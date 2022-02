Microsoft asegura que seguirá lanzando 'Call of Duty' para PlayStation "más allá del acuerdo existente"

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft dejó una cuantas preguntas en el aire en relación a los juegos que la desarrolladora ofrece en PlayStation: ¿se volverán exclusivos de consolas Xbox? ¿Seguirán siendo multiplataforma? Semanas después del bombazo, los de Redmond han querido dejar las cosas claras: 'Call of Duty' y otros títulos populares de Activision Blizzard seguirán estando disponibles en PlayStation, más allá de los acuerdos existentes.

El anuncio de Microsoft sobre los juegos de Activision Blizzard en PlayStation se produce en un momento particular: la compañía busca conseguir la aprobación por parte de los reguladores. En ese proceso debe demostrar que sus acciones no van en contra de las leyes de la competencia, porque la mayor operación de la industria de los videojuegos podría verse verse bloqueada. Que los juegos sigan siendo multiplataforma es parte de su estrategia para evitar problemas.

Larga vida a 'Call of Duty' en PlayStation

El presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo en una publicación de blog de la compañía: "Microsoft continuará haciendo que 'Call of Duty' y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en PlayStation durante el plazo de cualquier acuerdo existente con Activision. Y nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a disposición en PlayStation más allá del acuerdo existente y en el futuro para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que aman".

Las declaraciones de Smith responden varias de las preguntas que habían quedado pendientes. 'Call of Duty' seguirá estando disponible en PlayStation, no obstante, se trata de la única franquicia realmente confirmada. El ejecutivo hace referencia "otros títulos populares", pero no dice específicamente cuales. Presumiblemente podría tratarse de juegos como 'Diablo' y 'Overwatch', pero habrá que esperar para saber la lista completa de los juegos multiplataforma de Activision Blizzard.

Por lo pronto Microsoft no solo está intentando conseguir el visto bueno de los reguladores y poner felices a los fanáticos, también se está asegurando una enorme fuente de ingresos. Como explicamos en "Así es como gana dinero Activision Blizzard", 'Call of Duty' es la principal franquicia de la compañía y, a su vez, es una de las más vendidas a nivel general en PlayStation año tras año, por lo que su permanencia en la plataforma es de gran importancia.

Microsoft ante el escrutinio de los reguladores

El proceso de revisión del acuerdo entre los de Redmond y Activision Blizzard por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC) ya ha comenzado, según Bloomberg. Cuando la compra se cierre, Microsoft será la tercera compañía de videojuegos más grande del mundo. No obstante, la compra se da en medio de una postura más tajante de los reguladores ante compras y fusiones. La operación entre Nvidia y ARM, por ejemplo, quedó frustrada recientemente por ser considerada un riesgo para la competencia.