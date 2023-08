24 libros recomendados para leer este agosto por el equipo de Xataka

Ya estamos bien metidos en agosto, pero nunca es tarde para aprovechar lo que nos queda de verano para iniciar una nueva lectura. Por eso, hoy te traemos una lista de libros recomendados por los editores de Xataka, varios títulos que te sugerimos para leer, con la explicación de cada editor de por qué lo recomienda.

En nuestra lista vas atener libros de todas las temáticas, incluyendo incluso algún manga. La idea es que haya para todos los gustos, precisamente porque los mismos editores de Xataka y el resto de medios tecnológicos de Webedia España tenemos gustos completamente distintos.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, estas son nuestras recomendaciones particulares. Pero te animamos a que nos recomiendes tus libros favoritos en la sección de comentarios, ya que tanto nosotros como el resto de lectores también estamos interesados en las recomendaciones de nuestros xatakeros.

Atrapa la liebre, de Lana Bastaši

Recomendado por Bárbara Bécares, de Genbeta

"Un libro que voy a leer sí o sí este verano es Atrapa la Liebre de Lana Bastašić. Me lo regaló una amiga hace tiempo y, como tenía muchos otros pendientes lo fui dejando. Habla de Bosnia y Herzegovina, la guerra y el duelo de ella. El amor por Bosnia y la nostalgia de muchos tiempo con el odio a todo lo ocurrido.

Mi amiga me lo regaló porque adoro Bosnia, he vivido allí, hablo el idioma (al menos parte) y siempre siento la nostalgia que me han transmitido la gente por los tiempos pasados y esos sentimientos encontrados ante el presente o lo que pueda venir. Echo de menos Bosnia últimamente así que me apetece mucho."

Berserk, de Kentaro Miura

Recomendado por Jose García, de Xataka

"He llegado tarde a Berserk, tanto que empezó a publicarse en el 1989 (si no mal recuerdo), pero menos mal que he llegado. El manga de fantasía oscura de Kentaro Miura me tiene completamente atrapado. De hecho, ha llegado un punto en el que busco ratitos a lo largo del día para leer un poco y seguir avanzado en la historia. Es un manga adulto, muy crudo en algunos pasajes, oscuro y visualmente espectacular, la historia está muy bien contada, los personajes son geniales y tiene algunos momentos que te dejan el corazón helado."

Console Wars: Sega, Nintendo y la batalla que definió una generación, de Blake J. Harris

Recomendado por Alex Alcolea, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Otra lectura muy interesante para el verano es Console Wars. Si te gustan los videojuegos, en esta novela se narra de una manera muy amena y casi peliculera la batalla entre SEGA y Nintendo, así como las tácticas de ambas empresas para torpedearse mutuamente. Se lee en un santiamén y permite conocer detalles interesantísimos de aquella época en la que la publicidad era muy distinta y la competencia entre marcas era totalmente diferente, mucho más agresiva."

El camino de los reyes, de Brandon Sanderson

Recomendado por José Alberto Lizana López, de Genbeta

"Una lectura imprescindible para este verano sin duda es la obra de Brandon Sanderson 'El camino de los reyes' que se ha convertido en un referente dentro de la fantasía épica y que da pie a la saga 'El archivo de las tormentas'.

Particularmente es una historia que te atrapa desde el primer momento con el protagonista Kaladin que tiene una muy buen evolución, y dando pie al concepto de los 'Caballeros Radiantes' que te va a enganchar a lo largo de toda la saga. Eso si, será mejor que tengas mucho tiempo para la lectura porque su autor se caracteriza por hacer libros realmente largos. Aunque eso para muchos es sin duda un gran 'pro' para leerle."

También recomendado por Samuel Oliver, de Xataka TV

El verano es el momento perfecto para ponerse con sagas, y el Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson es el inicio de una tremenda epopeya de fantasía que si eres fan del género vas a flipas. Principalmente seguimos la historia de Kaladin, un joven soldado condenado a ser esclavo que poco a poco va descubriendo ciertas capacidades especiales que le llevarán a comenzar a recorrer un épico viaje. Un world building cuidadísimo, unos personajes ricos y unas batallas llenas de magia y espectacularidad es solo unas pocas cosas de todo lo que te ofrece esta saga que actualmente cuenta con 4 libros principales (y dos libros más breves que sirven como puentes entre los principales). Sí, son libros de más de mil páginas pero atrapan desde la primera.

