Ni mensajes idénticos ni acciones masivas con varias cuentas: así quiere combatir Twitter las redes de bots

Twitter por fin parece que empieza a tomarse en serio sus problemas con las redes de bots. En un comunicado publicado esta madrugada, la red social ha anunciado una serie de nuevas normas de uso en las que prohibirá, por ejemplo, los posts con contenido idéntico o sustancialmente similar publicados de forma simultánea en múltiples cuentas.

Aunque llevan arrastrando estos problemas con los bots desde hace muchos años, está siendo ahora con las polémicas de las botnets rusas cuando más se está hablando de ello. Por eso, por fin parece que en Twitter están reaccionando ante las críticas, y avisan de que quien incumpla las normas se expondrá a medidas que pueden llegar a la suspensión de las cuentas o aplicaciones utilizadas.

Estas son las nuevas normas de Twitter

Tal y como podemos leer en el anuncio que han publicado, el principal cambio es que a partir del mes que viene Twitter dejará de permitir publicar posts con contenido idéntico o sustencialmente similar de forma simultánea en múltiples cuentas. Esto se aplicará tanto a los tuits publicados en el mismo momento como a los que hayan sido programados.

Twitter propone como alternativa hacer retweets para compartir el mensaje, aunque también avisa de que los retweets masivos desde múltiples cuentas controladas por una misma persona tampoco serán permitidos.

Esto nos lleva directamente a la segunda norma, en la que Twitter prohíbe realizar de forma simultánea acciones como Likes, Retweets o Follows desde múltiples cuentas utilizadas por una misma persona. También avisa de que debes fijarte bien que las aplicaciones que uses no te dejen hacer este tipo de acciones para evitar problemas.

Y la mención a las aplicaciones lleva a un tercer punto específico para ellas, en el que se le recuerda a los desarrolladores que no deben permitir que con sus apps se puedan realizar estas automatizaciones para publicar contenido idéntico o realizar acciones con múltiples cuentas a la vez. Tampoco se debe permitir que desde varias cuentas se pueda realizar de forma simultánea diferentes acciones en determinados hashtags para intentar hacerlos llegar a los temas destacados.

La única excepción a la norma es la de las aplicaciones que permiten compartir el tiempo, mensajes de emergencia o cualquier otro anuncio destinado a los servicios públicos o que sean de interés de la comunidad. Sólo estas acciones se podrán realizar mediante múltiples cuentas.

Debido a estas nuevas normas, Twitter también ha avisado que va a actualizar TweetDeck para que también las cumpla. De esta manera, su aplicación dejará de permitirte elegir múltiples cuentas a la hora de realizar determinadas acciones, y esperan que el resto de las aplicaciones que dan acceso a la red social hagan lo mismo.

Las normas se empezarán a aplicar el 23 de marzo

Todas estas nuevas normas de Twitter entrarán en vigor el próximo 23 de marzo del 2018. Si a partir de ese día la red social te caza realizando estas acciones múltiples tu cuenta podría ser suspendida. Y si eres un desarrollador y es tu app la que permite realizar estas acciones, también se le podría denegar el acceso a Twitter.

El tono de Twitter parece rotundo, pero habrá que esperar a que las normas se empiecen a aplicar para ver su dureza real y hasta qué punto persiguen a quien las incumpla. También habrá que ver dónde están los límites, y a partir de qué cantidad de acciones simultáneas o coordinadas empieza a considerar Twitter una violación de sus normas.

Es muy habitual que cuando Twitter realiza cambios en sus normas, las aplicaciones destinadas a las acciones que se ven influenciadas por ellas se suelen actualizar también para encontrar métodos con los que saltárselas. Por lo tanto, sólo el tiempo dirá si estos cambios son suficientes o no para combatir las redes de bots, y será cuando ya llevemos unos meses de aplicación de las normas cuando podamos valorar su influencia real.

