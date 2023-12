El libro con el que más he aprendido en mi vida: 14 recomendaciones de los editores de Xataka

Es un tópico recurrente ese de que de la lectura se aprende mucho, pero no hay más que ver la selección de libros que hemos hecho en Xataka para comprobarlo: desde tratados clásicos de evolucionismo a novelas de ciencia ficción. Cualquier texto es susceptible de enseñarnos algo, y no lo digo yo: lo dicen unos cuantos editores y editoras de Xataka que nos dejan pistas sobre libros de los que aprender algunas cosas.

'Factfulness', de Hans Rosling

Recomendado por Javier Pastor

Los medios de comunicación generalistas dedican la mayor parte de sus contenidos a dejar claro que en el mundo hay todo tipo de conflictos y pasan todo tipo de tragedias, pero ante esa visión pesimista —aquí uno que ha dejado de ver el telediario— está una realidad demostrada: la de que estamos mejor de lo que pensamos. Es el mensaje central de 'Factfulness: Diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas', un ensayo de Hans Rosling. Este investigador tiene también una charla TED estupenda sobre el tema, pero el libro sirve para desgranar esos argumentos en los que esa visión pesimista que podemos tener del mundo probablemente sea errónea. Es evidente que hay problemas, sí, pero también que vivimos mejor de lo que jamás hemos vivido. Todos. Un libro que abre un poco la mente, cambia el discurso y permite ver las cosas con otra perspectiva. Una más optimista, que falta nos hace.

'Matar a un ruiseñor', de Harper Lee

Recomendado por Aldara Pérez

Lo que hace que 'Matar a un ruiseñor' sea una novela tan relevante en mi biblioteca es por ser atemporal en el mensaje sobre la necesidad social de aceptar al otro. Cómo se enfoca la obra, desde la inocencia infantil hasta la vida adulta, sobre una cultura marcada por el prejuicio. es también algo que deja huella. A medida que avanzas en la trama y conectas emocionalmente con los personajes, resuena durante la lectura el sentido de la justicia, la integridad y un sinfín de reflexiones morales.

'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole

Recomendado por Pablo Martínez

Quizás 'La conjura de los necios' no sea el libro que más me ha enseñado en sí mismo, pero es uno de esos libros que me hicieron cogerle el gusto a eso de leer en mi adolescencia. Todo lo demás vino después. Hay otra lección importante en sus páginas: no siempre hay que fiarse del protagonista. Ignatius J. Reilly es uno de los antihéroes que más honor hacen a su nombre: quejica, manipulador… un embustero de cuidado que nos muestra como pocos eso de que no es lo mismo la empatía que la simpatía.

'La píldora Serrahima', de Miguel Ángel Uriondo

Recomendado por Laura Sacristán

Hace un par de años leí este libro en el que el propio Pedro Serrahima hace un repaso por toda su vida profesional -y personal-. No es una biografía como tal, sino que usa un formato de entrevista -o charla entre amigos- en la que, además de su paso por ONO y su aterrizaje en Telefónica para el lanzamiento de O2, Serrahima habla de los momentos clave que marcaron la historia de Pepephone.

Es un libro de 200 páginas que se lee fácil y rápido porque está plagado de curiosidades y anécdotas del mundillo de los operadores. A mí, personalmente, me sirvió para aprender muchas cosas del sector telco en España. Creo que es el ejemplo perfecto de cómo se puede llegar a ser un operador de éxito simplemente cambiando la forma de concebir la relación con el cliente.

'Mientras escribo', de Stephen King y 'El Principito', de Antoine de Saint-Exupéry

Recomendado por Iván Linares

No soy mucho de leer libros ajenos a la ficción, a la hora de aprender suelo prestar más atención a los artículos publicados. Aunque esto no significa que los libros no me impriman enseñanzas, que cada uno que marco como leído termina dejando un poso, por mínimo que sea. De entre todos los libros que leí, uno de los que acostumbro a recomendar es 'Mientras escribo', de Stephen King: en este libro, mitad autobiografía y mitad taller de escritura, el autor que domina el terror como nadie profundiza en su manera de escribir para dar una pila de consejos a todos los que nos dedicamos a juntar palabras. Tanto si te gusta Stephen King como si no, cada uno de los trucos del maestro bien vale el tiempo de lectura. Más de una enseñanza sacarás.

