Amazon ha terminado su aventura con el teletrabajo: volverá a la oficina en enero y deja en la picota a los cargos intermedios

Desde que Jeff Bezos abandonó su puesto de mando al frente de Amazon, los empleados han venido denunciando que la cultura de los ‘Principios de liderazgo’ que ha llevado a la compañía a los niveles en los que se encuentra en la actualidad se han ido desvaneciendo, como publicaba Fortune hace algunos meses.

En un intento desesperado por volver a esa esencia, el actual CEO de Amazon, Andy Jassy, ha enviado un comunicado a la plantilla reconociendo ese debilitamiento de su cultura. En su escrito, el CEO ha dejado dos propuestas para recuperarla: un nuevo impulso para aplanar la organización, reduciendo cargos intermedios (siguiendo el ejemplo de Meta) para agilizar la compañía y la vuelta a tiempo completo a la oficina a partir de enero. Ninguna de las dos ha gustado a los empleados de Amazon.

Vuelta a 2019. Desde 2019, Amazon ha pasado de un modelo 100% presencial, al teletrabajo “para siempre”, para solo unos meses más tarde, abrazar una jornada híbrida de tres días de trabajo desde la oficina y dos en remoto. A partir de enero, todos los empleados de Amazon acudirán los cinco días a la oficina y el teletrabajo pasará a ser una excepción y no la regla.

"Cuando miramos hacia atrás en los últimos cinco años, seguimos creyendo que las ventajas de estar juntos en la oficina son significativas. Anteriormente, he explicado estos beneficios, pero en resumen, hemos observado que es más fácil para nuestros compañeros de equipo aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura; colaborar, intercambiar ideas e inventar son más simples y efectivos; enseñar y aprender unos de otros es más fluido; Y los equipos tienden a estar mejor conectados entre sí", aseguraba en su mensaje el CEO de Amazon.

Se permite el teletrabajo como excepción, no como norma. El responsable de la compañía asegura comprender que se trata de un cambio importante en las condiciones de trabajo y sabe que complacerá a algunos y hará que muchos otros se busquen otro empleo.

"Antes de la pandemia, no todo el mundo iba a la oficina cinco días a la semana, todas las semanas. Si usted o su hijo estaban enfermos, si tenían algún tipo de emergencia en el hogar, si estaban de viaje viendo a clientes o socios, si necesitaban uno o dos días para terminar de programar en un entorno más aislado, la gente trabajaba de forma remota. Eso va a continuar siendo así. Nuestra expectativa es que las personas estén en la oficina fuera de circunstancias atenuantes (como las mencionadas anteriormente) o si ya tiene una excepción de trabajo remoto aprobada a través de su responsable", escribió Andy Jassy.

Se inicia un periodo de transición. El directivo ha señalado el 2 enero de 2025 como límite para iniciar una migración hacia la oficina, de forma que aquellos que fueron contratados a partir de 2020 encuentren su espacio en las oficinas y que los más veteranos vuelvan a adquirir el hábito de coger el coche y conducir hasta las oficinas de la compañía. "Entendemos que algunos de nuestros compañeros de equipo pueden haber organizado sus vidas personales, de tal manera que regresar a la oficina constantemente cinco días a la semana requerirá algunos ajustes".

El CEO de Amazon se enfrenta al hecho de que muchos empleados ya consideraban que el primer mandato de regreso a la oficina de tres días semanales había roto con la promesa de "teletrabajo para siempre" que la compañía hizo durante la pandemia. Más de 30.000 empleados de Amazon redactaron un memorándum de seis páginas (un formato habitual de Amazon) para mostrar su oposición.

¿Se avecinan nuevos despidos? Amazon lleva varios meses tratando de aligerar su estructura interna para mantenerse como “la startup más grande del mundo”, tras años de engordar artificialmente su plantilla. El reconocimiento de Jassy de que sobran cargos intermedios hace sospechar que la empresa incrementará los despidos en esos rangos.

Jassy menciona en su comunicado que durante los próximos meses se incrementará en un 15% la proporción entre empleados y gerentes. Lo que no explica es si ese incremento se llevará a cabo cambiando los roles de los gerentes o prescindiendo de ellos.

¿Y si la responsable fuera la vuelta a la oficina? Andy Jassy justificaba el endurecimiento de la política de vuelta a la oficina como una medida para fortalecer la cultura de liderazgo de Amazon. Sin embargo, fuentes de Fortune apuntaban que, tal y como mostraban los datos de la encuesta llevada a cabo por la empresa de software BambooHR, tal vez el motivo de ese debilitamiento haya sido las políticas de vuelta a la oficina.

Los empleados responsabilizan de esta pérdida de los valores de la empresa a la salida de los empleados más veteranos de la compañía que no estaban dispuestos a abandonar el teletrabajo. También lo atribuyen a la salida de referentes clave en la historia de la compañía, como los ex directores ejecutivos de consumo de Amazon, Dave Clark en 2022 y Jeff Wilke en 2021, así como la salida del propio Jeff Bezos.

"La cultura requiere una arquitectura activa y trabajo. No quedaba nadie más para enseñar [eso]", dijo a Fortune un ex vicepresidente de Amazon que trabajó en la compañía durante más de 15 años.

La otra cara de Amazon: los negocios locales lo celebran. La vuelta a la oficina de una empresa con tantos empleados como Amazon son una buena noticia para el pequeño comercio ubicado en los alrededores de esas oficinas. "Los empleados de Amazon y otros empleados que trabajan en oficinas son clientes de muchas pequeñas empresas, y eso es creación de empleos, ingresos fiscales para esas pequeñas empresas y la ciudad de Seattle", declarabaJon Scholes, presidente de la Asociación del Centro de Seattle al portal de noticias locales Komonews.

El concejal de Seattle Bob Kettle, que representa al centro de la ciudad, también aplaudió la medida y señalando que la economía del área cercana a la sede de Amazon mejoró cuando los trabajadores regresaron tres días a la semana en 2023.

Imagen | Flickr (Fortune Brainstorm Tech), Unsplash (LYCS Architecture)