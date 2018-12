Así es como gana dinero LG: la era del smartphone no le ha sentado bien

Así es como gana dinero... es una serie de artículos semanales de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, una de las dos joyas de la corona surcoreana, una de esas omnipresentes en la electrónica: LG.

Una de las claves de LG es clara: la diversificación como motor y garante de estabilidad. Si una de las divisiones entra en problemas, ahí están el resto para compensar y permitir que los problemas de aquella no vayan a más. Esto es lo opuesto a lo que ha ocurrido con compañías only-one-product como HTC, que han pasado de tigre a felpudo en pocos años sin un plan B consistente. En LG la cosa podría haber ido por derroteros similares, pero finalmente no ha sido así. Ahora entenderemos el por qué.

Más ingresos pero mucho menos beneficio

La última década para LG ha sido de ingresos consistentes, con patrones idénticos de cuatro años de ligero decrecimiento para dar paso a un buen repunte en el quinto año, que comienza una tendencia idéntica a la anterior.

En la electrónica de consumo la mayoría de empresas han visto cómo sus ingresos se han disparado en este tiempo, especialmente las que fabrican smartphones -del beneficio obtenido hablamos luego-. En LG, en cambio, este aumento ha sido más moderado.

A falta de contar con los datos de 2018 como año completo, que no estarán disponibles hasta marzo de 2019, los indicadores que luego veremos dan pie a pensar que va a ser un gran año para la empresa, o al menos mejor que los anteriores. Con los datos que sí contamos, hasta 2017, vemos que ese récord de ingresos no se corresponde con un récord de beneficios.

En la línea de lo que lleva pasando desde 2011, a la LG le cuesta mucho más dinero cada dólar ingresado hasta el punto de que su margen de beneficio fue de solo el 0,3% en 2017, una cifra bastante baja en comparación a otras tecnológicas.

El punto de inflexión para la empresa fue la explosión del smartphone en 2010. Hasta entonces, sus beneficios eran muchísimo mayores. De hecho, esa explosión le supuso entrar en pérdidas, algo de lo que se recuperó y no ha vuelto a caer, pero que tampoco ha sido capaz de revertir a los felices años 2009-2010.

Menos teles y más lavadoras

Antes decíamos que LG es una compañía segmentada en varias divisiones, algo que le permite diversificar y no depender en exceso de una sola división que, de entrar en problemas, podría poner en peligro a la compañía entera. No lo decimos por decir: la división Mobile de LG, encargada de la venta de smartphones, lleva más de tres años perdiendo dinero, una situación difícilmente sostenible si no fuese por el resto del negocio de la empresa.

Ese "resto del negocio" lo encabezan los electrodomésticos, que se han consolidado como la mayor pata de la empresa. Neveras, lavadoras, hornos, aspiradoras, lavavajillas... Le siguen los dispositivos de entretenimiento doméstico (equipos de sonido para el hogar, televisores, reproductores...), que son los segundos pero también llevan unos años a la baja. Aquí vemos las cifras trimestrales (en miles de millones de dólares).

En los últimos años, aparte de lo mencionado, han sucedido dos cosas destacables: por un lado, el posicionamiento de la empresa en el sector corporativo (B2B), que de momento tiene unos resultados discretos pero que podemos asumir que forma parte de una estrategia a largo plazo, y apenas lleva dos años en marcha.

Por otro lado, la incursión en los componentes de automóviles, que si bien lleva más tiempo en la empresa y tampoco tiene resultados demasiado significativos en comparación a los de divisiones más añejas, sí parecen tener un futuro más destacado: su crecimiento interanual es de doble dígito y el futuro de los coches pasa por convertirse en gadgets con cuatro ruedas, algo que debería redundar en esta división.

Su negocio no está en la telefonía

Por lo demás, unos smartphones que no terminan de despegar desde hace muchas lunas. Catorce trimestres seguidos perdiendo dinero y unos ingresos que por cada paso hacia adelante dan un paso hacia atrás. Especialmente en los dos últimos trimestres.

En la gráfica podemos ver momentos clave, como los buenos resultados cosechados por los G2 y G3, y la caída que supusieron los G4 y G5. Especialmente este último, el cual fue una fuerte apuesta conceptual por el teléfono modular que de salir bien podría haber impulsado a LG como líder de una nueva ola, y en cambio acabó naufragando y haciendo mucho daño a las cuentas de la empresa. El G5 dio con sus huesos en una playa lejana y nunca más se supo de aquellos desarrollos modulares.

Reestructuraciones internas y de I+D auguran un nuevo rumbo en los móviles de LG para 2019

Esta división ha sufrido varios cambios internos en los últimos tiempos. Por ejemplo, hace unas semanas, Brian Kwon pasó a ser el director de comunicación global de Mobile. Venía del mismo cargo en la división de Entretenimiento Doméstico y reemplazó a Hwang Jeong-hwan, quien llevaba un año en el puesto.

Esta es solo una muestra de los múltiples cambios que está realizando la matriz a esta división, que viene perdiendo unos 120 millones de dólares cada trimestre en promedio. Las perspectivas de la empresa son de un cambio a mejor -aunque siempre lo han sido, claro-, esta vez a causa del LG V40 ThinQ y sus cinco cámaras, que creen que debería animar las ventas y encontrar una base más rentable para el trimestre a trimestre.

