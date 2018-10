Paul Allen, co-fundador de Microsoft, ha muerto a los 65 años

Una de las figuras más emblemáticas en la historia de la tecnología nos ha dejado. Paul Gardner Allen, co-fundador de Microsoft, investigador, empresario y filántropo, ha muerto la tarde de este lunes en Seattle a los 65 años de edad, esto tras complicaciones relacionadas con el linfoma no Hodgkin.

Paul Allen no sólo será recodado como el amigo de Bill Gates, con quien fundó una de las compañías más importantes del mundo, sino como una mente brillante que dedicó gran parte de sus años a tratar de cambiar el mundo a través de proyectos, inversiones y esfuerzos filantrópicos.

Jody, la hermana de Paul Allen, se refirió así a la pérdida:

"Si bien la mayoría conocía a Paul Allen como tecnólogo y filántropo, para nosotros era un hermano y un tío muy querido, y un amigo excepcional. La familia y los amigos de Paul fueron bendecidos al experimentar su ingenio, calidez, generosidad y profunda preocupación. A pesar de todas las exigencias de su agenda, siempre hubo tiempo para la familia y los amigos. En este momento de pérdida y dolor para nosotros, y para muchos otros, estamos profundamente agradecidos por el cuidado y la preocupación que demostró durante todos los días de su vida".

Statement from Paul Allen's family. He died today at 65 from complications of non-Hodgkin’s lymphoma in Seattle pic.twitter.com/7KOi2fxySA — Mike Rosenberg (@ByRosenberg) 15 de octubre de 2018

Paul Allen conoció a Bill Gates cuando ambos asistían a la Escuela Lakeside en Seattle. Allen tenía 14 años en ese momento y Gates tenía 12. Menos de una década después, crearon Microsoft.

Allen renunció a Microsoft en 1983, cuando fue diagnosticado por primera vez con no Hodgkin, una enfermedad que es tratable pero puede ser fatal si no se detecta a tiempo, esto debido a la insuficiencia respiratoria o infecciones que puede provocar.

Tras dejar Microsoft, Allen se volvió inversionista a través de Vulcan, una compañía que el mismo fundó. Vulcan ha invertido en el Museo de la Cultura Pop de Seattle, un grupo centrado en el uso del machine learning para la preservación del clima, hasta Stratolaunch, un enorme avión espacial. Allen también era el propietario de los Portland Trail Blazers de la NBA y los Seattle Seahawks de la NFL.

We miss you.

We thank you.

We love you. pic.twitter.com/rxkn1IjJ0R — Trail Blazers (@trailblazers) 15 de octubre de 2018

Paul Allen también fue conocido por sus esfuerzos filantrópicos bajo el nombre de 'Paul G. Allen Philanthropies'. Sus contribuciones filantrópicas superan los 2.000 millones, según el propio sitio web de Allen, y se había comprometido a regalar la mayor parte de su fortuna.

Bill Hilf, CEO de Vulcan, mencionó:

"Todos los que tuvimos el honor de trabajar con Paul sentimos una pérdida inexpresable hoy. Poseía un intelecto notable y una pasión por resolver algunos de los problemas más difíciles del mundo, con la convicción de que el pensamiento creativo y los nuevos enfoques podrían tener un impacto profundo y duradero."

It is with deep sadness that we announce the death of @PaulGAllen, our founder and noted technologist, philanthropist, community builder, conservationist, musician and supporter of the arts. All of us who worked with Paul feel an inexpressible loss today. https://t.co/OMLZ7ivvSD pic.twitter.com/Bfa8kK6Q8e — Vulcan Inc. (@VulcanInc) 15 de octubre de 2018

Satya Nadella, CEO de Microsoft, expresó que las contribuciones de Allen tanto a Microsoft como a la industria eran "indispensables".

"Las contribuciones de Paul Allen a nuestra compañía, nuestra industria y nuestra comunidad son indispensables. Como cofundador de Microsoft, a su manera tranquila y persistente, creó productos, experiencias e instituciones mágicas, y al hacerlo, cambió el mundo. He aprendido mucho de él: su curiosidad, su persistencia y su exigencia a los altos estándares es algo que seguirá inspirándome a mí y a todos nosotros como Microsoft. Nuestros corazones están con la familia de Paul y sus seres queridos. Descansa en paz."

Statement from Microsoft CEO Satya Nadella on the passing of Paul Allen: pic.twitter.com/1iLDLenLKz — Microsoft (@Microsoft) 15 de octubre de 2018

Así está reaccionando el mundo

Paul was a truly wonderful, bright and inspiring person—- and a great friend. I will miss him https://t.co/HYhtgZGo8C — Steve Ballmer (@Steven_Ballmer) 15 de octubre de 2018

We lost a great technology pioneer today - thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community. — Sundar Pichai (@sundarpichai) 15 de octubre de 2018

Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft. — Tim Cook (@tim_cook) 15 de octubre de 2018

Very sad to hear of Paul Allen’s passing. His passion for invention and pushing forward inspired so many. He was relentless to the end. My heart goes out to Paul’s family and friends. — Jeff Bezos (@JeffBezos) 15 de octubre de 2018

Microsoft co-founder Paul Allen dies https://t.co/7BbUOHcexU // Paul was an original and a dear person who did so much to shape lives with computing and his later work in science, community, and research. I am so deeply saddened by his passing. He will be missed. RIP Paul. — Steven Sinofsky (@stevesi) 15 de octubre de 2018

Deeply saddened by the passing of @PaulGAllen. I’ll miss him greatly. His gracious leadership and tremendous inspiration will never be forgotten.



The world is a better place because of Paul’s passion, commitment, and selflessness. His legacy will live on forever. — Pete Carroll (@PeteCarroll) 15 de octubre de 2018

Saddened by the passing of Paul Allen a great leader in tech and a man of all seasons who fully enjoyed his life and wealth yet also gave back to the world at scale. I was especially impressed with how he took care of the Oceans. May the one who brings peace bring peace to all. — Marc Benioff (@Benioff) 15 de octubre de 2018

Y no hay mejor forma de recordar a Paul Allen que con el comentario de Quincy Jones, quien durante una entrevista dijo que Allen era un excelente guitarrista y tocaba "casi" como Hendrix.

In light of Paul Allen's death, let's take some time to remember that Quincy Jones interview where he said Allen was the second coming of Jimi Hendrix. pic.twitter.com/Vo0PviA4Yz — Ryan Mac (@RMac18) 15 de octubre de 2018

Descanse en paz.