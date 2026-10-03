Los suizos han puesto casi 5.000 paneles solares en una presa a 2.500 metros. Tienen una razón: el invierno

La presa de Muttsee, en los Alpes suizos, ha servido desde hace años como depósito superior de unas centrales hidroeléctricas cercanas. Ahora, un nuevo proyecto solar ha dado una vuelta más de tuerca a este embalse y ha instalado 4.872 paneles fotovoltaicos con una potencia instalada de 2,2 MW y una producción anual de unos 3 GWh.

Aunque, a priori, puede parecer contradictorio instalar paneles solares en un lugar tan inhóspito como este, donde no hay carretera y los elementos se han tenido que traer en helicóptero, lo cierto es que tiene mucho sentido. De hecho, desde que entró plenamente en funcionamiento en 2022, los primeros datos de producción han mostrado un comportamiento especialmente interesante durante el invierno, tal y como explica el portal Ecoticias.

A 2.500 metros hay menos niebla y más sol. Muttsee rompe con la imagen habitual de un parque solar. Está a unos 2.500 metros de altitud, sobre una presa y en un entorno donde la nieve forma parte del paisaje habitual. Pero la ubicación tiene una ventaja: está por encima de buena parte de la niebla y las nubes bajas que afectan a las zonas de menor altitud.

En invierno, las zonas más bajas de Suiza suelen quedar cubiertas por niebla y nubes bajas que reducen mucho la generación solar. Muttsee está muy por encima de esa capa y tiene orientación sur, una configuración favorable para aprovechar la radiación solar.

La nieve no es necesariamente el enemigo de la energía solar. Además, otra de las singularidades que tiene esta instalación es que funciona con módulos bifaciales; es decir, son placas que pueden generar electricidad por ambos lados, lo cual es especialmente interesante en invierno. La nieve puede reflejar radiación hacia los paneles, según la web de Axpo, la empresa que gestiona este proyecto, aunque en esta instalación concreta el efecto de la cara trasera es mucho más limitado de lo que podría sugerir la etiqueta “bifacial”, debido a la geometría de la presa.

Además, el frío no es necesariamente un problema para los paneles fotovoltaicos. Las células solares suelen ser más eficientes a bajas temperaturas, mientras que las altas temperaturas reducen su rendimiento eléctrico. Y como suele nevar, sus creadores las han montado en ángulos de 51 o 65 grados, para favorecer que la nieve se deslice y evitar que permanezca acumulada sobre los módulos.

Un hueco de 1,5 metros para inspeccionar la presa. Al estar situada en una presa, es importante que esta instalación no interfiera en los trabajos de inspección de la enorme construcción de hormigón y que los trabajadores puedan acceder para documentar grietas y vigilar su estado. Para lograrlo, los paneles solares se han instalado sobre un corredor de mantenimiento de 1,5 metros sobre el hormigón, para que los técnicos puedan inspeccionar sin problema.

Las cifras del invierno. El equipo liderado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana llevó a cabo trabajos de medición entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 y comprobaron que la planta fue capaz de generar el 43% de su electricidad total durante el semestre de invierno. La planta alcanzó un rendimiento anual de 1.434 kWh por kWp instalado, de los que 616 kWh/kWp correspondieron al periodo entre octubre y marzo. Eso significa que el 43% de toda su producción anual se concentró en el semestre invernal. En términos de producción por potencia instalada, Muttsee generó un 68% más de electricidad durante el año que la instalación de referencia de Payerne, en una zona de tierras bajas. La diferencia se dispara en invierno: la producción por kWp fue unas 3,8 veces superior.

Hay, eso sí, una importante letra pequeña: estas cifras solo abarcan un año y no pueden extrapolarse como unas tendencias científicas y definitivas a largo plazo. El propio estudio señala circunstancias particulares en los datos de la instalación de referencia que afectan a esta comparación.

Déficit estacional. Según la web de Axpo, este proyecto es realmente atractivo, ya que en los meses de menos temperatura, Suiza consume mucha más energía de la que luego produce, por lo que suele importar grandes cantidades. Esta brecha eléctrica invernal irá a más en los próximos años, debido a un cada vez mayor abandono del carbón, como apuntan desde Axpo. De ahí que sea importante generar electricidad adicional con origen renovable en los meses en los que más se necesita.

Sí, pero. El ejemplo de Muttsee es curioso y pintoresco, pero no significa que construir parques solares a una altura extraordinaria sea mejor que instalarlos en un valle. Hay que tener en cuenta los costes de trasladar los equipos, levantar la construcción en un entorno hostil como puedan ser los Alpes, y hacerlo sin carretera ninguna y con el helicóptero como único transporte. Sin embargo, Muttsee tenía una ventaja, y es que parte de una infraestructura que ya existía, una presa con conexión a la red y una superficie bien orientada.





Imagen | Axpo

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