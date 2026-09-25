Ozempic e inflación han obligado a McDonald´s a hacer algo impensable hace solo unos años: fiar su futuro al pollo

En el futuro de McDonald´s empieza a dibujarse un nuevo protagonista: el pollo. Aunque la cadena ha cimentado su imperio sobre hamburguesas de ternera (con su ración de patata fritas y refrescos), sus directivos se han dado cuenta de que el negocio de la fast food crece hacia otro lado: la carne de pollo, que en el mercado estadounidense presenta al menos cuatro grandes ventajas. Sale más barata, mueve más dinero, crece a mayor velocidad y ayuda a captar la clientela que consume Ozempic, Wegovy y demás medicamentos análogos del GLP-1.

Tan decidida está a crecer en ese sector que la multinacional se ha puesto deberes a sí misma: expandir su cuota de mercado 1,5 puntos porcentuales para 2030.

Un negocio de 130.000 millones. Las hamburguesas de carne de ternera picada son un negocio milmillonario. Bien lo saben en McDonald´s, que ostenta una cuota de mercado de más del 40%. Según los datos desgranados por el propio Jill McDonald, directivo de la cadena estadounidense, su mercado alcanza un valor de alrededor de 50.000 millones de dólares y crece un 3% anual.

Son buenos datos, pero palidecen cuando se comparan con los que maneja la industria del pollo en el sector de la fast food. Sus diez principales mercados generan unas ventas de 130.000 millones de dólares con un crecimiento del 5%. Solo McDonald´s ingresa miles de millones con sus Chicken Nuggets, McCkicken y McCrispy, lo que le permite alcanzar una cuota de negocio del 20% en ventas de pollo. El problema es que a la cadena de los arcos ese porcentaje le sabe a poco.

Precio promedio de la carne de res picada en EEUU (costo por libra/453.6 gramos)

La meta: expandirse. Tantas ganas tiene McDonald´s de ampliar su peso en el negocio del pollo que el primer objetivo que cita en el comunicado que emitió el miércoles tras un acto para inversores es precisamente ese: expandir su cuota de mercado en 1,5 puntos porcentuales de aquí a 2030. Ese es el horizonte tanto para la categoría de pollo y fast food como el de los refrescos. Y todo, por supuesto, sin perder su posición de liderazgo en la carne de res.

Para conseguirlo la multinacional quiere apostar por los alimentos con pollo empanado, un sector que ya exploran otras cadenas como Chick-fil-A, Popeyes o Raysing Cane´s. La idea es que sus menús sumen nuevos sándwiches y wraps a la parrilla, sabores y salsas para los Chicken McNuggets. El objetivo: otorgar más protagonista para el pollo, que si bien lleva años en la carta de McDonald´s hasta ahora ocupaba un lugar secundario, eclipsado por las hamburguesas de res.

¿Cuál es la razón? En realidad hay varias. La primera es que el negocio del pollo abre una perspectiva de crecimiento mayor que el que ofrece ahora mismo las hamburguesas de ternera. Y eso es importante para una empresa que durante el segundo trimestre vio cómo sus ventas se congelaban en EEUU, registrando un alza testimonial del 0,8%, lejos de los incrementos de al menos el 1,5% de sus divisiones internacionales. Ese estancamiento de la facturación explica en gran medida que el precio de sus acciones lleve meses descendiendo.

Por si eso no fuera suficiente, la carne de res no ha parado de encarecerse en EEUU. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de la libra de carne picada alcanzó los 6,9 dólares en agosto, un 9,6% más que en el mismo mes de 2025 y muy por encima de la inflación general. Las importaciones de vacuno no han servido para contener la escalada. El precio de la libra de pollo fresco entero también se ha encarecido, pero en agosto se mantenía en 2,01 dólares.

Precio promedio del pollo fresco entero en EEUU (costo por libra/453,6 gramos)

El factor GLP-1. Hay otra clave que ayuda a entender el creciente interés de McDonald´s por el pollo. Como recuerda Financial Times, el 84% de las familias estadounidenses con un miembro que consume medicamentos análogos del GLP-1 visitan también McDonald´s. Eso obliga a la cadena de los arcos a explorar nuevos menús de carne y pescado para clientes que buscan más proteína.

"Estamos explorando la posibilidad de crear bowls, pollo s la parrilla y bocaditos de huevo para ampliar las opciones ricas en proteínas en el desayuno, el almuerzo y la cena", avanza Skye Andersen, presidente de McDonald´s en Estados Unidos en declaraciones recogidas por la cadena CNBC. La directiva admite que ahora los clientes "quieren más proteínas, mayor flexibilidad en las porciones y alimentos que les dejen saciados sin sentir que han comido mucho".

"Es una oportunidad". La anterior es una reflexión importante porque durante un tiempo los inversores vieron con temor el efecto que medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro podía tener sobre las ventas de las grandes cadenas de fast food. ¿Cambiarían los hábitos de consumo? ¿Perderían clientes?

Tras recordar que el 84% de los hogares en los que hay al menos un usuario del GLP-1 sigue acudiendo a McDonald´s, Anderson advirtió: "No necesitamos atraer a una nueva base de clientes. Necesitamos seguir dándoles más razones para que McDonald´s sea su primera opción a medida que evolucionan sus hábitos de alimentación". En su opinión, el sector tiene ante sí "una oportunidad".

Buscando nuevos caminos. El pollo no es la única carta que jugará McDonald´s para seguir creciendo. La multinacional quiere mejorar sus instalaciones, para lo que planeta invertir hasta 8.500 millones de aquí a 2036. La mayoría de esos fondos (5.000) se movilizarán además antes de 2030. La idea es apoyar a los franquiciados mediante respaldo financiero y reducción de alquileres.

La empresa quiere apostar por lo que denomina "Restaurant > Next", con mejoras en equipos, tecnología y operaciones que aumentarán la eficiencia de la toma de pedidos, la gestión de los inventarios y la programación de turnos.

Imágenes | Lawrence Chismorie (Unsplash), FRED 1 y 2

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