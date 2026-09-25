2026 es el año en el que mejores móviles plegables Android hemos visto. La pregunta es qué pasará tras la llegada del iPhone Duo

No hace mucho, los móviles plegables eran una rareza que sólo unos pocos atrevidos se aventuraban a comprar. Hacerse con un plegable era carísimo, pero además suponía asumir riesgos como unos diseños toscos y pantallas de dudosa durabilidad. Hoy, hacerse con un plegable sigue siendo muy caro, pero es una apuesta mucho más segura: aquellos primeros experimentos han dado paso a productos mucho más maduros.

En 2026 hemos visto los mejores móviles plegables hasta la fecha (sólo faltaba) de la mano de Samsung, Huawei, OPPO, Honor, Motorola, Xiaomi o Vivo. Y lo más relevante: también ha llegado el iPhone Duo, el primer móvil plegable de Apple. Analizamos en qué punto está el sector y hacia dónde va.

El hardware ya no es la barrera

Honor Magic V6

A lo largo de los años hemos ido viendo como los fabricantes pulían los grandes retos de ingeniería de los plegables. Los diseños super gruesos, las bisagras que crujían, no se cerraban del todo y, sobre todo, el pliegue de la pantalla.

El escaparate de plegables en 2026 está lleno de dispositivos ultrafinos, con pantallas que apenas muestran arruga y especificaciones de nivel. Por ejemplo, el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra mide 4,1 milímetros de grosor estando desplegado y el Honor Magic V6 sólo 4 milímetros.

A pesar de este adelgazamiento, los fabricantes están metiendo baterías más grandes que nunca. Es el caso del Vivo X Fold6, que monta una batería de nada menos que 7.000 miliamperios. Las cámaras solían ser el punto débil y cada vez vemos más plegables con sistemas fotográficos de nivel, como el Motorola Razr Fold.

Hace unos años, las marcas tenían que convencernos de que sus plegables eran resistentes y no se iban a romper. Hoy el discurso pasa por convencernos de que merece la pena tener uno. Pero a pesar de que los plegables sean productos maduros y mucho más fiables, siguen siendo un mercado minúsculo. Según datos de Counterpoint, el mercado ha ido creciendo a lo largo de los años, pero suponen únicamente un 2% del mercado móvil total.

El auge del formato pasaporte

Samsung Galaxy Z Fold8

Este año también tenemos más variedad de formatos que nunca. Los plegables más comunes eran el formato flip y el fold, pero este año se ha popularizado también el llamado formato pasaporte. Son móviles más compactos y cuadrados cuando están cerrados, pero que al abrirse tienen el formato ideal para consumir vídeos sin las enormes bandas negras que aparecen en los fold clásicos.

Para ser justos, OPPO fue quien "inventó" este formato hace cinco años, pero sin duda 2026 ha sido el año en el que más modelos hemos visto con este diseño, como el Galaxy Z Fold8, el Huawei Pura X Max y el Xiaomi 18 Fold.

Las filtraciones del iPhone Duo han tenido mucho que ver con el auge de los plegables con formato pasaporte. El caso más claro lo vemos con Samsung, que llevaba desde sus inicios apostando por dos formatos diferenciados y no ha sido hasta 2026 que ha ampliado la gama a tres, con el Fold8 con esa forma más cuadrada. No es casual.

Y entonces llegó Apple

iPhone Duo

Como a muchas otras cosas, Apple llega tarde a los plegables, pero quizás esa demora es precisamente lo que estaban buscando. Apple no ha tenido que pelearse con las bisagras, las pantallas plasticosas con arrugas ni con los diseños 'ladrillo', ya lo ha hecho la competencia a lo largo de los años. Es como llegar a comer a mesa puesta.

El lanzamiento del iPhone Duo no es el lanzamiento de un plegable más, supone la entrada de la marca con la base de usuarios más fiel de toda la industria. Si Apple consigue convertirlo en el iPhone más deseado, puede que sea el empujón que necesitan los plegables.

Con todo, sigue estando la cuestión del precio. Hace unos años nos echábamos las manos a la cabeza cuando los móviles superaron la barrera de los 1.000 euros. Aquí estamos hablando de superar la de los 2.000 euros. Esto, y no el hardware, es la gran barrera para que los plegables salgan del nicho.

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Imagen de portada | Xataka con Magnific

En Xataka | El iPhone Duo es un móvil plegable con una baza ningún otro tiene: el software