Los cinco errores de Bill Gates que le llevaron a mejorar en el trabajo: la productividad no lo es todo

Bill Gates lleva más de cuatro décadas en la cúspide de la gestión empresarial y en la gestión de inversiones, por lo que durante todo este tiempo ha acumulado muchos aprendizajes en el ámbito laboral y de productividad.

Hace un año, el magnate era invitado a dar un discurso durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Arizona del Norte. Ante él se encontraban varios centenares de jóvenes ingenieros de la generación Z recién graduados, por lo que el millonario no quiso dejar escapar la ocasión para darles cinco consejos sobre cómo afrontar la carrera laboral que justo iban a comenzar. Bill Gates compartió el discurso en su página personal.

La vida no es una obra de un solo acto. El primer consejo que Bill Gates dio a los nuevos ingenieros que acababan de graduarse iba dirigido a quitar hierro a las decisiones que iban a tomar en estos primeros compases de sus carreras laborales: no estás atado a una única carrera o decisión para toda tu vida.

El propio Gates es un ejemplo de esa posibilidad de cambio. Abandonó sus estudios en Harvard para fundar Microsoft, y años más tarde, abandonó la empresa que creó para dirigir la fundación que lleva su apellido. “Cuando dejé la escuela, pensé que trabajaría en Microsoft por el resto de mi vida. Hoy en día, todavía amo mi trabajo en software, pero la filantropía es ahora mi trabajo de tiempo completo. No solo está bien cambiar de opinión o tener una segunda carrera... Puede ser algo muy bueno”.

Nunca eres demasiado inteligente para equivocarte. Con la perspectiva que da la experiencia, el millonario reconoce que cuando salió de la universidad pensaba que sabía todo lo necesario. Sin embargo, reconoció que el primer paso para aprender algo nuevo es aceptar lo que no sabes, en lugar de centrarte en lo que sí sabes.

“En algún momento de tu carrera, te encontrarás enfrentándote a un problema que no puedes resolver por tu cuenta. Cuando eso suceda, no entres en pánico. Respira hondo. Oblígate a pensar bien las cosas. Y luego encontrar personas inteligentes de las que aprender”. Esto puede implicar delegar tareas en otros que realmente sepan hacerlas, algo que a Bill Gates le costaba mucho en los primeros años de Microsoft, siendo un jefe terriblemente controlador.

Trabaja en resolver problemas importantes. El tercer consejo que el millonario dio a los recién graduados fue que encontraran un propósito mayor para su trabajo, que fuera un propósito que ayudara a resolver problemas de la humanidad. “Cuando pasas tus días haciendo algo que resuelve un gran problema, te da energía para hacer tu mejor trabajo. Te obliga a ser más creativo y le da a tu vida un fuerte sentido de propósito”, aseguraba Bill Gates en su discurso.

Ese está siendo de uno de los propósitos de esta última etapa profesional de Bill Gates al frente de la Fundación Gates, donde el magnate investiga formas de potabilizar el agua o reducir el riesgo de epidemias mortales en zonas donde la población está en contacto con aguas residuales.

No subestimes el poder de la amistad. Bill Gates también puso en valor el poder de las redes de amistades y contactos que se tejen durante toda la vida, poniendo especial énfasis en la etapa universitaria. “Lo único más valioso que con lo que sales del escenario hoy es con quién subes al escenario. Recuerda a las personas que tienes sentadas a tu lado en las clases, con las que has esquiado. Son futuros cofundadores y colegas. Una gran fuente de apoyo, información y asesoramiento en el futuro”.

En este punto, Bill Gates sabe bien de lo que habla. Paul Allen, su socio cofundador de Microsoft fue compañero en la escuela y con él fundó una de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Steve Ballmer, el que fue durante muchos años director de ventas y, para bien o para mal, tomó el relevo de Bill Gates al frente de Microsoft, conoció a Gates en la residencia para estudiantes de Harvard.

No eres un holgazán por dejarte un poco de margen. El último consejo que Bill Gates dio a los recién graduados es el que, en palabras del propio Gates, “Tardé mucho tiempo en aprender”: a gestionar los tiempos de trabajo y descansar correctamente.

En los primeros años de Microsoft, Bill Gates concebía el tiempo de descanso como tiempo malgastado. “A medida que crecí, y especialmente una vez que me convertí en padre, me di cuenta de que hay más en la vida que el trabajo. No esperes tanto como yo para aprender esta lección. Tómese el tiempo para nutrir sus relaciones, celebrar sus éxitos y recuperarse de sus pérdidas. Tómate un descanso cuando lo necesites. Tómatelo con calma con las personas que te rodean cuando lo necesiten”.

