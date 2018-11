Así es como gana dinero Sony: más vale PlayStation en mano que Xperia volando

Así es como gana dinero... es una serie de artículos semanales de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, uno de los sinónimos de "Japón", histórica en la electrónica de consumo y que consiguió transformar la percepción de marca de un país en la década de los noventa: made in Japan pasó de ser sinónimo de baja calidad a equivalente de género selecto: Sony.

Sony es una de esas tecnológicas que no están especializadas en un tipo de producto sino que manejan varios frentes, algunos con mayor tino que otros: si PlayStation no deja de crecer y se ha alzado como gran victoriosa de esta generación de consolas, sin nada en el horizonte que le haga temer perder esta posición, los Xperia están en la otra cara de la moneda: sus ventas van a la baja y tampoco hay nada que haga pensar que la tendencia se va a poder revertir.

Pérdidas en Xperia y cañonazos en PlayStation

En el último año fiscal contabilizado por Sony -el finalizado el 31 de marzo de 2018- se vendieron 19 millones de PlayStation, lo que hace un parque total de 79 millones de consolas, a falta de sumar las ventas realizadas en estos siete meses y los cinco siguientes, un período para el que Sony estima otras 16 millones de consolas vendidas.

Esta fantástica tracción le ha hecho aumentar un 18% las ventas de su división PlayStation (consolas, juegos y servicios asociados como PSN) hasta alcanzar los 18.000 millones de dólares, con casi 2.000 millones de beneficio, un aumento del 31%. Esta es, posiblemente, la mejor noticia para Sony. Para los próximos trimestres Sony espera una menor venta de consolas, algo compensable con el aumento de suscriptores de PSN y de venta de juegos digitales, donde tiene un alto margen de beneficio.

Los Sony Xperia están en las antípodas: sus ventas van a la baja desde hace cuatro años, cuando en el último trimestre de 2014 (el más importante, el de la campaña navideña) rozó los 12 millones de unidades vendidas. En el mismo trimestre de 2017 se quedó en 4 millones, y en el segundo de este año -el último con datos-, tan solo en 2 millones. Las pérdidas son cada vez mayores con esta división, que ya sufrió reestructuraciones en el pasado, y tiene un futuro complicado.

Tras PlayStation, la división menos sexy

Servicios financieros es la división que engloba las financiaciones y otras actividades derivadas en Sony. No es una cuestión menor: es la segunda división más rentable para Sony, con casi 2.000 millones de dólares de beneficios, tanto en ello como en ingresos brutos solo se sitúa por detrás de PlayStation. Aquí también entra la actividad de Sony Life, dedicada a la comercialización de seguros en el país nipón.

Los semiconductores -componentes electrónicos como pantallas, módulos de cámara o circuitería- son otra de las buenas noticias en Sony: su negocio va al alza, y aunque la compañía ya advirtió en su momento de que la "saturación" del mercado móvil va a provocar a corto plazo una frenada en la venta de procesadores de imagen, esto debería poder compensarse con el aumento del negocio en mercados emergentes, que irán mejorando cualitativamente su parque móvil.

Sony Pictures ha logrado ganancias tras varios años de pérdidas gracias entre otros a Spiderman: Homecoming y Jumanji: Welcome to the Jungle, ambos con grandes resultados. Así y todo, los márgenes de esta división, dentro de los beneficios, son bastante reducidos, sobre todo en comparación al resto de divisiones de Sony.

Home Entertainment, la división que se encarga de electrónica para el hogar, también tiene una buena tracción motivada en buena medida por sus televisores Bravia: el auge de la oferta de contenidos en 4K es un gran aliciente para renovar tele en muchos hogares.

Sony Music anda de suvidón y no por la música: un popular juego móvil en Japón es el responsable

En cuanto a Sony Music, sigue creciendo a buen ritmo (un 24%) especialmente en los beneficios obtenidos (un 69%). Las culpables habituales de esta división son las canciones propiedad de la empresa que se reproducen a través de Spotify, Apple Music y compañía, pero en esta ocasión el principal responsable del subidón de los beneficios es un juego que ha arrasado en Japón: Fate Grand Order, gratuito y con compras in-app que han logrado más de 2.000 millones de dólares en ingresos. Para contextualizar la importancia de este único juego móvil, la división completa ingresó algo más de 7.000 millones en ese período.

Los ingresos por este juego han sido tan salvajes que no sería de extrañar ver réplicas en otros mercados como el estadounidense y el europeo. Igual que tampoco sería de extrañar ver ajustes a la baja en la presencia de los Xperia en esos mismos mercados, donde se han quedado en un centro incómodo: no han podido competir por arriba con Apple y Samsung, ni por abajo con las marcas chinas como Huawei y Xiaomi que han llegado apretando con mucha fuerza, ni se han adueñado de una gama media que se nutre de modelos intermedios de varias marcas y de modelos anteriores de las más potentes. Las tablets nunca fueron un negocio real y ahí ya se tiró la toalla.

Otros productos de esta división, como el Xperia Touch, no hicieron más ruido que el del día de su presentación: lo normal cuando se lanza un proyector doméstico por 1.500 euros. Siempre quedará la PlayStation.

