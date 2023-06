El teletrabajo no retrocede, evoluciona: el modelo híbrido es el gran ganador de la vuelta a la oficina

La necesidad de continuar con su actividad económica hizo que muchas empresas, en los peores momentos de la pandemia, decidieran aplicar el teletrabajo. Posteriormente, con la relajación de las políticas contra el COVID -confinamientos, uso de mascarilla y distancia personal-, gran parte de esas firmas volvieron al tradicional régimen presencial anterior. Sin embargo, numerosas firmas del sector tecnológico mantuvieron el trabajo remoto e incluso lo reforzaron: tal fue el caso de Airbnb.

Marcha atrás. Sin embargo, el progresivo fin de la pandemia, así como las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania, han provocado que muchas firmas tecnológicas hayan optado por incrementar el peso de la presencialidad e incluso por eliminar el trabajo a distancia. Un ejemplo de ello es la compañía tecnológica-financiera Robinhood, firma que se describió el año pasado como ‘remote-first’ (prioridad al teletrabajo) y que ahora ha informado a sus empleados de que volverán a la oficina al final del verano.

Al menos cuatro días a la semana. El pasado 26 de mayo, Business Insider informó del plan de Robinhood para que sus asalariados trabajen, a partir del 18 de septiembre, al menos cuatro días a la semana en la oficina. Según el medio estadounidense, la información fue transmitida a los empleados a través de un mensaje en el canal Slack enviado por Vlad Tenev, uno de los cofundadores y directores ejecutivos de la firma.

Antes del verano. En aquel mensaje, Tenev afirmó que, si bien el periodo de ajuste no sería fácil, estaba seguro de que “a largo plazo, nos beneficiaremos como empleados y dueños de Robinhood”. En este sentido, el empresario señaló: “Lo he visto de primera mano, hay valor en nosotros si estamos juntos”. Adicionalmente, indicó que los mandos intermedios y los equipos de cada oficina asignarán a los trabajadores sus respectivas localizaciones “antes de que acabe la primavera”. Eso sí, aquellos empleados que no teletrabajen cerca de una oficina, no tendrán que mudarse a otra ciudad, según apunta Business Insider.

Donde dije digo. Este anuncio ha generado mucha sorpresa ya que, en enero de 2022, Robinhood se definió a sí misma como una empresa que priorizaba el teletrabajo. “En los últimos dos años, hemos visto cómo la flexibilidad y la confianza permitían a los equipos realizar su mejor trabajo, atraer al mejor talento y crear lugares de trabajo más inclusivos e igualitarios”, señaló la firma en el texto en el que comunicaban la noticia. Con este movimiento, la empresa aseguraba proveer a los trabajadores de la flexibilidad para que se encontraran lo “más cómodos y productivos” posibles.

Digo Diego. De hecho, la empresa aseguraba que no habría “ninguna ubicación o requerimiento de acudir regularmente a la oficina”, y que los equipos se reunirían presencialmente de forma ocasional y para “experiencias” concretas e importantes. Casi un año y medio después, la empresa da marcha atrás, apostando por un régimen híbrido con mucho peso del formato presencial.

¿Por qué? Teniendo en cuenta la apuesta que hizo Robinhood en su día por el trabajo remoto, y los datos de numerosos estudios que reflejan su impacto positivo tanto a nivel económico como a nivel de salud de los asalariados, cuesta entender esta decisión. Lo más fácil es concluir que el teletrabajo no funciona, sin embargo, es posible que exista otra razón: los despidos silenciosos.

Posibles despidos encubiertos. The Wall Street Journal publicó el pasado mes de febrero un artículo en el que explicaba que medidas como las restricciones al trabajo remoto, si bien no se denominan despidos, “pueden tener un efecto similar en la reducción de las filas de la compañía. Ello se debe a que parte de los trabajadores no están dispuestos a renunciar a los beneficios del teletrabajo y prefieren buscar otro empleo antes que volver a la oficina.

Proceso de reestructuración. Además, como muchos de ellos tienen una alta cualificación y pertenecen a sectores donde el teletrabajo está extendido, no dudan en abandonar su puesto ya que las posibilidades de encontrar otro trabajo rápidamente son altas. En este sentido, es preciso señalar que Robinhood cerró en septiembre de 2022 cinco oficinas como parte de un plan de reestructuración empresarial anunciado el mes anterior, según informó US. News.

Se vuelve a la oficina, pero no como antes. En cualquier caso, conviene no equivocarse. El régimen completo de teletrabajo está retroceso, pero el régimen híbrido de teletrabajo se está consolidando. Los planes de vuelta a la oficina este año de firmas como Disney, Amazon, Snap, Salesforce, General Montors o News Corporation se estructuran en un régimen híbrido de trabajo a distancia, es decir, acudir a la oficina parte de la semana y teletrabajar el resto de días.

Una tendencia global. Finalmente, es preciso señalar que un estudio publicado el pasado mes de marzo por National Bureau of Economic Research de EE.UU indicó que a principios de 2023, las ofertas de trabajo que incluían alguna modalidad de teletrabajo constituían más del 10% del total de ofertas publicadas en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, marcando una tendencia “en ascenso en esos cinco países”. Ello muestra claramente que el teletrabajo tiene cuerda para rato.

Imagen: Emir Eğricesu / Unsplash

