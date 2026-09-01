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La subida de precios de Nintendo Switch 2 ha llegado, pero no a AliExpress (por poco tiempo): sale por menos de 387 euros

Hoy, 1 de septiembre, la consola híbrida de Nintendo ha subido de precio oficialmente hasta los 499,99 euros

Nintendo Switch 2 Bateria Extraible
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Juan Lorente

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Lo anunció Nintendo hace meses, pero se ha hecho oficial hoy: Switch 2 acaba de subir de precio de forma oficial. La subida no es enorme (pasa de costar 469,99 a 499,99 euros), pero ya es más cara que lo que era hace unos días. Pese a ello, en AliExpress nos seguimos pudiendo hacer con ella por bastante menos: sale por 386,89 euros con el cupón 'ESFS30' y pagando con PayPal.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

PVP en AliExpress — 386,89 Amazon — 449,00 PcComponentes — 499,99 Nintendo Store — 499,99 El Corte Inglés — 499,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una consola a la que todavía le queda cuerda para rato

Nintendo Switch 2

Esta oferta de la nueva promo de AliExpress nos deja la consola de Nintendo a un gran precio, incluso antes de que subiera de precio. Se trata de la primera versión de la misma, que solo se diferencia de la nueva (llamada en algunos lugares Nintendo Switch V2) en que la nueva tiene una batería extraíble. Esto unido a un peso un poco mayor (10 gramos) y una batería con 1 % menos de capacidad

Todos los accesorios para Nintendo Switch 2 que para mí son (casi) imprescindibles
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La Nintendo Switch 2 viene a ser una versión vitaminada de la primera Switch. Su hardware es capaz de mover juegos a 4K cuando la conectamos a un televisor con su dock, pero sin renunciar a ofrecer un gran rendimiento cuando la utilizamos con su modo portátil. De esta forma, tenemos una consola tanto para jugar en casa como para hacerlo donde queramos.

Ahora que ya lleva más de un año en las tiendas, su catálogo de videojuegos exclusivos tiene varias joyas. Hay títulos muy destacados como 'Donkey Kong Bananza', 'Pokémon Pokopia' o el nuevo 'Fire Emblem', que llegará en tan solo unas semanas. Todo sin olvidar el remake de uno de los mejores juegos de la historia: 'Ocarina of Time', que también llegará en los próximos meses.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo Switch 2

 LO MEJOR

  • Tiene un descuentazo: Esta oferta de AliExpress la deja mucho más barata que su nuevo precio oficial.
  • Una consola muy versátil: Es ideal si te gusta jugar en casa, pero también en el autobus o incluso tirado en la cama.

❌ LO PEOR

  • Su autonomía: El principal punto débil de esta consola sigue siendo su autonomía, que puede ser muy corta con los juegos más demandantes.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una Nintendo Switch 2 y quieres hacerte con ella a un precio inferior al oficial.

⛔ NO LO COMPRES SI... No te interesa la consola ahora mismo o prefieres esperar a que salga un pack con algún juego que te guste en el futuro.
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