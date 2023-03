El cierre de Future Forum confirma el cambio en Salesforce: del teletrabajo a la vuelta a la oficina y los despidos masivos

La primavera ya está aquí pero parece que el invierno continúa en el sector tecnológico. Desde hace meses, las previsiones económicas de numerosas empresas están siendo modificadas por, entre otros elementos, la inflación y la subida de los tipos de interés. Como resultado, muchas firmas han optado por limitar el teletrabajo y realizar recortes masivos de personal.

Siguen los despidos. Una de estas empresas es Salesforce. La compañía de Marc Benioff, propietaria de Slack desde 2021, anunció en diciembre de 2022 un cambio en la política de trabajo a distancia y en enero de este año comunicó el despido del 10% de su plantilla. Además, recientemente ha ordenado el cierre de Future Forum, consorcio creado por Slack en 2020 para estudiar los efectos del teletrabajo.

Future Forum dice adiós. El pasado viernes 24 de marzo, Brian Elliot, jefe de Future Forum, informó a los trabajadores de este consorcio que Slack tenía previsto finalizar su actividad a final del mes de marzo. Así lo informó recientemente Fortune, citando una serie de capturas de pantalla de la conversación a las que tuvo acceso. El medio norteamericano añadió, además, que Elliot no mencionó ninguna razón que justificara el cierre de Future Forum.

Aguas turbulentas. Esta decisión llega en un contexto de reestructuración por parte de Salesforce. La firma, que esperaba peores resultados de los obtenidos finalmente al concluir 2022, anunció el pasado mes de enero el despido de 8.000 empleados, el 10% de la plantilla. “Mientras nuestros ingresos aumentaron durante la pandemia, contratamos a demasiada gente, lo cual nos llevó a esta caída económica que nos enfrentamos”, afirmó Marc Benioff, CEO de Salesforce, en un mensaje enviado a los trabajadores.

Donde dije digo. Paralelamente a este proceso de reorganización por parte de Salesforce se ha producido un cambio en el discurso de la empresa sobre el teletrabajo. En junio de 2022, Marc Benioff afirmó que las órdenes de vuelta a la oficina que se estaban anunciando en aquel momento en numerosas firmas no funcionarían “nunca”. Parecía que, tras la absorción de Slack por parte de Salesforce, Benioff seguía la línea favorable a la flexibilidad laboral en términos de horario y lugar de trabajo sostenida por Stewart Butterfield, CEO de Slack.

Digo Diego. Sin embargo, en diciembre de 2022 Salesforce instó a sus empleados en Estados Unidos a trabajar tres días semanales (martes, miércoles y jueves) en las oficinas más cercanas a su ubicación. Asimismo, Benioff envió un mensaje a sus empleados afirmando que la productividad de los profesionales contratados durante la pandemia había sido baja, reclamando respuestas a esta cuestión por parte de la plantilla. Además, ese mes Stewart Butterfield y Bret Taylor, CEO de Slack y co-CEO de Salesforce respectivamente, abandonaron la firma.

La conversión. Posteriormente, el cambio de opinión de Benioff respecto al teletrabajo fue confirmado a principios de marzo cuando afirmó en el podcast ‘On With Kara Fisher’ que los empleados trabajan mejor “cuando están en la oficina, conociendo gente, siendo integrados y entrenados”. Además, aunque reconoció la fortaleza del modelo híbrido, señaló que “cuando están en casa y no realizan ese proceso”, los asalariados no logran los mismos resultados. Sin embargo, Benioff no aportó dato alguno que apoyara estas conclusiones.

Las investigaciones dicen otra cosa. Por otro lado, quienes demostraron el pasado mes de febrero que el teletrabajo, y no la presencialidad, mejora la productividad fueron los investigadores de Future Forum. El consorcio, que desde septiembre de 2020 trabajaba mensualmente elaborando encuestas a 10.000 trabajadores del sector tecnológico de todo el mundo, concluyó que los teletrabajadores eran un 39% más productivos que sus compañeros en la oficina.

'Quiet firing'. Por otra parte, si los estudios demuestran que el teletrabajo es positivo para la empresa y los trabajadores, parece haber una aparente contradicción en la decisión de Salesforce de cerrar Future Forum. Aquí es preciso recordar el concepto de ‘quiet firing’ (despido silencioso), así como un artículo publicado el pasado mes de febrero por The Wall Street Journal que explicaba que medidas como las restricciones al teletrabajo “a pesar de no denominarse despidos, pueden tener un efecto similar en la reducción de las filas de la compañía”.

Tradiciones. En el ‘post’ de presentación de Future Forum, Brian Elliott escribió que el teletrabajo representaba la oportunidad para “cuestionar décadas de ortodoxia” de la actual “cultura laboral homogénea”. Parece que cuando las previsiones económicas no son satisfactorias, hasta las empresas aparentemente más avanzadas llevan a cabo las decisiones más viejas que existen: cierre de departamentos y despido de trabajadores.

Imagen: Pixabay

En Xataka | La paranoia de la productividad: por qué las empresas siguen rechazando el teletrabajo cuando sí les funciona