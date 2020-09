Microsoft compra Bethesda por 7.500 millones de dólares y se queda con franquicias como ‘DOOM’, ‘Fallout’ o ‘Wolfenstein'

Microsoft hace pública la compra de Bethesda Softworks, responsables de franquicias tan importantes y populares como 'Wolfenstein', 'The Elder Scrolls', 'Fallout', 'DOOM', entre otras muchas sagas de éxito. Microsoft compra ZeniMax Media, la compañía propietaria de Bethesda, y con ello se hace con un grupo de 2300 personas que se incorporan a Xbox Game Studios y que proceden de estudios (que seguirán funcionando de forma autónoma) como id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios.

Microsoft ha anunciado que la compra de Zenimax Media se producirá por 7.500 millones de dólares en efectivo, y con ello se multiplica el potencial comercial de sus nuevas consolas Xbox. Los futuros juegos de las emblemáticas franquicias de la compañía verán la luz, posiblemente, en exclusiva -aunque sean temporales- para las consolas de la casa, lo que supone una clara reacción de Microsoft a las acusaciones de que su consola no tenía títulos propios suficientemente potentes, tradicionalmente el gancho comercial más atractivo de Sony y su Playstation. Además de las mencionadas, Zenimax posee IPs como 'Dishonored', 'Prey', 'Quake'

Microsoft destaca en su comunicación para prensa que las trayectorias de Xbox y Bethesda siempre han estado unidas, empezando por el primer 'DOOM' (cuando aún era propiedad del estudio independiente id) y su motor primigenio en una franquicia íntimamente unida a la evolución del PC como máquina de juegos, hasta llegar a 'The Elder Scrolls III: Morrowind', debut en exclusiva en la primera Xbox de los títulos de consola de Bethesda. Microsoft también destaca el apoyo que Bethesda ha tenido desde siempre a la idea de Game Pass, quizás uno de los servicios que configurarán la industria del videojuego en los próximos años.

Inversión en una zona estratégica crítica

La intención de Xbox, aunque no se ha hablado de exclusividades de momento, ni tampoco de acciones relativas a la infinidad de juegos ya publicados por Bethesda, es evidentemente la de mejorar su cartera de exclusividades en Game Pass. La comunicación de Microsoft, por ejemplo, habla de futuros juegos de Bethesda ("unos anunciados y otros no") para Xbox y PC, lo que incluye el futuro 'Starfield', título de aventuras espaciales que aún no había hecho públicos los formatos en los que aparecería y que supone la primera nueva IP de la compañía en 25 años.

'DOOM: Eternal'

Microsoft ha hablado también sin cortapisas de que este incremento de potencia creativa, que le lleva a crecer de 15 a 23 estudios de desarrollo, les permitirá llevar los juegos creados por Bethesda el día de su lanzamiento en Xbox o PC directamente a su servicio Game Pass. Phil Spencer, responsable de Xbox, ha declarado que "solo en los últimos diez días hemos anunciado detalles de nuestras nuevas dos consolas, que salen en pre-order mañana, hemos relanzado el juego en la nube con Xbox Game Pass Ultimate y estamos invirtiendo una de las zonas más críticas de nuestra estrategia: los juegos"