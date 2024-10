Microsoft permitirá a sus empleados que sigan trabajando desde casa. Solo les piden una cosa: seguir ganando dinero

La política de vuelta a la oficina de Amazon cinco días por semana ha provocado un terremoto cuya onda expansiva está removiendo las plantillas de las grandes tecnológicas, temerosos de que su empresa replique el mismo modelo.

Business Insider publicaba que un ejecutivo de Microsoft aseguró a sus empleados en una reunión interna que la empresa no tenía planes de seguir la senda abierta por la compañía de Jeff Bezos. Los de Satya Nadella solo ponen una condición a sus empleados para mantener el trabajo en remoto: debe mantenerse la productividad.

Si no cae la productividad, quedaos en casa. Microsoft ha mantenido a la mayoría de sus empleados en remoto o en distintas modalidades de jornada híbrida. De hecho, muchas de sus actuales vacantes incluyen la opción de teletrabajar al menos el 50% del tiempo.

Según fuentes de Business Insider, Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de la división de Cloud e IA, aseguró a sus empleados que Microsoft mantendrá su política de trabajo flexible mientras no se vea afectada la eficiencia de los empleados.

Microsoft apostó por el trabajo flexible. Microsoft puso toda la carne en el asador cuando la pandemia mandó a todos los empleados a trabajar desde sus casas. La empresa introdujo el trabajo híbrido no solo como respuesta a la pandemia, sino también como una estrategia para aumentar la productividad y mejorar la retención de talento.

La postura de Microsoft con respecto al teletrabajo es coherente con los productos que vende a sus clientes, que ponen la flexibilidad de puesto de trabajo en el centro con productos muy enfocados en el trabajo remoto como Microsoft Teams.

Retener el talento en un momento delicado. Scott Guthrie se muestra como un firme defensor de las ventajas que ofrece la flexibilidad del trabajo híbrido y su importancia para retener el mejor talento en las empresas.

Así lo expresaba en una entrada del blog corporativo de Microsoft: "Si te tomas el tiempo para hacerlo bien, tus empleados estarán más comprometidos, más productivos y más conectados, incluso cuando estén a kilómetros de distancia. Será mucho menos probable que se vayan a un competidor que tenga un modelo más sofisticado y flexible que el tuyo".

Productividad y teletrabajo. Los distintos estudios que durante los últimos años han tratado de responder a la pregunta de si el trabajo remoto tiene un impacto sobre la productividad no han conseguido un consenso unánime. A lo que parece que apuntan la mayoría de ellos es que, en los casos en los que no se mejora la productividad, al menos no la reduce.

Un reciente estudio realizado por el Centre for Economic Performance sobre la productividad de funcionarios públicos ha descubierto que, los días que trabajan desde casa, incrementa su productividad hasta en un 12%. El principal motivo por el que aumenta es tan sencillo como que en casa son capaces de crear un ambiente propicio para mantener la concentración sin compañeros que les interrumpan.

