El nuevo Mac mini M6 se ha lanzado de oferta y hay ofertas en móviles Samsung y Google. Cazando Gangas

Esta semana ha sido bastante intensa por todas las ofertas que hemos ido viendo hasta hoy, sobre todo en algunos dispositivos de Apple. En el Cazando Gangas de la semana vamos a reunir los cinco mejores chollos que podemos encontrar ahora mismo con descuentos en móviles, ordenadores, auriculares e incluso juegos de mesa.

Huawei FreeBuds Pro 5 por 155,47 euros, unos auriculares comodísimos que se escuchan realmente bien.

por 155,47 euros, unos auriculares comodísimos que se escuchan realmente bien. Google Pixel 11 por 899,10 euros, un móvil compacto que baja de precio si se compra desde la app.

por 899,10 euros, un móvil compacto que baja de precio si se compra desde la app. Mac mini M6 por 1.289 euros, el nuevo ordenador de Apple en una buena configuración de RAM y almacenamiento.

por 1.289 euros, el nuevo ordenador de Apple en una buena configuración de RAM y almacenamiento. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra por 1.799 euros, el móvil plegable más caro de la marca, ahora más barato.

por 1.799 euros, el móvil plegable más caro de la marca, ahora más barato. Nacidos de la Bruma (Deck Building) por 29,99 euros, un juego de construcción de mazos basado en la saga Cosmere de Brandon Sanderson.

Huawei FreeBuds Pro 5

Si estás buscando ofertas en auriculares y quieres un modelo bueno, bonito y con un precio más ajustado, Amazon ahora mismo tiene los Huawei FreeBuds Pro 5 por un precio de 169 euros, pero si añadimos el cupón que aparece justo de su nombre en la tienda, se quedan por 155,47 euros.

Los puntos más destacables de estos auriculares es que son comodísimos. Además, la calidad de audio es muy buena y la cancelación activa de ruido ha mejorado con respecto a la generación anterior.

Si prefieres algo más económico, los Huawei FreeBuds Neo se encuentran por 99 euros en MediaMarkt. El precio saldrá en el carrito. Los compré hace unos días y están muy bien; la batería es lo que más me ha sorprendido, los utilizo durante toda la mañana.

Google Pixel 11

Hace poco más de un mes llegó la nueva generación de la familia Google Pixel 11 y este modelo, el más básico, ahora mismo se puede encontrar de oferta. MediaMarkt lo tiene por 899,10 euros si se compra desde la app de la tienda.

Se trata de un móvil compacto que cuenta con una pantalla excelente, así como un buen apartado de audio. Viene con el procesador Google Tensor G6 e incluye un telefoto con zoom óptico x6 y Super Zoom 30x.

Mac mini M6

Tras la subida de precios en muchos de los dispositivos de Apple, es extraño ver una oferta en el nuevo Mac mini M6. Sin embargo, Amazon ahora mismo lo tiene rebajado por 1.289 euros en lugar de 1.509 euros. Eso sí, no es en su configuración mínima, sino la que trae 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Se trata de un ordenador muy compacto, por lo que es ideal si no tenemos mucho espacio en el escritorio. Además, viene con el chip M6, permitiendo que se pueda estudiar y trabajar manteniendo un buen rendimiento en todo momento.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Si quieres dar el salto a los móviles plegables apostando por algún modelo de Samsung, mucho ojo porque el más caro ha bajado de precio. El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra se encuentra en Powerplanet por un precio de 1.799 euros en lugar de 2.398 euros en la configuración de 512 GB.

Este modelo viene equipado con un par de pantallas: una externa de 6,5 pulgadas y una interna plegable de 8 pulgadas. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y cuenta tanto con una cámara principal de 200 MP como con un telefoto 3x.

Nacidos de la Bruma (Deck Building)

Si tras el anuncio sobre que Apple llevará el universo del Cosmere a la pequeña y gran pantalla has comenzado a leer los libros, mucho ojo porque Amazon ahora mismo tiene de oferta el juego Nacidos de la Bruma. Por 29,99 euros, se trata de un juego de tablero sobre construcción de mazos en el que nos convertimos en el protagonista de 'El Imperio Final', utilizando los metales como un buen alomático para enfrentarnos, solos o en compañía, al Lord Legislador.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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