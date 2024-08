El CEO de Starbucks también regresará a la oficina: irá y volverá en jet privado a 1.600 kilómetros de distancia

Una de las cosas que trajo el fin de la pandemia fue la vuelta a la oficina. En algunos casos la vuelta ha sido total y, en otros, se ha apostado por un formato híbrido: X días en casa y X días en la oficina. En el caso de Starbucks es así. La política de empresa desde enero de 2023 es que los empleados han de ir a la oficina al menos tres veces a la semana. Eso incluye a su próximo CEO, Brian Niccol, que también tendrá que hacerlo, pero con ciertas comodidades dignas de una persona que cobrará 1,6 millones de dólares anuales más incentivos.

1.600 kilómetros. Esa es la distancia que separa Newport Beach (California) de Seattle (Washington). En la primera ciudad se encuentra la residencia de Niccol. En la segunda, la sede de Starbucks. Cabría esperar que, siendo el CEO de la empresa, este se mudara a Washington para trabajar desde la sede, pero no. Tal y como reza la carta con la oferta, que se hizo pública la semana pasada:

"Durante su empleo en la compañía, no se le pedirá que se traslade a la sede central de la empresa (actualmente en Seattle, Washington). Acepta desplazarse desde su residencia a la sede de la empresa (y realizar otros viajes de negocios) según sea necesario para desempeñar sus funciones y responsabilidades".

Es decir, que cuando no esté de viaje de empresa se espera que el CEO vaya a la oficina principal, la de Seattle, al menos tres veces a la semana, afirma un portavoz de Stabucks a la CNBC.

El metro no llega. Desgraciadamente, ir y volver a la oficina desde Newport Beach hasta Seattle en coche tres veces a la semana no parece viable, pero eso no es problema para Niccol, ya que la oferta también contempla el uso del avión de la empresa para "viajes relacionados con el negocio de acuerdo con la política de viajes de la empresa, viajes entre su ciudad de residencia y la sede central de la empresa en Seattle, Washington y sus viajes personales de acuerdo con las políticas de la empresa, hasta un importe máximo de 250.000 dólares al año". Además, Starbucks pondrá una pequeña oficina remota para su nuevo CEO en Newport Beach y un asistente a su elección.

Su agenda. En declaraciones a la ya mencionada CNBC, un portavoz de la compañía afirma que "la oficina principal de Brian y la mayor parte de su tiempo lo pasará en nuestro Centro de Apoyo de Seattle o fuera visitando a socios y clientes en nuestras tiendas, tostaderos, instalaciones de tostado y oficinas de todo el mundo [...] Su horario superará las directrices de trabajo híbrido y las expectativas del lugar de trabajo que tenemos para todos los socios".

Su salario. Brian Niccol, que hasta ahora era el CEO de Chipotle (y también tiene su historia), cobrará 1,6 millones de dólares anuales. Habrá que sumar entre 3,6 y 7,2 millones de dólares de bonus según su rendimiento y hasta 23 millones de dólares anuales en acciones.

Su anterior trabajo. Niccol fue el CEO de Taco Bell hasta 2018. La sede de Taco Bell está en Irvine (California), a 15 minutos en coche de la casa de Niccol en Newport Beach. En 2018 se convirtió en el CEO de Chipotle, cuyas oficinas centrales estaban en Denver (Colorado), a 1.600 kilómetros de su casa. Tres meses después de su llegada al puesto, Chipotle cambió su sede de Denver a Newport Beach en un movimiento que afectó a 400 personas.

Diferencias de poder. Este caso es llamativo por un sencillo motivo: pone sobre la mesa las diferencias en el poder de negociación que tiene un ejecutivo de alto nivel y un empleado más raso en términos de flexibilidad, teletrabajo y transporte. No es una diferencia, es un abismo, pero es uno de los precios que empresas como Starbucks están dispuestas a pagar por contratar a un ejecutivo estrella como es el caso de su futuro CEO.

Starbucks pasa por una mala racha. El valor de sus acciones llevaba un año cayendo y hace unos meses uno de sus antiguos CEO, Howard Schultz, publicó un mensaje en LinkedIn criticando el liderazgo de la empresa. Laxman Narasimhan, que era el CEO por aquellos entonces, dejó la empresa con efecto inmediato y se comunicó el fichaje de Niccol, una persona que ha sido capaz de gestionar con éxito crisis importantes en dos marcas tan conocidas como Taco Bell y Chipotle.

El teletrabajo a dos velocidades. Sea como fuere, este caso pone de manifiesto cómo la vuelta a la oficina se está llevando a cabo de dos maneras distintas. Por un lado, los CEO y ejecutivos de alto nivel, que pueden vivir donde quieren y viajar a la oficina sin hacer un desembolso adicional en tanto que los gastos son cubiertos por la empresa.

Por otro lado, los empleados de menor nivel, que se pueden ver obligados a cambiar de ciudad y/o vivir en determinados barrios, renunciar a posibilidades de promoción o a gastar una importante suma de dinero en transporte.