Aparte de 'Mientras escribo', hay otro que marcó mi manera de pensar y de escribir: 'El Principito', clásico infantil de Antoine de Saint-Exupéry. El derroche de imaginación, inocencia, autonomía y persecución de los sueños que derrochan sus páginas es toda una enseñanza de vida. Fue el primer libro que leí y uno de los que procuro mantener cerca mío como biblioteca de consulta: pese a ser pequeño y aparentemente sencillo, encierra la receta para enfrentarse a los miedos del futuro sin perder de vista las raíces del pasado. Porque la vida puede ser un gigantesco baobab capaz de absorber el pequeño planeta que nos corresponde a cada uno.

'El juego de Ender', de Orson Scott Card

Recomendado por Pedro Aznar

Uno de los libros de los que más he aprendido en mi vida, fue también uno de los primeros que leí de niño. Se trata de 'El juego de Ender', la novela de ciencia ficción de Orson Scott Card. Realmente se aprende mucho de cada libro que lees, pero de este en concreto, yo entendí que no todo es lo que parece, el valor de la lealtad, el liderazgo y la importancia de cada uno de nuestras acciones -que al final es lo que realmente cuenta-. Un clásico para mí, al que vuelvo regularmente de tanto en tanto -casi como quien vuelve a un lugar seguro de vida, quizás con la esperanza de seguir aprendiendo algo nuevo-.

'El origen de las especies', de Charles Darwin

Recomendado por Juan Carlos López

Mi propuesta es una apuesta sobre seguro. Un auténtico clásico que sin duda merece un hueco en la biblioteca de cualquier lector apasionado por la ciencia, o, sencillamente, por la cultura. Actualmente podemos encontrar en las librerías varias ediciones diferentes y muy cuidadas de 'El origen de las especies', la obra cumbre de Charles Darwin.

Tengo varias de ellas, pero mi favorita por la calidad de la traducción y el mimo con el que ha sido confeccionada es la de Alianza Editorial. En cualquier caso, lo realmente importante es el contenido de esta obra, y en este ámbito tengo poco que añadir a lo que probablemente todos sabemos: en este texto Darwin consiguió afianzar los cimientos de la teoría de la evolución biológica. Leerlo es un placer difícilmente igualable con otras lecturas.

'Una breve historia de casi todo' de Bill Bryson

Recomendado por Matías S. Zavia

Es una recomendación muy manida, casi un tópico. Pero este bestseller ha cumplido 20 años en 2023 y no he vuelto a leer un libro de divulgación científica que condense tanta información de una manera tan entretenida. Porque a uno le gusta aprender, pero sobre todo divertirse.

Una de las genialidades de Bill Bryson es que logra introducir un montón de nombres de científicos, algunos célebres y otros borrados de la historia, asociándolos a sus miserias o excentricidades. Ya se sabe que algunos de los grandes descubrimientos de la ciencia son pura serendipia, pero muchos otros fueron fruto de la enemistad entre investigadores.

El libro resiste como un campeón al paso del tiempo (salvo por algunos detalles como la duda de si existe o no el Bosón de Higgs, que se detectó por primera vez en 2012). Bryson explica con una sencillez admirable cómo funciona casi todo, desde el átomo hasta la inmensidad del universo, desde la célula hasta ese mono inquieto llamado Homo Sapiens.

'1984', de George Orwell

Recomendado por Rubén Andrés

'1984' es uno de esos libros que acostumbro a releer cada cierto tiempo, y cada vez que lo hago me sorprende la capacidad analítica y casi profética de Orwell para retratar el devenir político de los últimos cuarenta años con precisión quirúrgica. Esa capacidad de análisis es una lección que el británico ha dejado en cada una de sus obras y me ha enseñado a ver la actualidad con una mirada más amplia. Las vivencias de Winston Smith muestran las artimañas y semánticas retorcidas que han usado las facciones políticas de todos los colores a lo largo de la historia, revelando el carácter cíclico del pensamiento político.

