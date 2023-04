12 libros imprescindibles que el equipo de Xataka recomienda para leer y regalar este Día del libro

Un año más, tenemos a la vuelta de la esquina el Día del Libro y como siempre, desde Xataka, queremos aprovechar para celebrarlo con vosotros. Para ello, hemos convocado a algunos de nuestros editores y colaboradores y hemos reunido sus recomendaciones personales del momento.

Alimenta tu Salud con Comida Real, de la Dra. Miriam Ruiz

La recomendación de Javier Lacort

Un libro para aprender a comer bien sin la capa de superioridad moral o juicios de valor que encontramos en otros discursos de este sector. Explicado de forma detallada, razonable, coherente, te enseña los pilares de una buena alimentación desde el supermercado hasta el plato.

El Fútbol no te Da de Comer, de Enrique Ballester

La recomendación de Alberto de la Torre

“Quien suele decir que no tengas pena por el fútbol porque el fútbol no te da de comer suele ser alguien que se considera un poquito superior a los hinchas, que piensa que tiene una sensibilidad especial para la cultura y las artes, que flota por encima de lo vil y de lo ruin de nuestras sociedades (…) La paradoja de todo esto es que ese mensaje de no estar triste por el fútbol porque el fútbol no te da de comer es un mensaje ultramaterialista. ¿Qué pasa? ¿Que solo podemos estar tristes por aquello que nos dé dinero? ¿Eso es lo que le estás enseñando a un niño? ¿En serio?”

Esta es una de las citas del primer artículo que Enrique Ballester recoge en un libro que lleva por título una frase que todo aficionado (y sufridor) al fútbol hemos escuchado alguna vez en la vida. Un libro que habla, precisamente, de la vida al tiempo que maneja miles de metáforas futbolísticas. Todos los textos son columnas que Ballester ha ido publicando entre septiembre de 2020 y junio de 2022 en El Periódico, donde se puede leer su particular crónica de la jornada cada semana.

La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón

La recomendación de Javier Pastor

“Es una recomendación perenne en mi caso: ‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz Zafón, una novela ambientada en Barcelona de mediados del siglo XX que he leído y releído (hace tiempo) y que me entusiasma no ya por la trama, algo tétrica, sino por los personajes y la relación entre ellos. La novela forma parte de una serie de cuatro novelas interconectadas, pero cada una es autocontenida. Esta es para mí la mejor con diferencia, pero si gusta, animaos con el resto porque no decepcionan tampoco”.

Los Peligros de Fumar en la Cama de Mariana Enriquez y Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, de Grady Hendrix

Las recomendaciones de Carlos Prego

Dejemos clara una premisa ya de entrada: me encanta leer y disfruto (casi) todos los géneros; pero apasionado, lo que se dice apasionado, lo soy de la literatura de terror. Hecha la preceptiva aclaración, dejo un par de títulos que me han regalado grandes momentos y algún que otro escalofrío en 2022.

El primero es "Los peligros de fumar en la cama", de Mariana Enriquez, una antología de relatos maravillosamente bien escritos que combinan tópicos del género con nuevos ingredientes, una mezcla que funciona a las mil maravillas para remover esa región del espinazo en la que se atrincheran los miedos.

Otro título que he disfrutado es "Guía del club de lectura para matar vampiros", de Grady Hendrix. Su principal fortaleza: el punto de humor e ironía bien combinado con una atmósfera terrorífica. El negativo: quizás un argumento con giros demasiado predecibles. Aunque ese "quizás" es bien grande, fruto de una impresión muy personal. El tercer título —y con esto cierro la lista— es "Experimental film", una novela de Gemma Files. La impresión que me dejó no es tan buena (aka aterradora) como las otras dos, pero está escrito de forma impecable y su propuesta es muy interesante

Star Wars: Thrawn de Timothy Zahn

La recomendación de Enrique Pérez

De Star Wars conocemos mil historias a través de las distintas películas y series. Hay un personaje que pronto cobrará más protagonismo ya que será uno de los antagonistas de la serie de Ashoka y bien podría salir en la futura película que dirigirá Dave Filoni. Se trata del Gran Almirante Thrawn.

En la primera parte de esta trilogía, que continúa con Alianzas y Traición, fue donde se presentó por primera vez el personaje.Si os gusta Star Wars, la novela de Thrawn es una de las imprescindibles para profundizar en uno de sus personajes más complejos, distintos y carismáticos. Porque en Star Wars hay muchos villanos míticos y Thrawn está por derecho propio a estar entre ellos.

Comunismo Originario y Lucha de Clases en la Iberia Prehistórica, de Rodrigo Villalobos y ‘Siete Casas Vacías’ de Samanta Schweblin

La recomendación de Javier Jiménez

‘Comunismo Originario y Lucha de Clases en la Iberia Prehistórica' de Rodrigo Villalobos. Villalobos es doctor en Arqueología Prehistórica y un viejo conocido de Xataka. Y si lo recomiendo efusivamente es porque, bajo un título tan “peculiar” (y que me consta que puede desorientar a muchos) se encuentra un alucinante viaje por las entrañas de algunas de las innovaciones sociales más exitosas de toda la Historia: el Estado, la propiedad privada y la familia. Divulgación de la buena y bien escrita: un torrente de datos, historias y teorías que nos cambian la forma que tenemos de ver el mundo prehistórico, sí; pero también (y, sobre todo) el actual.

Schweblin suele decir que ella no busca una historia, ni una forma… trata de transmitir una emoción. Y en este conjunto de relatos lo consigue. En ellos podemos ver cómo el terror, el desasosiego, la oscuridad se convierten en un escalpelo que palpita en cada página, donde menos de lo esperas.

