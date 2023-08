En Zoom creen que su producto no genera la confianza necesaria para trabajar en equipo. Piden volver a las oficinas y reinventarlo

Hace unos días la compañía encargada de desarrollar uno de los softwares de videollamadas que hizo posible el teletrabajo durante la pandemia pidió a sus empleados que volvieran a sus oficinas. Ahora, el CEO de la compañía ha hecho pública la falta de confianza en su producto indicando que debe rediseñarse desde cero y hay que hacerlo desde las oficinas para generar confianza y ser más innovadores.

Zoom le da la estocada final al teletrabajo. Hace unos días nos hacíamos eco del llamamiento de Zoom para que sus empleados vuelvan a sus oficinas. La estrategia de Zoom dejaba de lado el teletrabajo a tiempo completo y apostaba por el trabajo híbrido con dos días de trabajo presencial y tres de trabajo remoto para aquellos empleados que residan a menos de 80 km de las oficinas. "Creemos que un enfoque híbrido estructurado, es decir, que los empleados que viven cerca de una oficina deben estar en el sitio dos días a la semana para interactuar con sus equipos, es más efectivo para Zoom" declaró un portavoz de la compañía a Insider.

La vuelta a la oficina de Zoom llegó tras varias tentativas desde principios de 2022 cuando la directiva se mostró partidaria de cambiar el modelo de jornada laboral e impulsar la presencialidad en sus oficinas. El CEO recordó que los empleados que fueron contratados en remoto y tengan problemas para acudir a una oficina, pueden comunicarlo a Personal y llegar a acuerdos y excepciones.

El CEO no confía en su plataforma. Un audio del 3 de agosto filtrado a Insider ha revelado que Eric Yuan, CEO de Zoom, pidió en una reunión interna a sus empleados volver a la oficina porque cree que “el trabajo remoto no permite a las personas generar tanta confianza ni ser tan innovadoras”. Con esas palabras, el responsable de la herramienta sobre la que se cimentan las comunicaciones en remoto de muchas empresas está enviando un mensaje contradictorio al afirmar que no es útil para desarrollar el trabajo en equipo. En la página web de Zoom, literalmente, se puede leer “Los clientes que cambian a Zoom informan de un aumento en el rendimiento, la confianza y la participación”.

Crecimiento en remoto. Zoom ha sido una empresa que ha crecido en un contexto de teletrabajo y, al igual que muchas empresas tecnológicas, durante los tres últimos años han contratado a muchas personas para trabajar en remoto.

“En nuestros primeros días, todos nos conocíamos. En los últimos años, hemos contratado tantos 'Zoomies' nuevos que es realmente difícil generar confianza porque no se conocen en persona”, dijo Yuan durante la reunión filtrada. En 2022, Yuan dijo en la Escuela de Negocios de Stanford que Zoom había triplicado su plantilla (y sus ganacias) durante la pandemia, pasando de 2.000 a 6.000 empleados. Desde el fin de las limitaciones de movimiento, la empresa se ha estancado en beneficios y ha pasado de crecer un 300% anual a apenas un 2,8%.

El futuro de Zoom. Pese a que las últimas decisiones no muestren una confianza ciega en las capacidades de su herramienta para consolidar equipos en remoto, Eric Yuan afirma tener grandes planes para el futuro de la compañía. En su intervención en Stanford, el Yuan ya adelantaba que la empresa tenía la vista puesta en un ‘Zoom 2.0’ para dentro de cinco años aprovechando los avances tecnológicos para reinventarlo.

Sin embargo, del audio filtrado por Insider se desprende que Eric Yuan opina que ese avance solo puede darse trabajando cara a cara en la oficina. "Muy a menudo se te ocurren grandes ideas, pero cuando todos estamos en Zoom, es muy difícil", dijo Yuan. "No podemos dialogar. No podemos debatir bien entre nosotros porque todos tienden a ser muy amigables cuando te unes a una llamada de Zoom". Tal vez Zoom tenga que enfrentarse a muchos otros retos que no contempla en su vuelta a la oficina antes de empezar a innovar.

Imagen | Coolcaesar