El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl

Recomendado por Rubén Andrés, de Xataka

"Afronto un verano caluroso con una lectura de corte filosófico de esas que invitan a reflexionar tras cada capítulo. Es un libro ligero en cuanto a páginas, pero intenso y vital en el mensaje. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo ha declarado como uno de los diez libros de mayor influencia de Estados Unidos.

La historia narra en primera persona la experiencia del autor en un campo de concentración nazi desde el prisma de un psiquiatra analizando la condición humana y la capacidad de resiliencia de la mente que, incluso en situaciones tan extremas como las que experimentaban los prisioneros, estos eran capaces de encontrar motivos para levantarse cada mañana y seguir peleando por su vida un día más."

El legado de Prometeo, de Miguel Santander

Recomendado por Pedro Aznar, de Applesfera

"Una buena lectura para el verano sería "El legado de Prometo", una historia de aventuras y ciencia ficción casi en clave cinematográfica - pero con tintes científicos que a mi personalmente me entusiasmó cuando lo leí. Está escrito por el astrofísico español Miguel Santander, y cuenta la historia de una nave espacial que parte de la Tierra en busca de un último hallazgo para salvar nuestro planeta. Un viaje que parece ser sin retorno pero que esconde muchas sorpresas. El ritmo es trepidante y se lee muy fácil en verano."

El Mentiroso, de Mikel Santiago

Recomendado por Ángela Blanco, de Xataka TV

"La lectura que me está acompañando este verano es la trilogía de Illumbe de Mikel Santiago y en particular recomiendo su primer libro “El Mentiroso”. Es un thriller ambientado en un pequeño pueblo del País Vasco en el que ha tenido lugar un asesinato.

La intriga empieza en la primera página y te pasas todo el libro intentando descifrar quién ha podido ser el culpable y cómo ha pasado. Es un libro facilito de leer y muy entretenido. Yo lo devoré. En mi opinión una lectura ideal para el verano."

El mundo necesita a Delirium, Rosa Gil

Recomendado por Javier Jiménez, de Xataka

"No es normal encontrarse con literatura de superhéroes y muchos menos, encontrarse con literatura de superhéroes escrita en español. Pero, bueno, lo cierto es que ‘El mundo necesita a Delirium’ no es literatura de género normal. Y es que Rosa Gil creó una historia divertidísima (y muy actual) sobre ser una superheroína en la España de nuestros días.

De lo bueno, pero sobre todo de lo malo (y eso, por supuesto, es la mejor parte). Es una lectura deliciosa para cualquier época del año, la ver dad; pero no se me ocurre mejor forma de disfrutar de las aventuras de Lola que sentarnos durante una tarde de verano con una copa al lado. Solo una copa, eh. Ya entenderéis por qué."

El Principito, de Antoine de Saint-Exupér

Recomendado por Iván Linares, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Aparte de recomendar libros recientes, este verano me gustaría volver a los clásicos, aquellos con los que descubrí la pasión por la lectura. Y no hay uno que me cambiara tanto como El Principito, un título que leí por primera vez con ocho años y al que fui volviendo desde entonces para reencontrarme con una imaginación que Saint-Exupéry me enseñó a mantener. Original, fácil de leer y enormemente complejo a la hora de diseccionar cada uno de sus matices: es toda una obra maestra que, pese a leerse en un suspiro, te acaba marcando para los restos. ¿También sois capaces de ver al elefante dentro de la serpiente?"

Espejismo, de Hugh Howey

Recomendado por Yúbal Fernández, de Xataka

En un mundo postapocalíptico, la humanidad está confinada en un silo. Nadie sabe lo que hay fuera, solo ven las cenizas de un mundo inhabitable a través de unas pantallas. Esta es la premisa de Espejismo, el libro que ha inspirado la serie Silo de Apple TV+.

He de reconocer que no conocía el libro, pero cuando ya iba a mitad de la temporada de la serie de Apple me estaba gustando tanto la historia que decidí leerlo y me encantó. Lo recomiendo a todos aquellos a los que les guste este género, pero también el misterio y los giros inesperados.

Estupor y temblores, de Amélie Nothomb

Recomendado por Pablo Martínez, de Xataka

"Muchos habrán vivido como expats o migrantes las asperezas de los choques culturales. Y pocos choque culturales tan intensos como los que se puedan dar entre Bélgica y Japón. Ese es el choque del que nos habla Amélie Nothomb.