'Siete Casas Vacías' no es que sea una novedad y, de hecho, ha sido multipremiado… pero no por eso hay que dejar de recomendar una de las mejores puertas al llamado “gótico latinoamericano”; una forma de internarse en el corazón de la mejor literatura escrita en español (que, aunque a veces se nos olvide, se está escribiendo al otro lado del charco).

Escribir contra los Hombres. Cartas de HP Lovecraft, recopiladas por Javier Calvo

La recomendación de John Tones

La obra a la que H.P. Lovecraft, quizás el autor de terror y ciencia ficción más relevante e influyente del siglo XX, dedicó más tiempo y esfuerzo no es ninguno de sus relatos (una parte de su bibliografía relativamente exigua y que se puede recopilar en un par de volúmenes). La obra donde se puede analizar mejor su personalidad, su pensamiento y su visión del mundo es su correspondencia: Lovecraft llegó a escribir unas cien mil cartas (lo que también explica por qué escribió tan poca ficción). Y por primera vez en español, estas cartas llegan seleccionadas, traducidas y recopiladas por Javier Calvo en una preciosa edición de Aristas Martínez, titulada Escribir contra los Hombres. Cartas de HP Lovecraft Vol.1.

Obviamente, la selección no es exhaustiva (muchas de las cartas de este volumen ni siquiera están íntegras, porque Lovecraft acostumbraba a divagar o a soltar terribles soflamas sobre arquitectura colonial o diatribas de un racismo y un clasismo hoy día sonrojantes), pero este volumen es es una excelente introducción al autor de relatos como 'La llamada de Cthulhu' o 'En las montañas de la locura'. Con todas sus luces y sombras, ayuda a entender también como creó un círculo de colaboradores y devotos en torno a él y cuál era su visión sobre la literatura de género. Un libro imprescindible, aunque debe administrarse con precaución si tienes esa rara necesidad de que tus escritores favoritos te caigan bien.

Fuego y Sangre, de George R. R. Martin

La recomendación de Manu García

A falta de pan, buenas son tortas... La recomendación evidente de George R. R. Martin sería alguna de las entregas de su Canción de Hielo y Fuego, pero como seguimos a la espera de la sexta parte, toca conformarse con lo que hay hasta que llegue.

Contada en forma de crónica por el Archimaestre Gyladyn, Fuego y Sangre nos ofrece la historia de la Casa Targaryen, con una buena dosis de puñaladas por la espalda, traiciones y batallas que ya le gustarían a Succession.

Y si bien en mi opinión, esta novela no llega a la suela de los zapatos a Juego de Tronos y compañía, no por la historia que narra, sino por la forma elegida para narrarla, lo cierto es que su argumento es tan atractivo como el de la historia a la que sirve de precuela. Y, por qué no decirlo, con la serie La Casa del Dragón en marcha, no hay mejor forma y momento que leer esta primera parte para matar el gusanillo a la espera de la segunda temporada de la serie de HBO.

Todo lo que Podríamos Haber Sido Tú y Yo si no Fuéramos Tú y Yo, de Albert Espinosa

La recomendación de Christian Ruiz

A pesar de que no soy un lector recurrente de Albert Espinosa, leí este libro por pura casualidad. Es una novela desconcertante hasta el mismísimo final, mezclando varios géneros y una trama que reúne romance, intriga, ficción y una pizca de acción.

La narrativa va dando saltos entre el pasado y el presente, donde todo se centra en el personaje principal, el cual va desvelando poco a poco su personalidad y un don que será crucial en la historia. Es un libro corto (200 páginas), fácil de leer y divertido, que al fin y al cabo ese es el objetivo de leer un libro.

Papel Mojado, de Juan José Millás

La recomendación de Marco Herrera

Probablemente no sea el mejor libro que he leído (aunque es estupendo), pero Papel Mojado sí fue el que marcó desde mis años de instituto mi gusto por la novela policíaca. Aunque más que una novela, es una metanovela del género, porque Millás juega con la realidad y lo ficticio en la cabeza de un escritor frustrado de novelas de detectives.

Enclavado en un invierno gris y frío de los 80, el autor logra desde el primer momento meternos de lleno en la historia haciéndonos conocer lo que probablemente más nos diga de un personaje: sus miedos, sus envidias, sus recelos... en definitiva, sus miserias.

A partir de ese momento, la trama gira en torno a una amistad rota, a un asesinato sin resolver y, sobre todo, al humor negro del protagonista en un Madrid de lluvias constantes, taxistas impertinentes, redacciones de prensa y mañanas de café y tabaco.

También te puede interesar:

Kindle (modelo de 2022): nuestro Kindle más compacto y ligero, con una pantalla de alta resolución de 300 ppp y 6 pulgadas, y el doble de almacenamiento | Negro, sin publicidad PVP en MediaMarkt 109,00€ Hoy en Amazon por 109,99€

Kindle Paperwhite (16 GB) | Ahora con una pantalla de 6,8" y luz cálida ajustable, con publicidad Hoy en Amazon por 159,99€

Kindle Scribe, el primer Kindle para leer y escribir, con una pantalla Paperwhite de 10,2" y 300 ppp | Con lápiz prémium | 16 GB PVP en MediaMarkt 369,00€ Hoy en Amazon por 399,99€

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Min An

En Xataka Selección | 21 libros imprescindibles que el equipo de Xataka recomienda para leer y regalar este Día del libro

En Xataka | 22 libros imprescindibles que el equipo de Xataka recomienda para leer y regalar este Día del libro