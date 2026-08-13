Las centrales nucleares de Francia se han encontrado con un enemigo inesperado: una invasión de medusas

La aparición de medusas en el agua suele ser motivo para desatar el pánico y vaciar las playas de bañistas. Lo que no sabíamos es que ahora también pueden estar detrás de que una central nuclear se vea obligada a parar parte de su actividad.

Ha ocurrido en Francia y, por lo visto, no es la primera vez.

Solo un reactor (y medio) funcionando. Los reactores 2, 3 y 4 de la central nuclear de Gravelines, al norte de Francia (y a tan solo 20 kilómetros de Dunkerque), han tenido que detenerse este pasado martes de forma preventiva. ¿El motivo? Como explica Reuters, un enjambre de medusas ha obstruido los filtros de la estación de bombeo de agua de mar, encargada de refrigerar las unidades y de asegurar el funcionamiento de la que es la planta más grande del país.

Como el reactor 5 ya se encontraba parado por razones de mantenimiento, Gravelines solo ha estado funcionando con el reactor 6 al completo y el 1 al 50% de su rendimiento durante el comienzo de esta semana. Ahora, Électricité de France (EDF), la empresa estatal de electricidad que gestiona esta central, ha anunciado la reconexión del reactor 2.

Tampoco es la primera vez. Esta rápida actuación ha sido posible, en parte, gracias a que el año pasado Gravelines vivió otra invasión similar que le llevó a interrumpir su actividad de forma total durante 10 días. A causa de este incidente, se implementaron cámaras fijas en los canales de entrada y en los filtros de la estación de agua, para detectar cualquier obstrucción lo antes posible.

Un día más, el cambio climático. Con estas medidas, Gravelines ha podido ponerse en marcha con el tiempo suficiente como para mantener algunos de los reactores funcionando, en un verano especialmente crítico para este tipo de centrales. Y es que las altas temperaturas las han puesto en jaque más de una vez, con unas condiciones meteorológicas que han llegado a mermar la capacidad nuclear europea, con casos como el bajo caudal del Danubio, que ha afectado a las plantas de Rumanía y Hungría.

En el caso de Francia, además, el parque nuclear ya ha alcanzado su récord de interrupciones debido a las sequías y a las olas de calor. Ya antes de este último parón parcial, la Agence France-Presse (AFP), basándose en datos de EDF desde 2025, había calculado un déficit del 15,6% en la producción de energía nuclear, como recoge Le Monde.

Además, la presencia de medusas, aunque habitual, es cada vez más frecuente en el litoral norte de Francia, debido al cambio climático: según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la disminución de las lluvias en invierno y el aumento de la radiación solar están directamente relacionados con que las medusas se acerquen cada vez más y con mayor frecuencia a las costas.

Sin riesgo para las personas… Como explican desde EDF, el parón parcial de esta central nuclear “no tiene consecuencias para la seguridad de las instalaciones”, así como para las personas o el medioambiente. Se trata de un protocolo de acción preventivo ante la llegada masiva de estos animales marinos desde el Mar del Norte.

... pero no tanto para los animales. Sin embargo, cada año, casi 6.000 millones de animales marinos mueren de formas relacionadas con las centrales nucleares, como recoge Le Monde. Muchos de ellos son succionados a su paso por estos sistemas de refrigeración. Algunos, los más pequeños, llegan a traspasar el filtro y acceden al sistema de refrigeración, donde pueden llegar a experimentar distintos tipos de choques térmicos o químicos. Otros más grandes quedan atrapados en el tambor, donde también llegan a morir de formas tan crueles como la asfixia.

El periódico francés incide en que estos datos no son parte de la campaña de ningún grupo activista antinuclear: es la propia EDF la que los ha compartido en sus propios documentos internos. La compañía francesa se defiende alegando que estas muertes colaterales serían solo una pequeña proporción de la biomasa de la zona. Sin embargo, la federación antinuclear Réseau Sortir du nucléaire exige una mayor vigilancia y transparencia para este tipo de situaciones, así como la implementación de medidas de protección para la vida marina.





Imagen | Lukáš Lehotský y Ganapathy Kumar

En Xataka | Las centrales nucleares de España tienen estos días un nuevo problema: hace demasiado calor