Entre teletrabajar cinco días a la semana e ir a la oficina cuatro días, los trabajadores lo tienen claro

El pasado mes de febrero se publicaron los resultados del ensayo de la semana laboral de cuatro días, sin reducción salarial, organizado en Reino Unido por 4 Day Week Global entre junio y diciembre de 2022. Los datos obtenidos fueron muy positivos. De las 61 empresas que participaron, 56 decidieron extender este horario y 18 de ellas lo adoptaron de forma permanente.

Más felicidad. Las conclusiones fueron positivas para las empresas y los asalariados. En este sentido, el71% de los trabajadores encuestados afirmó tener menos fatiga laboral. De hecho, hubo empresas en las que los trabajadores se encontraron un 14% más felices y un 28% menos cansados. Por ello no sorprende los resultados arrojados por una encuesta publicada recientemente por Hays.

Mejor trabajar menos. Según las investigaciones elaboradas por la reclutadora, el 62% de los 11.889 trabajadores encuestados afirmaron preferir trabajar de forma presencial durante cuatro días a la semana -sin reducción salarial- que trabajar con régimen híbrido durante cinco días a la semana.

Gusta, pero pocos la aplican. Por otro lado, aunque el 46% de las compañías encuestadas afirman que la semana laboral de cuatro días “será una realidad” en el próximo lustro, solo el 5% de las mismas lo aplica. A este respecto, Hays señala que el 38% de las firmas que operan cuatro días a la semana mantiene los mismos tres días libres para toda la plantilla. El 31%, por su parte, tienen fines de semana diferentes, mientras que el 16% puede escoger el día extra que quiere librar.

Mayor conciliación profesional y personal. Adicionalmente, la encuesta señala la satisfacción de los asalariados con la semana de cuatro días. El 92% de los trabajadores afirmó que esta reducción del tiempo de trabajo había tenido un impacto positivo en su vida familiar y el 84% de los mismos aseguró que su vida profesional había mejorado. En este sentido, el 64% de los profesionales pasa su tercer día libre realizando tareas domésticas; el 62% lo invierte en sus hobbies, ocio o deporte, y el 58% lo emplea para estar con su familia.

Teletrabajo y empresarios. Por otro lado, el estudio demuestra hasta qué punto los empresarios mantienen su confianza en la presencialidad. Los datos de Hays, recogidos entre indican que el 34% de los patrones encuestados estaría más dispuesto a establecer una semana laboral de cuatro días, sin reducción salarial, con la condición de que los profesionales trabajaran de forma exclusivamente presencial. Aquí es posible observar cómo opera la paranoia de la productividad, término elaborado por Microsoft que designa el temor de los empresarios a que los teletrabajadores no sean productivos, a pesar de serlo incluso más que sus compañeros de oficina.

Querer y no poder. Sin embargo, un 53% de los empresarios encuestados reconoce no implementar la semana laboral de cuatro días, sin reducción salarial, por falta de preparación “operacional”. En este sentido hay que recordar la importancia de la coordinación. Pedro Gomes, profesor de Birkbeck University of London y coordinador del ensayo de la semana laboral de cuatro días que se realizará este año en Portugal, reconoció en declaraciones a la BBC que, para aplicar esta reducción del tiempo de trabajo, es muy importante tener procesos comunicativos muy desarrollados.

Impacto positivo. En general, el 89% de las personas que participaron en la encuesta, tanto trabajadores como empresarios, creen que la semana laboral de cuatro días ejercería un impacto positivo en la salud mental y el bienestar. El 59% piensa que se mejorarían la producción y eficiencia organizacionales y el 44% afirman que mejorarían la capacidad para contratar y retener trabajadores.

Optimismo. La investigación de Hays señala que un 32% de las personas encuestadas opina que la semana laboral de cuatro días será una realidad generalizada en dos o cinco años. Probablemente este pronóstico sea muy optimista, pero lo cierto es que cada vez más empresas se interesan en esta reducción del tiempo de trabajo.

Ya es hora. La tradicional semana laboral de 40 horas es percibida como un anacronismo en un contexto histórico con un desarrollo tecnológico impensable en 1919, cuando se convocó la huelga de La Canadiense en Barcelona que dio lugar a la jornada laboral de 8 horas diarias en nuestro país.

Imagen: Christina @wocintechchat / Unsplash