Estupor y temblores es uno de los varios libros en los que Nothomb trata estas fricciones, esta vez adentrándose en las relaciones laborales, el trato con sus jefes y sus pares (que no lo son tanto como comprueba). Más allá del análisis de la cultura empresarial japonesa, este libro también es un duro relato sobre el el efecto de estos roces culturales a un nivel íntimo y personal."

Fortuna, de Hernán Díaz

Recomendado por Isra Fernández, de Applesfera

"El verano me ha pillado leyendo ‘Fortuna’, de Hernán Díaz, autor argentino de raíces suecas afincado en NYC. Hace años me topé con su ‘A lo lejos’, una odisea cruda y sangrienta que recuerda demasiado a un Cormac McCarthy al que le faltaría oficio. La diferencia, esta vez, es que todo está mejor escrito —bien le vale ese Pulitzer—, el western primitivo se sitúa en los salvajes años 20 y las caravanas de buscadores de oro ahora son yuppies escalando por un sistema de castas irreal. Un puzzle de contradicciones magníficamente adaptado por Javier Calvo.

Y lo recomiendo por tres razones: en primer lugar, porque ha pasado un siglo, una eternidad en nuestro tiempo, pero todo sigue resonando demasiado parecido. En segundo, porque he aquí el génesis del capitalismo, el origen de ciertos entenderes sobre riqueza, lujo y mercancía que nos devuelven una mirada distinta. Y en tercer lugar, porque está a punto de ser la nueva miniserie para HBO de moda, con Kate Winslet de prota… y siempre es mejor el libro. Lo fue con 'Estación Once' o con 'El ferrocarril subterráneo'."

La chica de al lado, de Jack Ketchum

Recomendado por Carlos Prego, de Xataka

"Si estás cansado de los chiringuitos, las hamacas, los chapuzones refrescantes y las siestas en la tumbona, te dejo un par de recomendaciones literarias para pasar miedo en verano. Porque sí, las tardes sofocantes de agosto son tan buenas para disfrutar del terror como el mejor atardecer de invierno. Mi primera referencia es para "La chica de al lado", de Jack Ketchum. Lo sé, no es ninguna novedad. De hecho la novela se lanzó a finales de los 80 e incluso llegó a rodarse una adaptación cinematográfica hace algunos años, pero yo no la descubrí hasta hace un par de semanas. Y la experiencia colmó todo lo que le pido a un libro del género: repulsión, fascinación y un encogimiento de corazón que se va agravando página tras página, a medida que su trama entra en un vórtice de locura frenética.

La versión que yo he leído, de La Biblioteca Carfax, tiene poco más de 320 páginas y creo que habré estado tentado de cerrar el libro y condenarlo de vuelta a la estantería media docena de veces. Y no por malo, sino por pavoroso. Solo le pongo un "pero": el terror está genial cuando es fruto de un ejercicio de imaginación, pura fantasía delirante al estilo de Lovecraft. No sé cuánto hay de cierto en "La chica de al lado" porque no he querido (no he podido) confirmarlo, pero soy consciente de que, al menos en parte, está inspirado en hechos reales. Y eso resulta difícil de digerir."

Lejos del corazón, de Lorenzo Silva

Recomendado por Javier Pastor, de Xataka

"Llevo siguiendo la serie de Becilacqua y Chamorro, de Lorenzo Silva, desde hace años, pero había desconectado un poco. Este verano he aprovechado para recuperar esas lecturas —en concreto ‘Lejos del corazón’, de 2018— que van más allá de la novela negra.

La resolución del caso en cada nueva entrega es el centro de todo, pero a su alrededor Silva va construyendo las vidas de ambos guardias civiles. Sobre todo, la del protagonista, que narra en primera persona y que suele soltar perlas filosóficas, ideas fuera de la novela, reflexiones sobre la vida que le hacen a uno parar ahí y reflexionar sobre lo que acaba de plantear."

Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words

Recomendado por Fran Bouzas, de Applesfera

"Si tuviese que hacer una recomendación, seguramente sería Make Something Wonderful. Es quizás el libro más entretenido y que mejor explica la vida de Steve Jobs de todos los que hay por ahí. Recopila e-mails suyos, entrevistas, discursos, fotos y demás y está ordenado de tal forma que sea él mismo el que te va contando cómo fue todo. Está editado por Ive, que hasta hace unos años era el mandamás de diseño en Apple, y eran muy buenos amigos. Como tal la versión en papel sólo la tienen empleados de Apple, pero en digital se puede leer totalmente gratis."

