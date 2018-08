Desde hoy Twitter se lo pone más difícil que nunca a todos los clientes de terceros

Twitter es un servicio con muchísimas luces, pero también con sombras importantes, sobre todo en el área del soporte a clientes de terceras partes. Ya en el pasado limitó su API para ponerles las cosas difíciles a otros clientes que no fueran el oficial, pero a partir de hoy las limitaciones son mucho más importantes.

Lo son porque hoy Twitter desactiva dos APIs muy importantes que los clientes de terceros usaban para interactuar con su servicio. Eso hará que el cliente oficial será prácticamente el único capaz de ofrecer todas las opciones del servicio web, mientras que el resto se verán limitados. Si sois usuarios de desarrollos como Twitterrific, Tweetdeck, Hootsuite, Flamingo, Plume, Talon o Tweetbot (entre otros), atentos, porque las cosas cambiarán para todos vosotros.

Como explican en el sitio web 'Apps of a Feather', todos los usuarios de clientes de Twitter alternativos al oficial se verán afectados en todo tipo de plataformas, pero la cosa empeora especialmente para los usuarios de clientes de terceras partes en iOS y Android porque por ejemplo dejarán de recibir notificaciones push que les avisan de novedades en su flujo de noticias cuando llega algo nuevo.

En lugar de los tradicionales webhooks que se usaban hasta ahora, en Twitter pasarán a usar la Account Activity API, que está disponible para desarrolladores pero con un coste elevado: el precio para el acceso premium es de 2.899 dólares al mes para 250 usuarios, un coste que implicaría que para poder usar por ejemplo Twitterrific tendríamos que pagar 16 dólares al mes a la desarrolladora para que pudieran hacer frente al coste de la API.

La segunda gran consecuencia del cambio es que en estas aplicaciones de terceros el refresco automático no funcionará. Tendremos que refrescar nosotros ese flujo de tweets en nuestro móvil u ordenador con los mecanismos que ofrezcan esos clientes (en el móvil se puede hacer arrastrando la pantalla hacia abajo en varias apps, por ejemplo), algo que también resulta menos cómodo para los usuarios.

En el anuncio oficial de Twitter no se dan demasiadas razones para una decisión que según ellos "está enfocado en las características de los datos y el acceso, más que en ofrecer características del producto a la aplicación nativa".

En el blog de Twitter apuntan a que el cambio podría estar orientado a ofrecer mayor control sobre aquellas APIs que permitían a terceros "producir spam, manipular conversaciones, o invadir la privacidad de la gente usando Twitter".

El movimiento favorece claramente a los clientes oficiales de Twitter para móviles y equipos de sobremesa, pero hay ausencias notables como las de un cliente nativo para macOS, en lugar del cual desde Twitter recomiendan usar el cliente web tradicional.

Estos clientes alternativos a menudo han ofrecido características que no estaban disponibles en el cliente oficial o que acababan llegando más tarde, pero esta medida por parte de Twitter hará que las limitaciones que impone su nueva API solo se puedan superar a través del pago de esas cuotas mensuales. Queda por ver si Twitter modifica esas tarifas para clientes empresariales como estas empresas que desarrollan clientes con varios cientos de miles de usuarios.

Algunas herramientas como Twitterrific han implementado un refresco automático para sus clientes para iOS y macOS que no será tan rápido como el refresco automático tradicional, pero aún así es una alternativa interesante.

Otras opciones del cliente dejarán de poder usarse, como ocurre con la opción "Today" que hacía uso precisamente de las notificaciones push de la aplicación.

Muchas otras aplicaciones sufrirán los mismos problemas, y los desarrolladores de esos clientes han tratado de impulsar el hashtag #BreakingMyTwitter para que los usuarios afectados puedan expresar sus quejas a Twitter unificándolas con ese mensaje.

Well, #BreakingMyTwitter is definetely playing into the hands of #Mastodon. pic.twitter.com/YnBb3plstU