Los castillos de España, en un llamativo mapa 3D con 132 fortalezas y sus maquetas

La península Ibérica está llena de historia y de vestigios que fueron testigos de las diferentes civilizaciones y reinos que vivieron en ella, pero si hay dos tipos de edificios que han perdurado e impactan, esas son las iglesias (en su máxima expresión, catedrales), y los castillos.

Desde 1949 los castillos están protegidos independientemente de su estado y a partir de 1985 son también un bien de interés cultural. Aun así, el propio Ministerio de Cultura reconoce que ninguno de los inventarios existentes cubre las necesidades de su Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y plantea la creación de un futuro catálogo. Mientras tanto, alguien se ha propuesto hacer un inventario de castillos de España y ponerlos en un mapa 3D para ver descubrirlos y situarlos de un vistazo.

Castillos de España es un proyecto personal de un programador apasionado por los castillos, que no encontraba una guía sencilla para situarlos, saber si se pueden visitar y en qué estado están. Dicho y hecho: creó un mapa en relieve con 132 fortalezas georreferenciadas, cada una con fotografías, ficha histórica y maqueta 3D interactiva. De esta forma, puedes recorrer el mapa y detenerte en cada fortaleza y conocer su cronología, tipo, estado de conservación, protección legal y propiedad, además de saber dónde está geográficamente.

Cubre desde el siglo I (Torre de Hércules) hasta el XIX (Priorio) y abarca las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Por número de fichas destaca Castilla y León (26), seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha (17 cada una) y Galicia (14). En el listado se ven algunas tendencias: castillos califales del siglo X (Gormaz, Tarifa), templarios (Monzón, Peñíscola) y una mayoría de fichas de Castilla y León del siglo XV (15 de 26).

UN VISTAZO A...

El atlas de los castillos

Eso sí, este inventario todavía está en construcción y de momento ofrece una selección pequeña frente a por ejemplo otros proyectos como Castlemap, donde hay 600 fortificaciones españoles. Además, el listado incluye bienes técnicamente no son castillos, como la Mezquita-Catedral de Córdoba, el monasterio de Poblet, la Alhambra como ciudad palatina o la Torre de Hércules, un faro romano del siglo I, pero vienen señalados con un icono distinto y se pueden filtrar. En cualquier caso, estamos más ante un mapa de divulgación didáctico que un inventario exhaustivo científico.

Para su elaboración usa la proyección Lambert conforme cónica sobre ETRS89, la que el Real Decreto 1071/2007 fija como oficial para mapas de todo el estado de escala igual o menor de 1:500.000. Para dibujar el relieve, usa WebGL. Cada ficha sigue una estructura fija con datos generales, historia, cronología, medidas, coordenadas, fotos con licencia y fuentes.

El castillo de Olite, en detalle

Un ejemplo, el castillo de Olite: las fuentes combinan estudios de Javier Martínez de Aguirre y Carmen Jusué Simonena (Universidad de Navarra), el Archivo Real y General de Navarra y el Ayuntamiento de Olite, junto con Wikipedia. La ficha recuerda el incendio de 1813, ordenado por Espoz y Mina, y una reconstrucción en el siglo XX con criterios a la manera de Viollet-le-Duc, "con más fantasía que rigor", en un alarde de honestidad.

En resumen, Castillos de España no sustituye al inventario que el Ministerio de Cultura tiene pendiente, pero ofrece algo que un listado no da: ver 132 fortalezas sobre el relieve, cada una con su ficha histórica y su maqueta 3D a escala. Una magnífica forma de acercarse al patrimonio fortificado del estado de forma ágil.





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