Meditaciones de cine, de Quentin Tarantino

Recomendado por Juan Carlos López de Xataka

"Mi propuesta es una apuesta sobre seguro para cualquier cinéfilo empedernido. Y no, no tiene por qué ser un fan incondicional de Quentin Tarantino. Basta adorar el séptimo arte. Y es que el libro que os propongo para este verano se titula 'Meditaciones de cine', y sí, ha sido escrito por el carismático y talentoso (en mi opinión) director de 'Pulp Fiction' o 'Érase una vez en Hollywood', entre muchas otras películas.

En esta obra Tarantino hace un ejercicio de análisis fílmico y contextual de algunas de las películas que han ejercido sobre él una influencia más profunda, pero lo hace utilizando un tono muy cercano y nada académico que resulta muy fácil de leer. Además, en algunos momentos exhibe ese talante ingenioso y socarrón que está presente en los diálogos de sus películas. Si te gusta el cine disfrutarás este libro. Y si te gusta Tarantino, lo adorarás."

Mundos en el Abismo, de Juan Miguel Aguilera y Javier Redal

Recomendado por Pedro Aznar, de Applesfera

"Mi otra recomendación es "Mundos en el Abismo", de los autores españoles Juan Miguel Aguilera y Javier Redal (que grandes escritores de ciencia-ficción españoles tenemos, por cierto). La historia comienza en un universo donde los sistemas estelares están tan próximos entre sí, que los viajes entre ellos son posibles mediante tecnología sencilla. Estas conexiones dan lugar a intercambios entre civilizaciones en las primeras etapas del desarrollo tecnológico, pero no dejan de tener secretos y un destino que se complica mientras avanza el relato."

No voy a pedirle a nadie que me crea, de Juan Pablo Villalobos

Recomendado por Javier Jiménez, de Xataka

"No me escondo. Estoy convencido de que ‘No voy a pedirle a nadie que me crea’ es una de las mejores novelas del siglo: es la delirante historia de un mexicano que va a estudiar a Barcelona y, por el camino, se mete hasta las cejas en el mundo del narcotráfico. Pero es esa historia como nunca antes nadie nos la había contado. Se lee como un tiro, sí; pero tiene una riqueza técnica abrumadora, es tremendamente juguetona y realiza una crítica tremenda a las dinámicas que envuelven España y Latinoamérica. Además es divertidisíma.

Y, por si fuera poco, ahora es el mejor momento para leerla. A finales de año Netflix sacará la serie (que tiene pintaza) y Anagrama ha sacado (o está a punto de sacar) el Compacto, su edición de bolsillo.

En 6 meses todo el mundo va a estar hablando (otra vez) de ella. ASí que lo mejor es leerla y acercarse al espectáculo audiovisual con ánimo de sacarle todo el partido."

One Piece, de Eichiro Oda

Recomendado por Jose García, de Xataka

"Si Berserk es mucha tela y se pasa de oscuro en ciertos puntos, que lo hace, mi otra recomendación es One Piece. Eichiro Oda ha creado una historia espectacular, más juvenil (entre comillas, desde luego) e igualmente divertida, y además se puede empezar a leer gratis en Manga Plus, por si el lector quiere ver de qué va la historia antes de lanzarse a comprar tomos, que ya adelanto, es un dineral.

Son 106 y siguen saliendo, así que mejor ir poco a poco. En cualquier caso, One Piece es otro manga al que merece la pena darle una oportunidad y sumergirse de lleno en la historia de Luffy y sus nakamas."

Plomo en los bolsillos (Malandanzas, fanfarronadas y locuras del Tour de Francia), de Ander Izagirre

Recomendado por Alberto de la Torre Reyes, de Xataka

"Aprovechando que agosto es mes de calor, siesta y Vuelta a España, qué mejor que acompañar las cabezaditas frente al sofá soñando con ser uno de los personajes que Ander Izaguirre, quien también fue ciclista. describe en un libro dedicado al Tour de Francia. Un libro que suda amor por un deporte y su carrera más famosa. Qué mejor manera de rendir homenaje al recientemente fallecido Federico Martín Bahamontes, nuestro primer ganador español.

