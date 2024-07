Bill Gates y el CEO de Amazon siempre han tenido muy claro cómo avanzar en su carrera: “Tienes que ser voraz”

Andy Jassy se encontró en 2021 ante el difícil reto de tomar las riendas al frente de Amazon cuando Jeff Bezos anunció su retirada de la posición de liderazgo de la empresa que había fundado.

El directivo de Amazon ha participado en un vídeo interno de Amazonen el que da algunas claves sobre liderazgo para sus cargos intermedios. La intervención de Jassy se contextualiza en las formaciones que Amazon proporciona a sus empleados para avanzar en su carrera conocidos como Los 15 principios de liderazgo de Amazon que, en su origen, escribió Jeff Bezos para ser ampliados posteriormente por algunos de los mejores talentos de la compañía, incluido su actual CEO.

Nunca dejar de aprender y ser curioso. Andy Jassy confirma que es muy importante seguir aprendiendo cosas nuevas durante toda la carrera profesional. Ese constante estado de aprendizaje implica mantener una curiosidad constante y una búsqueda continua de mejora en las habilidades.

Según Jassy, este es un rasgo que, sin duda, mejor define la diferencia entre las personas que desarrollan una carrera de éxito y quienes se estancan. “Los mejores líderes nunca terminan de aprender y siempre buscan mejorarse a sí mismos. Debes ser voraz y permanecer hambriento de conocimiento para encontrar nuevas formas de seguir aprendiendo”, asegura Jassy.

Bill Gates y su continuo aprendizaje. Bill Gates es un claro ejemplo de esta búsqueda constante de conocimiento, y no dudó en compartir esa leccióncon los recién graduados de la Universidad de Arizona del Norte durante su discurso.

El fundador de Microsoft invitó a los jóvenes a no bajar la guardia y continuar formándose y aprendiendo nuevas habilidades durante toda su carrera. Más aún cuando en su horizonte profesional se atisba una dura batalla con la IA pujando por sus empleos.

No solo por el trabajo, también por la salud. Según publicaba The Guardian, aprender nuevas habilidades y conocimientos, incluso durante la vejez, puede contribuir a vivir una vida más larga y feliz.

Investigadores de la Universidad de California descubrieronque también tenía un impacto en la mejora de las habilidades cognitivas y la memoria. Al fin y al cabo, si el cerebro fuera un músculo, el aprendizaje sería su entrenamiento. Por lo tanto, cuanto más lo ejercites, mejor resistirá el paso del tiempo.

Los reclutadores prefieren una mentalidad de crecimiento. Los reclutadores de personal para empresas no solo tienen en cuenta que el candidato tenga un currículum acorde con las necesidades del puesto. De hecho, tal ycomo confirmaba Aneesh Raman, vicepresidente y experto en fuerza laboral de LinkedIn a CNBC, “las empresas tienen más interés en las personas que demuestran una mentalidad de crecimiento, que las que tienen un título en Harvard”.

La mentalidad crecimiento a la que hace referencia el experto implica estar dispuesto a adaptarse y crecer con la empresa evolucionando las habilidades necesarias para ocupar un determinado puesto, que puede ir evolucionando con el paso del tiempo o las necesidades de la empresa. Según los expertos, precisamente uno de los objetivos de las entrevistas de trabajo es descubrir si los candidatos tienen esta disposición a evolucionar y seguir creciendo. Mantener este gusto por el aprendizaje constante resulta mucho más valioso para los reclutadores que cualquier titulación.

Solo sé que no sé nada. La célebre frase atribuida a Sócrates sirve como síntesis de lo que se basa la continua búsqueda de nuevos conocimientos. Ser consciente de lo que no se sabe es la mejor de las bases para cimentar el aprendizaje. “Debes pensar en la idea de que no lo sabes todo y que hay mucho que aprender. Incluso si has pasado años aprendiendo sobre un área determinada, puede cambiar muy rápidamente".

Bill Gates tuvo que aprender esa lección por su cuenta a lo largo de su carrera. “En algún momento de tu carrera, te encontrarás enfrentándote a un problema que no puedes resolver por tu cuenta. Cuando eso suceda, no entres en pánico. Respira hondo. Oblígate a pensar bien las cosas. Y luego encontrar personas inteligentes de las que aprender”, les dijo a los recién graduados de la Universidad de Arizona del Norte.

No es un castigo, es un placer. El consejero delegado de Amazon sugiere que, en lugar de sentirnos amenazados por lo que no sabemos, deberíamos ver el aprendizaje como algo divertido y emocionante. Esto contribuirá a seguir creciendo y disfrutando de una carrera profesional enriquecedora y apasionante, en lugar de ver tu trabajo como una rutina monótona.

Técnicas como la regla de las cinco horas, pueden ayudarte a seguir aprendiendo sin esfuerzo durante toda tu vida, al tiempo que ejercitas el hábito de la lectura.

Imagen | Wikimedia Commons (Lisi Mezistrano Wolf), Pexels (Bethany Laird)