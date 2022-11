Microsoft cree saber cuándo se lanzará la PlayStation 6. Aún tardaremos en verla

Estamos inmersos en la nueva generación de consolas de Microsoft y Sony, pero hay ya algunos indicios de que al menos Sony está preparando la sucesora de la PS5, que si aparece y todo sigue su curso se llamará PS6. La empresa nipona ni la ha nombrado, pero en Microsoft creen saber cuándo se lanzará.

Tendremos PS6 en 2028. Eso es al menos lo que dicen en Redmond. La fecha se ha desvelado en los documentos del Competition Markets Authority en Reino Unido con los que Microsoft está tratando de defender su intención de adquirir Activision. En dichos documentos se habla de cómo

"Microsoft se ha ofrecido a continuar haciendo que los juegos de Activision están disponibles en la PlayStation solo hasta 2027... que será el momento en el que SIE (Sony Interactive Entertainment) lance la próxima generación de su consola PlayStation (que se espera que ocurra a lo largo de [dato tachado]".

El dato tachado es teóricamente ese año 2028 que justamente haría que el soporte de juegos de Activision a la PlayStation podría darse por finalizado.

La franquicia 'Call of Duty' sigue dando que hablar. En Sony llevan tiempo tratando de evitar esa operación y aluden a ejemplos como el de la franquicia 'Call of Duty', que dejaría de estar disponible para las PlayStation. "Incluso asumiendo que SIE tuviera la capacidad y recursos de desarrollar una franquicia con un éxito similar a 'Call of Duty', eso llevaría muchos, muchos años y miles de millones de dólares".

Las fechas cuadran. Eso haría que el ciclo de la PS5 rondara los siete años, que es más o menos el tiempo que tanto Sony como Microsoft tardan en lanzar una nueva generación de consolas. Sony lanzó la PS1 en 1994, la PS2 en 2000, la PS3 en 2006, la PS4 en 2013 y la PS5 en 2020. Por su parte, Microsoft lanzó la Xbox en 2001, la Xbox 360 en 2005, la Xbox One en 2013 y la Xbox Series S/X en 2020.

¿Pero el futuro no era el juego en la nube? La aparición de plataformas como xCloud en Game Pass Ultimate o NVIDIA GeForce NOW ha demostrado que es posible disfrutar de videojuegos de todo tipo con una conexión a internet y un equipo modesto, pero el fracaso de Stadia y la (relativamente) tímida adopción de esas plataformas pone en duda su potencial como sustitutas de las consolas a corto plazo. Así pues, que Sony o Microsoft lancen una nueva generación de consolas parece ahora mismo totalmente factible.

Qué esperar de la PS6. Es difícil saberlo: la gran revolución de las XBSX/S y PS5 ha sido más su sistema de almacenamiento que su potencia gráfica. Los avances actuales mantienen esa línea, así que tanto esa PS6 como las sucesoras de las actuales Xbox ganaría sin duda en potencia gráfica, pero también en almacenamiento. Quizás para entonces, eso sí, hayan desaparecido las versiones con unidad óptica.