La energía nuclear vuelve a Europa. Italia acaba de dar un paso que parecía impensable hace unos años

Hace tan solo unos meses, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen calificaba de “error estratégico” el retroceso de la energía nuclear que durante décadas se ha llevado a cabo desde la UE. Esto rompía con la tendencia en nuestro continente de apostar por el cierre de las centrales y la sustitución de esta fuente de generación por energías renovables.

Ahora, y en un contexto de enorme volatilidad en los precios de los combustibles y las materias primas, algunos países se están sumando a esta forma de pensar. La nuclear se presenta, según sus defensores, como una fuente de energía fiable, constante y con bajas emisiones. El último en sumarse al carro ha sido Italia, con la tramitación de una ley que le permitirá volver a construir reactores, casi cuatro décadas después de que se cerraran las últimas centrales en el país, según cuenta el Financial Times.

Adiós al tabú de la energía atómica. Escribe el eurodiputado Diego Solier en Demócrata que durante mucho tiempo en Bruselas se repetía un mantra: el de las renovables. Ahora que la soberanía energética de la Unión está en juego, parece que ha llegado el momento de replantearse si las renovables, imprescindibles en la transición verde, son la única vía para obtener energía segura y asequible. Parece ser que no. Para este político, si Europa quiere ser más competitiva e independiente, tiene que haber un debate abierto y público, libre de tabúes, sobre el proyecto nuclear.

No son pocos los que piensan como él: hay quien ve en la nuclear una pieza clave para la tan ansiada seguridad energética del continente y un vehículo idóneo para alcanzar los objetivos de descarbonización que la UE se ha propuesto para los próximos años. Tanto es así que lejos del recelo nuclear, en 2022 el Consejo y el Parlamento Europeos decidieron quitarse las caretas e incluir sin miedo la energía nuclear en la taxonomía verde.

Italia vuelve, después de decir dos veces no. El Senado italiano ha dado luz verde a la legislación que permitirá el regreso del país a la energía nuclear. Con esto, el proyecto de Meloni para la seguridad energética de su país recibe un espaldarazo, algo que su ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, ha celebrado afirmando que se trata de “un día histórico para Italia”, como recoge FT.

Y quizá lo sea. Se trata del primer paso hacia la reintroducción de la energía nuclear en el país, después de haberla rechazado hasta en dos ocasiones en referendos nacionales: el primero, en 1987, a raíz del accidente de Chernóbil, y el segundo, en 2011, tras el desastre de Fukushima.

Solo es un marco regulatorio, de momento. Sin embargo, la aprobación de esta ley no supone aún la autorización para construir nuevas centrales, como explican desde El Periódico de la Energía; tampoco reactivar los antiguos reactores. El texto solo crea el marco regulatorio necesario para que el Ejecutivo pueda en los próximos meses elaborar los decretos necesarios para la concesión de licencias de los reactores, las normas de seguridad, la gestión de residuos y los criterios para futuras instalaciones. En particular, Italia espera desarrollar tecnología nuclear de nueva generación, centrándose en reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) y otras técnicas más avanzadas y flexibles.

¿We’re so back con la nuclear? El paso que ha dado Italia allana el camino para que el país se sume a los otros doce que ya tienen centrales nucleares en funcionamiento y que son Bélgica, Bulgaria, República Checa, España, Francia, Hungría, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia (en copropiedad con Croacia), Eslovaquia, Finlandia y Suecia. De todos estos, quizá sea Francia la que más está defendiendo este cambio: el país galo es una de las principales potencias nucleares del mundo, genera alrededor del 65% de su electricidad a partir de energía nuclear y exporta los excedentes. El presidente de la república, Emmanuel Macron, también se ha mostrado partidario de este recurso, calificándolo de «clave para conciliar la independencia y, por lo tanto, la soberanía energética con la descarbonización y la neutralidad de carbono», como recoge Euronews.

En esa línea va el octavo Programa Indicativo Nuclear de la Comisión Europea, publicado en marzo de 2026, que establece la hoja de ruta y las necesidades de inversión para mantener la energía atómica en el mix energético de la Unión Europea hacia 2050. La idea subyacente es que Europa pueda reforzar su soberanía energética a medio y largo plazo, reducir su dependencia de Moscú, complementar a las renovables y responder a las cada vez mayores necesidades energéticas del continente derivadas de la IA y la electrificación.

Tampoco se puede olvidar lo que nos trajo hasta aquí. A pesar de este cambio de mentalidad, todavía persisten a día de hoy muchas de las críticas que ya se le hacían a la nuclear cuando estaba de capa caída. Las centrales tienen un enorme potencial energético, pero también suponen un enorme peligro ante cuestiones cada vez más frecuentes como terremotos, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos o el envejecimiento de los reactores, como apunta Greenpeace. Además, a pesar de su redefinición como energía verde, lo cierto es que la energía nuclear no es limpia al 100%: aunque produce pocos desechos, estos son residuos radiactivos que mantienen su peligrosidad durante cientos de miles de años. Los riesgos son, para muchos detractores, inasumibles.

Por último, también hay que tener en cuenta que uno de los principales argumentos a favor, el de la soberanía y la capacidad emancipadora de la energía nuclear, es algo limitado: seguimos dependiendo en gran medida de las importaciones porque no tenemos suficientes recursos para enriquecer el uranio y convertirlo en combustible nuclear.





Imagen | Hansjörg Keller

En Xataka | Tenemos uranio para rato en el planeta. El problema es que convertirlo en combustible nuclear puede llevar décadas