'Pensar rápido, pensar despacio', de Daniel Kahneman

Recomendado por Javier Lacort

Un libro que ayuda a entender cómo funciona nuestra forma de pensar. Por un lado, el pensamiento rápido: operativo, emocional, intuitivo, es eficiente y necesario, pero también está sujeto a sesgos y errores. Por otro lado, el pensamiento lento, analítico, lógico, entra en juego con las decisiones complejas. Es más preciso, pero también más lento. A partir de ahí, Kahneman habla de sobreconfianza, encuadre, experiencias vitales y la forma en que las recordamos, falacias y sesgos… Uno de esos libros que por muchos años que pasen siguen vigentes y uno recuerda.

'Ochenta y seis cuentos', de Quim Monzó

Recomendado por Javier Jiménez

De joven (y hago esta precisión temporal con la esperanza de que ya se me haya pasado) era un poco gilipollas. Poetrasto de baratillo que veía en la literatura una especie de sacerdocio arcano que daba acceso a las verdades más profundas de la existencia. Vale que tenía 16 años, pero aún me da repelus recordarlo.

Sobre todo porque me iba bien: vivía en Granada (una ciudad devastada por la poesía), recolectaba felicitaciones en los recitales, estaba a punto de publicar un poemario y me sacaba unos dinerillos mandando cosas a concursos… es un creíble lo cerca que está uno siempre de hacerse una visión sesgada del mundo y quedarse a vivir allí. Por suerte me crucé con Monzó.

Porque era verdad que la literatura podía contener cantidades loquísimas de vida: lo que pasa que no de la forma en que yo pensaba. La lectura de este libro fue un golpe durísimo: demolió muchas de las cosas en las que creía.

Nunca llegué a ser un gran poeta, ni publiqué al final el poemario: pero no soy (tan) gilipollas. Lo comido por lo servido.

'El lenguaje de los perros. Las señales de calma', de Turid Rugaas

Recomendado por César Muela

Cuando adopté a mi perro tuve que trabajar mucho con él porque aparte de que su anterior familia lo había abandonado, estuvo sus siete años de vida atado las 24h del día. Como es lógico, esto le provocó problemas de ansiedad, miedo, reactividad, dificultades para socializar con otros perros...

Lo primero que hice fue recurrir a una etóloga profesional, con la que estuvimos meses trabajando con refuerzo positivo para que Thor, que así se llama mi perro, pudiera llevar una vida más normal y sana. Aparte de paciencia y disciplina, mi etóloga me recomendó encarecidamente leer este libro, sobre todo porque parte de los problemas o situaciones complicadas que pueden surgir entre perros vienen dadas porque los dueños no sabemos entenderles. Que tu perro mueva la cola no necesariamente quiere decir que esté contento, y en eso se centra este libro, en explicar las señales de calma que instintivamente usan los perros para comunicarse entre ellos.

Son señales que empiezan muy sutiles y sirven para saber si tu perro está cómodo o no, si el otro perro quiere jugar o no... Aprendí un montón y lo sigo aplicando día a día. Te diría que es un libro indispensable si tienes perro, y especialmente si eres de las personas que dice "mi perro es bueno, no hace nada", que me he topado con unas cuantas y no suelen tener en cuenta al resto de perros.

'Monster Show. Una historia cultural del horror', de David J. Skal

Recomendado por John Tones

David J. Skal es uno de los grandes en lo que erespecta a divulgación de la cultura pop. Libros como 'Hollywood gótico: La enmarañada historia de Drácula', 'Halloween: La muerte sale de fiesta' o 'Algo en la sangre: La biografía secreta de Bram Stoker, el hombre que escribió Drácula' son lecciones magistrales de cómo explicar las cosas claras, con un ritmo trepidante, sin dejar de lado el rigor, la profundidad o la necesaria contextualización. 'Monster Show', quizás su obra más célebre, es un repaso a toda la cultura del terror, desde sus orígenes en el folclore a sus ramificaciones en el cine a través de los mitos que han masificado a iconos como Drácula o Frankenstein.

Dejando a un lado la extraordinaria calidad del libro (que reedita EsPop después de un largo tiempo desaparecido de las librerías), como persona que se dedica a escribir, aprender e intentar comunicárselo al resto, 'Monster Show' es doblemente valioso. No solo da un contexto impagable sobre las películas y la cultura que más me interesa: también demuestra que para escribir un ensayo magistral no hace falta ponerse cargante o relamido. Solo hay que dejar que la pasión vaya de la mano del rigor.

