Así es como gana dinero Activision Blizzard: sus tres grandes franquicias le generan el 76% de sus ingresos

Así es como gana dinero... es una serie de artículos de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, la empresa que acaba de comprar Microsoft por más de 60.000 millones de euros. Hoy, Activision Blizzard.

Una operación histórica, muy superior a la que hizo también Microsoft hace poco más de un año cuando compró Bethesda por 7.500 millones de dólares o la que hizo en 2014 cuando compró Minecraft por 2.500 millones de dólares, calderilla en comparación a lo que acaba de desembolsar.

8.000 millones de dólares y subiendo

Activision Blizzard tuvo unos ingresos récord en 2020, el último año natural completo con los informes financieros publicados, cuando logró facturar algo más de 8.000 millones de dólares. En 2021 y hasta el 30 de septiembre, es decir, durante los tres primeros trimestres, superó los 6.000 millones, así que tomando como referencia los años anteriores, cuando el último trimestre del año (el de la campaña navideña) ha sido tradicionalmente el más fuerte para la empresa, podemos esperar que supere los 9.000 millones de dólares en ingresos para el año 2021 completo, algo que sabremos a finales de enero.

El resultado neto de 2020 fue de casi 2.200 millones de dólares, algo más del 25% de los ingresos. Tomando un margen similar para la proyección de 2021 podemos esperar un ligero incremento en el resultado neto de este año.

¿Cómo logra la empresa esta facturación? Tiene tres patas principales, tres filiales que sustentan su negocio. Otras actividades son residuales en sus cuentas. Las dos primeras son las que dan nombre a la empresa desde que ambas, Activision y Blizzard, se fusionaran en 2008. A ellas se suma King desde que fue comprada en noviembre de 2015 por 5.900 millones de dólares, pasando a integrar en la empresa una división de juegos para smartphones y abriendo una puerta para el mercado chino. Cada una de esas filiales tiene sus propias franquicias más destacadas.

Hay empresas con sus filiales bastante equilibradas en cuanto a facturación, como Microsoft. Otras tienen una gran división que acumula casi todos los ingresos o directamente todos los beneficios, como Google. Activision Blizzard está a medio camino: una de sus filiales, Activision, supone la mitad de la facturación. Las otras dos se reparten la otra mitad, quedando una proporción aproximada 50-25-25.

Esos ingresos no son logrados de la misma forma en cada una de las divisiones. Activision monetiza sus juegos tanto por la venta directa como por las microtransacciones, siendo Call of Duty su principal franquicia. Blizzard los monetiza de la misma forma, añadiendo suscripciones y licencias de software a terceros, siendo World of Warcraft su primer espada. En cambio, King se apoya en el free-to-play ofreciendo juegos gratuitos que se monetizan con compras internas y publicidad, y aquí es Candy Crush el producto principal.

Dicho eso, cada filial tiene una gran franquicia, las mencionadas, que combinadas concentran la gran mayoría de los ingresos de la empresa, con una tendencia que va a más. En 2018, estas tres franquicias suponían el 58% de los ingresos. En 2020 este porcentaje ya subió hasta el 76%. Ninguna de las demás alcanza el 10% de la facturación por sí sola.

La empresa vende sus juegos directamente a los consumidores, pero también depende de terceros para vender en sus plataformas (Sony y Microsoft en consolas, Google y Apple en móviles) o en tiendas físicas (Walmart y GameStop) en función del tipo de juego. Según el informe financiero de 2020, Sony, Apple, Google y Microsoft son, por ese orden, sus principales distribuidores, por encima de las tiendas físicas.

Hace tres años Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, hizo famosa la frase en la que reveló que no solo compite contra otras plataformas de vídeo bajo demanda, como HBO, sino con cualquier otra forma de entretenimiento, como Fortnite. Activision Blizzard tiene la misma consideración: afirma competir contra otras empresas de videojuegos, pero también contra el cine, la televisión, las redes sociales o la música "entre otros productos de consumo".

Señalan también a Microsoft (antes de la compra, claro), Sony y Nintendo como competidoras por el hecho de que además de hacer videojuegos también fabrican videoconsolas y tienen sus propios canales de distribución y pasarelas de pago, algo similar a Google y Apple en dispositivos móviles. Ahora tienen un rival menos.

