Cada vez las niñas alcanzan antes la pubertad, y la ciencia apunta a los cosméticos y los perfumes como uno de los culpables

La rutina de skincare de nuestras abuelas consistía en usar la lata de Nivea azul para todo: para las manos, la cara, los talones… Hasta para domar el pelo encrespado. Hoy en día, en cambio, disponemos de cientos de opciones de productos cosméticos, mientras que las redes sociales nos bombardean con rutinas de skincare de mil pasos que prometen dejarnos la cara de porcelana de la más joven de las coreanas.

Navegar en busca del término medio es complicado cuando somos adultos, pero se convierte en todo un reto para los niños y adolescentes, a los que les importa mucho más lo que diga su influencer favorito que cualquier médico o científico. Muchos de estos niños y niñas usan cosméticos que no son adecuados para su edad, poniendo en peligro su piel, pero también su salud en general. Por ejemplo, hay investigadores que consideran que esta puede ser la causa del adelanto de la pubertad que lleva años desconcertando a los científicos.

Las mamas crecen cada vez antes. Esto es algo que se ha observado en diversos países y que no parece relacionarse ni con la obesidad infantil ni con la genética. En un artículo para The Conversation, la catedrática de la Universidad de Granada Mariana F. Fernández apunta a que esto podría deberse al cóctel químico al que se exponen las adolescentes a través de los cosméticos de sus prematuras rutinas de skincare. Es cierto que esto no es seguro. Los estudios al respecto son mixtos. Sin embargo, siguiendo el principio de precaución, lo ideal sería que los niños usasen la cantidad mínima posible de este tipo de productos.

La clave está en los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son un grupo muy grande de sustancias que interfieren en el correcto funcionamiento de las hormonas. Algunos de los ejemplos más conocidos son los ftalatos, los parabenos y los bisfenoles. Estamos expuestos a ellos continuamente en nuestro día a día a través de cosméticos, productos de limpieza, envases de alimentos o incluso el polvo doméstico. Es muy difícil evitarlos por completo, pero sí que es cierto que se puede intentar reducir o controlar su uso hasta cierto punto. Por ejemplo, no abusando de ciertos cosméticos cuando no son necesarios.

No todas las edades son iguales. Los disruptores endocrinos pueden afectar a la salud de muchas formas y en muchos momentos de la vida. No obstante, por razones obvias, sus efectos son mayores en esas etapas de la vida en las que ciertas hormonas tienen un papel más relevante. Ocurre, por ejemplo, durante el embarazo, la lactancia o en la pubertad. Esa es la razón por la que, si bien es bueno intentar reducir la exposición a disruptores endocrinos en la medida de lo posible (sin obsesionarnos) siempre, en estas etapas habría que prestar una atención especial.

La pubertad como etapa clave. Fernández señala una investigación de la Universidad de Granada del que ella ha formado parte. En él, se vio que las niñas que utilizan habitualmente productos de skincare tienen niveles urinarios más elevados de algunos bisfenoles y parabenos. Esto, además, coincide con los resultados de un estudio epidemiológico que se realizó en Estados Unidos. ¿Tienen dichos resultados algo que ver con el adelanto de la pubertad? Esta publicación no lo esclarece, pero al menos pone sobre la mesa la importancia de comprobarlo.

Hay que estudiar el cóctel completo. Se han llevado a cabo muchas investigaciones que buscan comprender los efectos de un solo disruptor endocrino o la combinación de unos pocos sobre la salud. Sin embargo, Fernández señala que los efectos pueden ser acumulativos o incluso combinarse. Es decir, puede que una de estas sustancias por separado no genere ningún efecto, pero que al acumularse con el tiempo o al combinarse con otro disruptor endocrino diferente sí que dé lugar a un efecto más tangible, como el adelanto de la pubertad.

Para poder estudiar esto más de cerca, se realizan los estudios de biomonitorización, en los que se toman a la población muestras de sangre, orina y otros fluidos con el fin de analizar la presencia de compuestos sospechosos, como todo este cóctel de disruptores endocrinos. Ya que cada vez hay una mayor tendencia a realizar este tipo de estudios, es probable que con el tiempo haya mucha más información al respecto.

Principio de precaución. Hay estudios que sí encuentran cierta relación entre el adelanto de la pubertad y el aumento de niveles de estas sustancias en la orina. Otros, en cambio, se limitan a comprobar que, a más cosméticos, más disruptores endocrinos. Sea como sea, dado que los niños son especialmente vulnerables, por simple principio de precaución, se recomienda usar con ellos la cantidad mínima posible de cosméticos y, en los que se usen, cuidar que no tengan demasiados ingredientes. Hay algunos que no se deben evitar, como el protector solar, pero siempre se puede recurrir a opciones recomendadas por los pediatras.

Muchos riesgos vienen del uso de redes sociales

Más allá de la pubertad. En realidad, los dermatólogos llevan tiempo alertando también de este problema, que ha crecido muchísimo con el auge de las redes sociales. De hecho, en 2025 se publicó un estudio muy interesante, en el que sus autores crearon cuentas de TikTok simulando tener 13 años y analizaron 100 vídeos de rutinas de skincare de 82 creadores menores de edad. Se vio que las rutinas incluían un promedio de 6 productos con un coste medio de 168 dólares, y en algunos casos hasta 21 ingredientes activos en una sola rutina, muchos potencialmente irritantes.

De hecho, no hay ni que leer estos trabajos. Basta con darse una vuelta por redes sociales para ver a chicas de poco más de 20 años usando ingredientes como el retinol, cuya principal función es estimular la síntesis de colágeno, renovar la piel, mejorar la firmeza y, en general, empezar a tratar unos signos de la edad que a esas edades son inexistentes. Este producto es altamente irritante. De hecho, se debe introducir en la rutina poco a poco, para habituar a la piel. También es esencial usar protector solar, ya que sensibiliza muchísimo la piel. No vale la pen correr el riesgo si ni siquiera es necesario. Por eso, con los cosméticos, la mesura es esencial. Sobre todo cuando hay niños y adolescentes en la ecuación.

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