21 libros imprescindibles que el equipo de Xataka recomienda para leer y regalar este Día del libro

Se acerca el Día del Libro, el momento perfecto para aprovechar y tomar un montón de ideas para leer durante el año o para dar con el regalo perfecto para amantes de la lectura. En este artículo encontrarás X libros recomendados por los editores y colaboradores de Xataka, como verás hay de todo: de grandes clásicos a novedades, desde la novela al ensayo pasando por el cómic y mucho más. Eso sí, todos tienen algo en común: nos encantan.

El imperio final, de Brandon Sanderson

La recomendación de Enrique Pérez

George R.R. Martin no nos da lo que queremos, pero al menos tenemos a Sanderson. El Imperio Final es la primera parte de la saga Nacidos de la Bruma y es tan épica como emocionante.

Además con ese toque casi sádico que caracteriza a los mejores escritores de fantasía medieval. Como si fuera un Dungeon Master cabroncete, Sanderson no nos permite estar tranquilos frente a lo que pueda pasar. Si os gusta la fantasía y no habéis leído a Sanderson, no sé a qué estáis esperando.

En papel desde 12,30 euros en El Corte Inglés. Por 6,64 euros en Kindle y 6,64 euros en eBook.

Azucre, de Bibiana Candia

La recomendación de Javier Jiménez

La historia que cuenta ‘Azucre’ sería terrible si fuera una mera invención de la mente de Candia y eso, precisamente, es lo que hace que te hiele la sangre cuando descubres que sucedió en realidad. Sí, a finales del siglo XIX, casi 2.000 jóvenes gallegos partieron hacia Cuba huyendo del hambre, la enfermedad y la falta de futuro. Lo hicieron muchos más y a muchos sitios distintos. Sin embargo, los protagonistas de esta historia acabaron vendidos como esclavos en los ingenios azucareros de la isla.

Como ven, el “sueño americano” viene fuerte en este libro. No obstante, no es lo más interesante. Porque lo que hace Bibiana Candia a nivel narrativo es muy curioso: construye la voz de un narrador inadvertidamente coral que rellena todos los huecos que una narración histórica no podría nunca llenar. Al final, Candia pone su sensibilidad de poeta al servicio de una novela durísima y eso le da una resonancia que te acompaña muchos días después de acabarlo de leer.

En papel por 16,05 euros en Amazon y en El Corte Inglés

El algoritmo del amor: Un viaje a las entrañas de Tinder, de Judith Duportail

La recomendación de Alberto de la Torre

Muchos hemos perdido la fe en mantener nuestra privacidad lejos de las tecnológicas y nos hemos rendido a ellas, pero este libro hace que nos volvamos a replantear qué imagen damos de nosotros mismos en Internet y qué pueden hacer las compañías con ella.

Este ensayo narra cómo Tinder asegura las relaciones entre sus usuarios aplicando criterios machistas y viejunos para mostrar los perfiles según interese. Incluso para hacer fracasar al usuario y también sacar un rédito de ello. Un ejemplo de cómo se perpetúan roles que ya deberían ser parte del pasado y cómo las grandes compañías pueden jugar con los sentimientos de sus usuarios.

Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez

La recomendación de John Tones

Cuando alguien me pregunta qué cosas me han cautivado más de los últimos años dentro del género fantástico, Mariana Enríquez es mi respuesta inmediata. Y aunque también ha escrito una soberbia novela ('Nuestra parte de noche') y ensayos tan estimulantes como el recién reeditado 'Alguien camina sobre tu tumba', mi parte favorita de su obra son los cuentos: breves pesadillas en las que se dan cita el folclore urbano argentino y la crónica negra, la tradición gótica y las historias iniciáticas.

Su sensibilidad especialísima para lo macabro y para la poética de la muerte, y su aproximación cien por cien femenina a los horrores contemporáneos la convierten en una pieza clave para entender la literatura que se está produciendo al margen de las grandes y aburridas franquicias del entretenimiento.

¿Por qué estamos polarizados?, de Ezra Klein

La recomendación de Andrés P. Mohorte

¿Por qué estamos polarizados? Para responder a tan sencilla pregunta, Ezra Klein destina más de 300 páginas de análisis y citas bibliográficas. Su nuevo libro, editado en España por Capitán Swing, podría ser uno de los muchos ensayos políticos que durante el último lustro han asaltado las librerías y los catálogos de novedades del sector editorial. Afortunadamente no lo es. Es mejor.

