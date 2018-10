Así es como gana dinero Twitter: preguntarte cuándo es tu cumpleaños es el mejor ejemplo de su estrategia

Así es como gana dinero... es una serie de artículos semanales de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, una red social que sin llegar nunca a la masificación de Facebook o Instagram ha sabido colarse con éxito entre los influyentes: medios de comunicación, políticos, instituciones gubernamentales, deportistas de élite... Twitter.

El número de usuarios de Twitter siempre ha estado lejos del de Facebook o Instagram, pero con el paso del tiempo esta diferencia se ha acrecentado: Twitter lleva años estancada entre los 300 y los 350 millones de usuarios activos mensuales -en el último informe trimestral reportó 335-, incluso con alguna pequeña pérdida puntual, si bien es cierto que el número de diarios ha aumentado: los que usamos Twitter, cada vez la hemos usado más.

Esos algo más de 300 millones de usuarios son rentabilizados por Twitter de dos formas:

En el timeline de cada usuario aparecen tuits promocionados, así como cuentas y tendencias cuyas impresiones son pagadas por sus respectivas empresas. El coste de estas campañas varía mucho en función del volumen comprado, el nivel de segmentación, etc. También de cuál sea el objetivo final: la descarga de una app, llevar clics a una web, lograr más seguidores, difusión de un tuit, etc.

Esa segmentación ha sido cada vez más necesaria para Twitter, para poder determinar de la forma más completa posible el perfil de cada usuario de cara a poder cobrar más a los anunciantes. Hace unos años, por ejemplo, estrenó la fecha de nacimiento (pública u oculta) para cada usuario, con hermosos globos en el perfil en cada cumpleaños.

Una mejora realmente orientada a poder decir con precisión la edad de cada uno, para los anunciantes es vital conocer los demográficos de la audiencia a la que llegan. De ahí que los planes de verificación tengan un doble efecto: por un lado, reducir trolls y mensajes de odio, algo que hace que los usuarios se sientan más cómodos en la red; por otro, terminar de segmentar con precisión a quienes no incorporaron sus datos. Esta vía de monetización es la principal para Twitter: en 2017 supuso el 86% de sus ingresos y es más escalable que la segunda.

De la misma forma que Facebook, por su naturaleza, tiene gran parte de sus contenidos ocultos públicamente y solo pueden ser vistos por los amigos de cada usuario, Twitter, por su naturaleza, tiene la mayor parte de sus contenidos abiertos, públicos e indexables. La empresa vende licencias de todos estos datos públicos a muy pocas empresas, que con sus propios desarrollos de algoritmos hacen minería de datos para hacer estudios sobre respuestas de los consumidores.

Twitter is public by its nature. Public Tweets are viewable and searchable by anyone. This is the power of Twitter.