De las míticas palabras de Octave Lapize (gritó a los organizadores del Tour un sonoro “sois unos asesinos” tras completar el primer paso de la historia por el Tourmalet) a Froome o Alberto Contador, pasando por rivalidades históricas como las de Coppi y Bartali, Merckx y Ocaña, las miserias del ciclismo, las grandes hazañas y escribiendo sin complejos sobre la muerte de Tom Simpson en el Mont Ventoux y el impacto del dopaje. Aderezado, además, de geniales toques de humor."

Púa, de Lorenzo Silva

Recomendado por Javier Pastor, de Xataka

"Aprovechando que recuperé a Silva en la anterior recomendación, aproveché también para empapuzarme con su última novela, “Púa”, que es reconocible por el estilo y el tono pero que además es un estupendo thiller ambientada en los años de violencia terrorista. La combinación de dos líneas temporales —pasado y presente— la hace aún más interesante y entretenida, y es de hecho el típico libro pasapáginas que uno se puede leer comiendo palomitas."

Steve Jobs, de Walter Isaacson

Recomendado por Alex Alcolea, de Xataka Móvil y Xataka Android

"Creo que las biografías son los típicos libros veraniegos (al menos lo veo así) y este año me estoy volviendo a leer Steve Jobs. Se trata de la biografía escrita por Walter Isaacson que nos cuenta varios de los episodios clave en la vida del fundador de Apple y, aparte de para conocer algo más a la emblemática figura, recomiendo la lectura si eres un apasionado de la industria de la tecnología.

Hay varios capítulos que son una joya, pero en concreto uno en el que puedes imaginar a un Jobs furioso insultando -literalmente- a Google por robar sus ideas. La frase de "estoy dispuesto a empezar una guerra termonuclear para destruir Android" es mítica."

The Right Stuff, de Tom Wolfe

Recomendado por Javier Marquez, de Xataka

"Cuando mi compañero Yúbal me pidió que recomendara para este artículo un libro para leer en el verano pensé en ‘The Right Stuff’ de Tom Wolfe. Debo ser completamente sincero. No estoy seguro si es la opción ideal para leer en la playa mientras disfrutas de cócteles variados, pero se trata de una oportunidad para presentar esta obra que no podía dejar pasar.

Si alguien ha tenido la extraordinaria capacidad de combinar hechos reales, producto de una extensa investigación, con una narrativa exquisita sobre la carrera espacial, ese ha sido Tom Wolfe. El autor estadounidense nos invita a sumergirnos en esta interesante lucha de poder entre potencias por alcanzar la supremacía espacial.

A lo largo de su relato podemos percibir los enormes desafíos a los que se enfrentaba el naciente programa espacial estadounidense. El rol de los pilotos que aspiraban a convertirse en los astronautas del Programa Mercury, sus miedos, sueños y, como no, asuntos personales. Espero que puedas disfrutar de este libro tanto como yo."

Uzumaki, de Junji Ito

Recomendado por Carlos Prego, de Xataka

"Mi segunda recomendación es "Uzumaki", de Junji Ito. Lo sé también: no es una novedad editorial, pero con él me ha pasado lo mismo que con "La chica de al lado". Aunque tiene ya sus añitos yo lo he descubierto hace poco. Y al igual que con la novela de J. Ketchum lo he disfrutado a lo grande. No soy un gran lector de manga de terror (algo que estoy decidido a enmendar de ahora en adelante) y de Junji Ito tenía solo una idea vaga, así que la lectura de este comic asombroso la he saboreado con un placer multiplicado. ¡Cuánta calidad, de qué forma tan magistral están ligadas las historias y qué fascinante resulta su estética y mitología!

Quizás no sea un libro para todos los públicos y sí, es cierto que puede tener también sus puntos débiles, pero como esto va al fin y al cabo de recomendaciones yo dejo la mía: si quieres aterrarte y fascinarte a la vez, vete a la librería, a la biblioteca o Internet, lo que prefieras, y hazte con un ejemplar de "Uzumaki". Hazte también con "Black Paradox", del mismo autor. Quédate con ambos si puedes. Seguro que agradecerás algún que otro escalofrío en el espinazo durante este verano tórrido."

Imagen de portada | pexels.com

En Xataka Basics | 17 mejores aplicaciones para leer libros en teléfono y tablet