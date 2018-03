Paul Allen: el cofundador de Microsoft más desconocido y polifacético

Paul Allen se describe a sí mismo como "filántropo, inversor, emprendedor, propietario de los equipos Seahawks y Blazers, guitarrista, partidario de la neurociencia, pionero del espacio y cofundador de Microsoft".

El orden es esclarecedor y significativo. Empecemos por el final (o el principio). Fue, junto a Bill Gates, el cofundador de Microsoft, aunque siempre parecía estar en un segundo plano, sobre todo a nivel mediático. Retirados los dos de la empresa, y centrados ambos en cuestiones filantrópicas, Paull Allen sigue siendo más desconocido para el gran público que su compañero de universidad y aventura empresarial.

Sin embargo, en los últimos 20 años, este hombre de 65 años se ha convertido en uno de los multimillonarios de Estados Unidos que más dinero dona a ONG (se calcula que ha destinado más de 2.000 millones de dólares entre 1.500 organizaciones) para una amplia variedad de fines. Además, adora los deportes (posee dos equipos, uno de la NBA y otro de la NFL), la música (tiene una banda de rock) y colecciona aviones de guerra.

Paul Allen nació el 21 de enero de 1953 en Seattle (Washington). Con 14 años conoció a Bill Gates (dos años menor) en la Escuela Lakeside, en las afueras de Seattle. En junio de 1975, Allen y Gates decidieron abandonar la universidad y fundar Microsoft. El reto era diseñar software para los ordenadores personales en un momento en que las oficinas estaban repletas de máquinas de escribir.

Dos años más tarde, ambos socios (Gates y Allen) firmaron un acuerdo por el que Gates se quedaba con el 64% de Microsoft y Allen con el 36% restante.

La primera sede de Microsoft estuvo en Albuquerque (Nuevo México), aunque en 1979 se trasladaron al estado de Washington. En 1981 Microsoft compró un sistema operativo llamado Q-DOS por 50.000 dólares, lo reinventaron, lo llamaron MS-DOS y lo instalaron como el sistema operativo en los PC de IBM.

En 1986 la compañía salió a bolsa, lo que convirtió un año más tarde a Bill Gates, de 31 años, en el multimillonario más joven del mundo.

Pero tres años antes, en 1983, Allen salió de Microsoft (pero no renunció a sus acciones) tras haber sido diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático por el que tuvo que someterse a varios meses de tratamiento con radiación.

De hecho, éste es uno de los episodios más polémicos de su vida. En 2011, Paul Allen escribió una biografía (Idea Man) en la que acusaba a Bill Gates de tratar de eliminarle del negocio cuando enfermó. Según Allen, Gates creía que cuando Allen enfermó no estaba trabajando lo suficiente en la empresa. Además, afirma que su amigo de la infancia se alió con Steve Ballmer para reducir la participación de Allen en la compañía, entre otras acusaciones.

Llegó a decir, en una entrevista en Vanity Fair, que Gates fue un "oportunista mercenario" y que trató de "estafarlo". Allen admitió también que el estilo exigente y confrontativo de Gates “destruyó gradualmente nuestra amistad y nuestra capacidad para trabajar juntos”.

Sin embargo, tiempo después de escribir esta biografía y hacer estas declaraciones Paul Allen retiró en parte sus palabras. En una edición posterior de su autobiografía se incluyó un epílogo que insinuaba que Gates y él habían superado sus diferencias.

En ese epílogo, Allen reconoce que "no a todos les gustó todo lo que escribí". Y añade: "algunos de mis amigos de Microsoft se inquietaron por haber relatado la historia reciente de la empresa bajo la óptica menos favorable. Pero casi todos pronto superaron su disgusto, con la excepción de Bill Gates”.

Desde que publicó s libro, los dos fundadores de Microsoft estuvieron más de un año sin saber el uno del otro. Allen reconoce que durante ese tiempo temió que su amistad "pudiera romperse permanentemente". Sin embargo, y tras el fallecimiento de la madre de Allen en 2012, Gates se puso en contacto con su amigo para expresarle sus condolencias y tratar de renovar su amistad.

"Creo que seremos amigos de nuevo", confesó Allen. "La historia que compartimos es más poderosa que cualquier cosa que se interponga entre nosotros".

Una buena prueba de que han superado sus diferencias es que Allen y Gates posaron hace unos años para una foto que recuerda un clásico de Microsoft de los años 80.