Klein intercala su experiencia personal como analista político (ha trabajado para los principales medios de comunicación estadounidenses y fundó Vox, el portal de noticias digital) y numerosos estudios y libros especializados para averiguar cuál es el origen de nuestras divisiones políticas, emocionales y económicas. Para descifrar qué significa exactamente la "polarización", un término que en apariencia viene a describir toda una década de política internacional, y cómo podemos solucionarla, si es que es necesario.

Pese a lo intimidante de la descripción (ensayos ideológicos, papers politológicos) el libro de Klein se lee con enorme facilidad y sencillez. Klein es un escritor que no se regodea en arabescos y que ha construido toda una carrera profesional en torno a explicar asuntos muy complejos de la forma más simple y entendible posible. Su libro lo agradece.

En última instancia, condensa algunas de las claves de la polarización (más una "clasificación" que una "radicalización" de los votantes) y acude a las razones históricas, emocionales y psicológicas de nuestras profundas divisiones políticas. Divisiones que también son personales. Que nos cruzan socialmente. Y que se traducen en un ecosistema político cada vez más roto e incomprensible mutuamente.

El hombre sin rostro: El sorprendente ascenso de Vladímir Putin, de Masha Gessen

La recomendación de Antonio Sabán

Para el día del libro, y de rabiosa actualidad, mi recomendación es 'El hombre sin rostro: El sorprendente ascenso de Vladímir Putin' de Masha Gessen. Es una obra de 2012, pero nos ayuda a entender y conocer mejor la figura del actual presidente ruso, desde su no tan brillante etapa en la KGB hasta cómo llegó al poder con un perfil muy bajo cuya realidad final terminó eclipsando a todos los que habían apostado por él. Lo único que diré de su contenido es que alguien que se define orgullosamente como "matón" en sus años de adolescencia y adultez no es muy de fiar.

El hombre sin rostro: El sorprendente ascenso de Vladímir Putin (Biografías y Memorias) Hoy en Amazon por 19,85€ PVP en FNAC 19,85€

El colibrí, de Sandro Veronesi

La recomendación de Pablo Rodríguez

La novela que ando recomendado a amigos y familiares a diestro y siniestro es 'El colibrí', de Sandro Veronesi. Este libro cuenta la historia del doctor Marco Carrera, un florentino contemporáneo tocado casi a partes iguales por la fortuna y la desgracia: tiene la suerte de disfrutar de momentos de plenitud vital, afectos sinceros y amores apasionados, pero no de la forma en la que lo imaginaba y por un tiempo insoportablemente corto, a menudo interrumpido por la muerte.

'El colibrí' narra la historia de un hombre corriente al que la vida va zarandeando, poniendo al borde del abismo sin dar el último empujón, y que logra salir adelante a veces por determinación, otras por simple inercia. Una historia humana como tantas otras, con momentos extraordinarios y largos periodos de monotonía, a la que la pluma de Veronesi tiene la virtud de dotar de cierta epicidad, algo de humor y mucho patetismo, elementos que, junto con su prosa atractiva y sencilla, hacen que el lector se sumerja en la lectura y devore página tras página. Es el mejor libro que he leído en lo que llevamos de 2022.

Life is Strange, de Emma Vieceli

La recomendación de Gabriela González

Si eres fan de Life is Strange o te gustaron cualquiera de los primeros juegos de la saga, es posible que te interese seguir la historia de sus personajes. Uno de mis cómics favoritos es justamente la serie Life is Strange de Emma Vieceli. El primer número es 'Dust' (Polvo y arranca justo después de lo que sucede en uno de los finales del primer juego.

Es una serie que empezó en 2019 y continúa hasta el día de hoy. Es una que compro casi religiosamente y que me mantiene enganchada hasta ahora. Su único "problema" es que realmente no lo vas a entender bien si no has jugado nunca Life is Strange, pero siempre es buen momento para empezar, es un juego con una historia excelente y el cómic es todavía más interesante expandiendo ese universo.

La luz en la oscuridad: Los agujeros negros, el universo y nosotros, de Heino Falcke

La recomendación de Juan Carlos López

'La luz en la oscuridad' no es un libro de divulgación más. Para los que adoramos la astrofísica es una ventana abierta de par en par a uno de los mayores hitos de la cosmología moderna: la reconstrucción de la primera imagen real de un agujero negro.

