañía a congelar determinados servicios que ofrecía, como publicaba Business Insider hace solo un mes.

Datos del informe ‘CIO PlayBook 2024: It's all About Smarter AI’ publicado en junio de 2024, apuntaba a que el crecimiento en inversiones de las empresas en AI se iba a incrementar en un 61% en 2024 con respecto a 2023. Por lo que nada apunta a que el principal proveedor de servicios que apoyan la computación en la nube vaya a tener una caída tan notable como para justificar una estrategia de recursos humanos que afecta a toda la plantilla de la compañía.

Otro argumento en la teoría de John McBride es que, con la vuelta a la oficina de Amazon, la compañía se aseguraba muchos millones de dólares en forma de exenciones fiscales. Tal y como le corrigen desde los propios comentarios, los gobiernos, ofrecen este tipo de incentivos fiscales por la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, independientemente de si van a la oficina o no, no por despedir a buena parte de la plantilla.

Andy Jassy, CEO de Amazon, reunido con Pedro Sánchez en su visita a España en junio de 2024

El exempleado también aseguraba que, con la vuelta a las oficinas, se reactiva la economía local que rodea a las oficinas y eso también reportaba beneficios fiscales para la compañía. En ese caso, es cierto que las autoridades locales donde se ubican las oficinas de Amazon ya han aplaudido la medida anunciada por su CEO.

Jon Scholes, presidente de la Asociación del Centro de Seattle, mostraba su satisfacción al portal de noticias locales Komonews. "Los empleados de Amazon y otros empleados que trabajan en oficinas son clientes de muchas pequeñas empresas, y eso es creación de empleos, ingresos fiscales para esas pequeñas empresas y la ciudad de Seattle”, aseguraba el representante de los comerciantes. No obstante, ese incremento de asistencia de público no reporta per se mayores beneficios o prebendas directas para la compañía.

