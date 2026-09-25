Roborock aterriza en España con cuatro nuevos modelos para resolver las asignaturas pendientes: desniveles y alfombras mojadas

El sector de la limpieza inteligente sigue apretando el acelerador en España. Tras su presentación en IFA, Roborock despliega su nueva hornada de dispositivos con un claro objetivo técnico: atajar los grandes inconvenientes que arrastran los robots tradicionales. Por un lado, la incapacidad de superar escalones o umbrales marcados entre habitaciones y, por otro, el clásico problema de mojar las alfombras al fregar el suelo.

Serie Saros 20: potencia y chasis capaz de superar desniveles de casi 9 cm

La nueva propuesta está encabezada por la serie Saros 20, donde destacan el Saros 20 Flow Complete (1.299 euros) y el Saros 20 Neo (999 euros, aunque ahora está en oferta por 849 euros). Ambos modelos rompen esquemas en el apartado de tracción física mediante el chasis elevable AdaptiLift 3.0, capaz de superar desniveles y resaltes de hasta 8,8 cm sin quedarse atrapados.

Además, la versión Flow rebaja su perfil hasta los 8,98 cm de altura equipando una mopa de rodillo SpiraFlow 2.0 que se autolimpia en la base a 100 °C. Por su parte, el modelo Neo ajusta aún más su chasis (7,95 cm) para colarse bajo casi cualquier mueble bajo. Ambos cuentan con la certificación ECARF, clave para personas alérgicas al polvo o al pelo de mascota.

Qrevo 2 Pro y F25 Pro Turbo: adiós a las alfombras mojadas y máxima versatilidad

Para quienes buscan una alternativa más ajustada en precio sin renunciar a prestaciones de gama alta, la marca introduce el Qrevo 2 Pro (689 euros, aunque en oferta en Amazon por 599 euros). Este robot ataca de frente el percance de las alfombras integrando un sistema de desmontaje automático de mopas que las deja fijadas en la estación base antes de iniciar el aspirado en zonas textiles.

Completa la gama la F25 Pro Turbo (549 euros), una aspiradora en seco y húmedo sin cables con 25.000 Pa de succión, reclinación total a 180 grados y rodillo con secado ultrarrápido en solo cinco minutos.

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Imágenes | Roborock

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