Uno de sus autores, Heino Falcke (está coescrito por Jörg Römer), lideró el equipo de astrónomos responsable de la publicación de esa impactante imagen. No obstante, Falcke en este libro no solo nos cuenta con todo lujo de detalles cómo estos investigadores llevaron a cabo esta proeza; también nos invita a reflexionar acerca de aquellas preguntas en las que la ciencia se entrelaza con la filosofía. Es una obra fantástica que sin duda merece la pena devorar.

La luz en la oscuridad: Los agujeros negros, el universo y nosotros (Ciencia y Tecnología) Hoy en Amazon por 21,76€ PVP en FNAC 21,76€

El bosón de Higgs no te va a hacer la cama: La física como nunca te la han contado, de Javier Santaolalla.

La recomendación de César Muela

Si estás interesado de alguna manera en la ciencia, es probable que te suene Javier Santaolalla, un ingeniero y doctor en física de partículas muy popular en Twitter y YouTube (que aparcó unos meses porque se presentó a astronauta para la ESA, aunque no hubo suerte).

Una de las cosas que más me gustan de él es que es capaz de explicar conceptos densos y difíciles de entender de una manera bastante cercana y didáctica. Y justo por eso le di una oportunidad a su libro 'El bosón de Higgs no te va a hacer la cama'.

Me parece una gran introducción a conceptos de la física como la teoría de la relatividad, la física cuántica, los viajes en el tiempo o los agujeros de gusano. Lo explica todo con mucho ritmo, un tono muy informal y cercano, y dando contexto histórico sobre los científicos detrás de las teorías y descubrimientos que sientan la ciencia actual. No negaré que me terminó de conquistar su utilización de personajes de Pokémon, Star Wars, el Señor de los Anillos o Dragon Ball para ir hilando todo.

Sí le pongo un 'pero', y es que, para resaltar algunas palabras, utiliza diferentes tipos de fuente para el texto y hay veces en las que me ha resultado imposible saber lo que está diciendo. Ojalá publique una nueva edición dando la opción de leer todo con la fuente normal.En cualquier caso, si eres de Amazon Prime, lo puedes leer gratis en formato digital

Minimalismo digital: En defensa de la atención en un mundo ruidoso, de Cal Newport

La recomendación de Miguel López

No nos hemos dado cuenta y nos hemos metido de lleno en un mundo de constantes distracciones, en las que las redes sociales cada vez reducen nuestra capacidad de atención hasta el punto en el que ya no podemos ver ninguna película sin consultar el móvil.

Los efectos a largo plazo de esto no son para nada buenos, así que recomiendo los ejercicios de ‘detox’ de Cal Newport para que nos demos cuenta de todo lo que hemos perdido y cómo podemos recuperarlo.

Universos paralelos, de Michio Kaku

La recomendación de Carlos Prego

No es fácil quedarse con un solo título. Y no lo es porque uno, en cierto modo -en mi modestia opinión-, no es un solo lector. A mí me encanta la literatura de terror, las biografías, el ensayo e incluso los thrillers llenos de tiros, persecuciones y romances con menos enjundia que la partitura de una pandereta. Cuando me acerco a uno u otro siempre soy la misma persona, claro; pero mis inquietudes, pretensiones y sensibilidad, varían. No busco lo mismo al coger un libro de Matt Ruff, que uno de Juan Luis Arsuaga, Pio Baroja, Murakami o Dan Brown (sí, yo he leído a Brown). Casi diría que dentro de uno hay tantos lectores como momentos. Disquisiciones filosóficas de salón a parte, si me tuviera que quedar con un único libro creo que sería Universos paralelos, de Michio Kaku. La razón es simple: dentro tiene un montón de libros distintos.

En sí, Universos en su ensayo científico, un tratado de cierta densidad escrito por un profesor de Física Teórica y que habla sobre púlsares, decoherencia, bosones, agujeros negros y un montón de jerga más de digestión lenta. Pero también es, y en eso reside su magia, una obra magistral sobre historia, un libro de reflexiones vitales e incluso, diría, un volumen de prosa poética. Yo lo leí en 2021 y creo que es la obra más inspiradora y que más me ha conmovido de los últimos años.

