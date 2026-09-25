Microsoft pasó dos años diciéndonos que el futuro era el “Copilot+ PC”. Ahora está enterrando la marca

Microsoft nos pasó buena parte de los últimos dos años explicándonos que había una nueva clase de ordenador que debíamos aprender a reconocer. Se llamaba Copilot+ PC y, cuando apareció en 2024, la compañía lo presentó como el comienzo de una nueva etapa para Windows, con la inteligencia artificial ejecutándose también dentro del propio dispositivo. Aquella apuesta tecnológica no ha desaparecido. Lo extraño es otra cosa: los nuevos Surface siguen avanzando precisamente en esa dirección, pero Microsoft ya no los llama Copilot+ PC.

No era solo una pegatina. Cuando veíamos Copilot+ PC en un ordenador, aquella denominación nos decía algo concreto sobre el hardware que había dentro. Microsoft exigía un procesador compatible con una NPU capaz de alcanzar al menos 40 TOPS, además de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esa NPU, un procesador especializado en cargas de inteligencia artificial, era la pieza central para acelerar determinadas tareas directamente en el equipo. En otras palabras, el sello servía para identificar los PC que superaban el listón fijado por la compañía para sus experiencias de IA.

Los nuevos Surface rompen el patrón. La señal más clara llega con los nuevos Surface Pro de 12 pulgadas y Surface Laptop de 13 pulgadas, ambos de segunda edición. Brett Ostrum, responsable de Surface, aseguró a Windows Central que los dos cumplen todos los requisitos del listón que Microsoft había fijado para los Copilot+ PC, pero la compañía ha dejado de presentarlos bajo aquella denominación. Cuando le preguntaron directamente por ello, su respuesta fue inequívoca: "Estos no se llaman Copilot+ PC". La base tecnológica que daba sentido a la categoría permanece, pero el nombre ya no identifica estos nuevos equipos.

La categoría todavía sigue ahí. Que Copilot+ PC haya desaparecido del nombre de estos nuevos Surface no significa que Microsoft haya desmontado todo lo que había detrás. Su documentación oficial continúa utilizando el término y mantiene experiencias de Windows vinculadas específicamente a equipos que cumplen esos requisitos de hardware, como Recall o Click to Do. Es decir, estamos viendo cómo una etiqueta comercial va perdiendo peso.

Qualcomm también cambia el lenguaje. A comienzos de 2026, la compañía detrás de Snapdragon todavía hablaba abiertamente de ampliar la comunidad de Windows 11 Copilot+ PC con sus nuevos procesadores. Nueve meses después, su discurso apunta en otra dirección. Kedar Kondap, responsable de computación y gaming en Qualcomm, recuerda que el objetivo de la categoría era fijar un determinado listón para ofrecer experiencias apoyadas en la NPU. El planteamiento, explicó a Windows Central, es ofrecer esas mismas experiencias, pero "probablemente sin utilizar ya la terminología [Copilot+ PC]".

La IA se queda, la marca se diluye. Ese es, por ahora, el cambio más importante. Microsoft no está dando marcha atrás en su apuesta por ejecutar más inteligencia artificial dentro del propio PC; al contrario, sigue colocando esa capacidad en el centro de sus nuevos equipos. Lo que está perdiendo protagonismo es la etiqueta específica con la que había decidido distinguirlos. El próximo 7 de octubre, la compañía promete hablar de cómo la IA local dará forma al siguiente capítulo del ordenador personal.

Imagen de portada | Microsoft

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