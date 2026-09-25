La carrera por la memoria de PlayStation 6 ha comenzado: Samsung y SK hynix compiten por suministrarla

PlayStation 6, la próxima consola de videojuegos de sobremesa de Sony, está en el horno. Mark Cerny, el responsable del hardware de esta plataforma, confirmó a mediados de 2025 que llevaba bastante tiempo trabajando con AMD en el diseño de esta máquina. Esta declaración es coherente con los plazos utilizados por esta compañía japonesa para lanzar sus anteriores consolas. PS2 llegó 5 años y 3 meses después de PS1. PS3 salió 6 años y 8 meses después de PS2. Por PS4 tuvimos que esperar 7 años. Y por PS5, otros 7 años.

Si observamos este patrón llegaremos a la conclusión de que la duración media de cada generación es de 6,5 años, por lo que PS6 debería llegar a mediados de 2027. Sin embargo, es muy poco probable que la tengamos el año que viene. Según documentos de Microsoft, PS6 podría llegar en 2028. Tiene sentido. Sony ha fijado enero de 2028 como el momento en el que abandonará el formato físico y dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation.

Esto no implica que PS6 vaya a salir en 2028, pero es un punto de inflexión que demuestra que Sony está completando una transición. Y su próxima consola formará parte de ella con toda seguridad. Además, ahora sabemos algo más: según DigiTimes, esta compañía se ha lanzado a la caza y captura de los chips de memoria GDDR7 que usará PS6 en un momento en el que los centros de datos para inteligencia artificial (IA) han convulsionado el mercado de estos circuitos integrados. Y, al parecer, dos fabricantes están compitiendo para vender a Sony las memorias que necesita PS6.

UN VISTAZO A...

PS6 usará chips GDDR7 de 24 Gb (probablemente)

Sony todavía no ha confirmado oficialmente ninguna característica del hardware de PS6, pero, según DigiTimes, incorporará chips de memoria GDDR7 de 24 Gb. Esta elección es perfectamente creíble debido a que este estándar de memoria ofrece un ancho de banda superior a GDDR6 y GDDR6X; su producción está consolidada (las GeForce RTX 50 de Nvidia ya lo utilizan); y, además, presumiblemente el ciclo de vida de PS6 debería prolongarse durante al menos 7 años, por lo que apostar por una memoria de alto rendimiento no es una opción; es una necesidad.

PS5, PS5 Pro y Xbox Series cuestan ahora más que cuando llegaron al mercado. Incluso Nintendo ha subido el precio de Switch 2

Ahora mismo los chips de memoria GDDR7 son la mejor opción disponible. La GeForce RTX 5090, que es la tarjeta gráfica insignia de Nvidia actualmente, alcanza 1,792 TB/s de ancho de banda de memoria, un rendimiento que a PS6 le sentaría como un guante. DigiTimes asegura que Samsung y SK hynix están negociando con Sony la posibilidad de entregarle los chips de memoria que necesita para PS6, pero hay algo inquietante que no podemos pasar por alto: su precio y el impacto que tendrá en el coste que tendremos que afrontar los usuarios para hacernos con esta consola.

Los tres mayores fabricantes de chips de memoria del planeta, las compañías surcoreanas SK hynix y Samsung Electronics, y la estadounidense Micron Technology, han reasignado alrededor del 70% de sus líneas de producción a las memorias de alto ancho de banda (HBM por su denominación en inglés) para satisfacer la por el momento insaciable demanda de los centros de datos especializados en IA. Las consecuencias de este movimiento no tardaron en aparecer: las memorias del segmento de consumo empezaron inmediatamente a escasear. Y su precio se disparó.

En las circunstancias actuales es muy difícil prever cuánto costará PS6. Los precios de las CPU, las GPU, las memorias DRAM y los chips NAND han alcanzado máximos históricos, y por el momento nada nos indica que la tendencia al alza vaya a cambiar. Además, PS5, PS5 Pro y Xbox Series cuestan ahora más que cuando llegaron al mercado. Incluso Nintendo ha subido el precio de Switch 2. Sony no ha dicho nada aún acerca del precio que tendrá PS6, pero si tenemos en cuenta que PS5 Digital de 825 GB cuesta 599,99 euros, y PS5 Pro de 2 TB, 899,99 euros, no sería raro que PS6 se acerque a la barrera de los 1.000 euros.

Imagen | Samsung (procesada con ChatGPT)

Más información | DigiTimes

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