Hay gente recomendando embutirse la pierna en papel de albal. Hay cero pruebas de que funcione

Del vinagre con bicarbonato al ajo bajo la almohada, los remedios caseros han sido durante generaciones un recurso popular para calmar dolores y tratar molestias. Hoy, esas creencias viajan más rápido que nunca: han pasado del susurro entre vecinas al algoritmo de TikTok. Entre recetas virales y promesas llamativas, hay una que destaca por lo extraña que es: envolver partes del cuerpo con papel de aluminio para aliviar el dolor.

El fenómeno. En plataformas como TikTok e Instagram, se han vuelto virales los consejos que recomiendan usar papel de aluminio sobre el cuerpo para aliviar dolores o mejorar la circulación. A menudo, estas publicaciones se presentan como secretos que la medicina convencional no quiere revelar. Algunas personas afirman que el efecto es más potente si se combina con ungüentos como Vicks VapoRub, mientras que otras lo describen simplemente como un “remedio natural".

La tendencia ha llamado tanto la atención que diversos medios digitales se han hecho eco, ya sea para explicar cómo se ha popularizado o explicar como hacerlo sin mayor contraste. Se trata de un ejemplo más de cómo los contenidos sin base científica se propagan con facilidad gracias a videos breves, testimonios personales y un lenguaje que suena convincente. De ahí a que medio mundo esté embutiéndose la pierna en papel de aluminio hay solo un scroll de distancia.

La ciencia detrás de esto. No existen evidencias científicas que respalden el uso del papel de aluminio para aliviar el dolor. Solo en una investigación publicada en Journal of Inflammation Research se menciona el uso de diferentes materiales entre ello el aluminio, pero la conclusión es que no tiene efectos terapéuticos comprobados en humanos. Si que se menciona que el alivio que algunas personas dicen experimentar probablemente se deba al efecto placebo.

Por su parte, el Dr. Ubaid ur Rahman, en declaraciones a Thip Media, es claro al respecto: “Quiero aclarar la confusión sobre una afirmación reciente de que envolver partes del cuerpo con papel de aluminio puede aliviar el dolor. Esto no está respaldado por evidencia científica”. Y añade una advertencia importante: “Usar papel de aluminio de esta manera puede ser perjudicial, ya que puede causar daño tisular y reacciones alérgicas. Es fundamental no retrasar el tratamiento adecuado ni reemplazarlo con métodos no probados”.

Un alivio que no lo es. El efecto placebo puede explicar parte de estas experiencias. Desde Harvard Health explican que no se trata de “pensar positivo”, sino de una respuesta del cuerpo que puede aliviar síntomas cuando creemos estar recibiendo un tratamiento. Pero eso no convierte al papel de aluminio en un remedio, ni justifica su uso como sustituto de la medicina. La creencia puede generar una mejora temporal, pero el riesgo está en lo que se deja de hacer mientras tanto.

Ya no nos pilla por sorpresa. En las redes sociales no para de amplificarse otras tendencias que, bajo el pretexto de "naturales", están implicando riesgos reales. Como por ejemplo, el consumo de vinagre de manzana a modo de "chupito matinal", promovido como “quema grasa” o “depurativo”, que termina dañando el esmalte dental y causar irritaciones gastrointestinales. Otro ejemplo es la moda de comer placenta tras el parto, que ha ganado popularidad en algunos círculos pese a que no hay evidencias de beneficios y sí advertencias sanitarias.

La amplificación. En redes sociales, los remedios se amplifican con rapidez, muchas veces sin filtro ni contexto. Algunos pueden tener un trasfondo válido; otros, como el uso del papel de aluminio contra el dolor, carecen de respaldo científico y pueden distraer de tratamientos efectivos. La clave está en discernir: cuestionar, contrastar y, sobre todo, no sustituir la evidencia por la viralidad. Informarse bien también es una forma de cuidarse.

Imagen | Tik Tok