Mi ejemplar está lleno de notitas, con eso lo digo todo. Dejando claro que esa es mi recomendación principal y abusando del espacio -uno es mucho lectores, ya saben-, dejo unas cuantas más. Para los amantes de la literatura de terror: La casa de hojas, de Mark Z. Danielewski. Para quienes busquen historia: La edad de los prodigios, de Richard Holmes. Para quienes quieran biografía de la buena: Einstein, de Walter Isaacson. Y para aquellos que quieran terminar un libro sin uñas, de pie y con taquicardia: La barraca, de Blasco Ibáñez.

La frontera, de Don Winslow

La recomendación de Iván Linares

Actualmente, estoy a punto de terminar 'La frontera', de Don Winslow, última entrega de la trilogía que el autor mantiene sobre el narcotráfico. No son unos libros aptos para cualquiera ya que el autor narra con total crudeza la sangría que han supuesto (y suponen) las drogas para países como México, los vínculos que mantienen los narcotraficantes con las altas esferas de la sociedad y el trágico alcance que tiene el crimen en nuestros días. No obstante, es un thriller que, aparte de estar narrado con una habilidad magistral, se deja beber página a página hasta que desaparece de las manos sin que uno se dé ni cuenta.

Teniendo en cuenta que Don Winslow es un especialista del thriller, y que su trilogía del Cártel narra en gran parte la despreciable realidad del narcotráfico, yo regalaría sus libros a quien aprecia la novela negra. Incluso aunque no sea demasiado entusiasta del género: me parece una excelente manera de acercarse y de conocer algo mejor la enorme tragedia que se esconde tras el narcotráfico. No son libros fáciles de digerir, creo que de vez en cuando vienen bien para recibir un guantazo de realidad.

Peluquería y letras, de Juan Pablo Villalobos

La recomendación de Javier Jiménez

Lo último de Villalobos viene a ser un taco; solo uno. Sí, ya sé que la metáfora es un poco floja teniendo en cuenta que, en fin, Juan Pablo Villalobos es mexicano. Pero es que, como los tacos, te deja con ganas de más (¿quién se come sólo un taco, por el amor de Dios?): es algo divertido, callejero y muy gamberro, pero que, después de las risas y el cachondeo, pica como el demonio. Al fin y al cabo, el tema declarado de esta novelista es la felicidad.

Todo lo demás es una buena ración de lo que nos tiene acostumbrados: humor, historias rocambolescas, reflexiones punzantes y el juego villalobiano de frustrar un poquito al lector (pero dejarlo siempre con una sonrisa en la boca). Para mi es una de las novelas del año y mira que aún quedan meses por delante.

En papel por 15,10 euros en Amazon. Por 8,54 euros en Kindle y 8,54 euros en eBook

Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari

La recomendación de Alesya

Hacía mucho tiempo que no devoraba un libro como he hecho con este. Bien es verdad que ha recibido críticas por ser un libro simplista y con conclusiones precipitadas, pero si se toma como lo que es, una visión general y rápida para hacernos una idea de nuestro paso por la tierra, es un libro muy entretenido.

A mí personalmente los comentarios del autor, que te dan una visión más humana sobre los hechos que nos han asolado como humanidad, con un humor agudo y ácido, ha hecho que se me haga más fácil de leer. Siempre me ha costado mucho tragar la historia como algo entretenido, pero este libro ha hecho que hiciera las paces con esta materia y no solo eso, sino que genere más interés en mí. Recomendadísimo.

El Arte de Atari, de Tim Lapetino

La recomendación de Frankie MB

Si tuviste un sistema Atari o te pirra el videojuego retro, El Arte de Atari de Tim Lapetino es compra absolutamente obligada. Un único volumen de 352 páginas maquetadas con toneladas de fotografías de la época, ilustraciones originales, diseños y pantallazos míticos.

Eso sí, pese a que como se adivina del nombre, el contenido visual es uno de los reclamos más poderosos, las retrospectivas y entrevistas son lo que le da un valor único y especial.

Editado con un cariño excepcional y publicado en español en formato cartoné por Norma, Lapetino hace un repaso integral y muy especial a la legendaria compañía que sentó las nuevas bases de la industria del entretenimiento digilal y revolucionó nuestra manera de entender y disfrutar la tecnología. Y ojo, que viene con un extra que no conviene pasar por alto: un prólogo de Ernest Cline, el autor de Ready Player One. Lo cual lo convierte en el regalo perfecto para cualquier fan de los videojuegos y un autorregalo que se justifica solo.

Una historia de las imágenes, de David Hockney y Martin Gayford

La recomendación de Ferfoto

Me encanta recomendar un libro, el último que me he leído le puede encantar a todo el mundo que le guste mirar. Se llama 'Una historia de las imágenes' de David Hockney y Martin Gayford de la editorial Siruela y es una conversación entre el artista David Hockney y el crítico Martin Gayford sobre cómo se han creado las imágenes a lo largo de la historia de la humanidad. Lo fascinante del libro es que formamos parte de una conversación entre dos maestros y en todo momento vemos las obras que comentan.

En papel desde 26,60 euros en Amazon y en FNAC.

Una historia de las imágenes: De la caverna a la pantalla del ordenador: 102 (El Ojo del Tiempo) Hoy en Amazon por 26,60€ PVP en FNAC 26,60€

La princesa prometida, de William Goldman

La recomendación de Sam Fernández

Voy a dejar patente que tengo más años que un bosque y voy a recomendar uno de los libros que más veces he leído en mi vida (en una lista que tampoco es demasiado larga): 'La princesa prometida'. Aventuras, humor, romance y un montonazo de mensajes que pasan por debajo casi sin darte cuenta y que aprecias mucho más cuando ya te vas haciendo más mayor.

Es uno de esos raros casos en que no sabes qué está mejor, si la película o el libro, y en el buen sentido para ambos. Es de lectura sencilla, te lo puedes leer en un par de tardes sin muchos problemas, y será uno de los clásicos de mi vida para siempre. 101% recomendado.

Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life, de de Nir Eyal (en inglés)

La recomendación de Javier Lacort

Vivimos en un mundo en el que cada vez cuesta más mantenerse concentrado, para trabajar o para cualquier tipo de actividad. Si antes la inteligencia era diferencial, hoy lo es la capacidad de mantenerse enfocado, con las distracciones a raya.

Hablando en plata: siendo capaz de no estar pendiente del móvil cada pocos minutos, el mayor agujero negro para nuestra concentración. En este libro se aborda este tema de una forma brillante. Hay alternativas.

En papel por 22,04 euros en Amazon. Por 9,04 euros en Kindle

Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life Hoy en Amazon por 21,95€

Bevilacqua y Chamorro, de Lorenzo Silva

Ilustración de la portada de la primera novela de la serie, 'Donde los escorpiones'

La recomendación de Javier Pastor

Si os gusta la novela negra, la serie de Bevilacqua y Chamorro de Lorenzo Silva es fantástica. Hay 12 libros —a mí me falta alguno— y aunque se pueden leer en cualquier orden (o coger cualquiera al azar), es mejor seguir el orden de publicación para ir entendiendo la evolución de los personajes.

No solo es que las historias estén muy bien escritas y los personajes sean estupendos, sino que se leen casi como si fueran una película —el autor tiene varias de sus obras adaptadas al cine—. Además de todo ello, Silva siempre aprovecha para hacer alguna reflexión estupenda sobre la vida aprovechando la trama, así que también tienen ese toque de hacerte pensar.

En papel por 25,51 euros en Amazon y en FNAC. Por 25,61 euros en Kindle

One Piece, de Oda Eiichiro

La recomendación de José García Nieto

He sido muy reacio a leer manga porque, bueno, me conozco y sé que cuando algo me engancha, me engancha de gordo. Y eso es, precisamente, lo que me ha pasado con 'One Piece'. Maldigo el momento en que me puse a leer este manga, de verdad.

Todo empezó como un "bueno, voy a darle una oportunidad, si todo el mundo habla bien del manga será por algo". Y aquí estoy, enganchadísimo a la obra de de Oda Eiichiro. El dibujo es espectacular, la trama es muy interesante y lo cierto es que no me esperaba llegar a "enamorarme" tanto de los personajes.

La obra lleva desde 1997 publicándose y hasta la fecha lleva 101 tomos, que no son pocos. A media horilla o así por tomo, tienes lectura para rato. Y no te preocupes, que cuando llegues al 101 seguramente tendrás 400 nuevos esperándote.

One Piece nº 01,Romance Dawn: El albor de la aventura: Amanecer de una aventura Hoy en Amazon por 6,60€ PVP en FNAC 6,60€

