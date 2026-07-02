Honor Magic V6, análisis: el plegable que me ha hecho olvidar por qué compraba móviles "normales"

Menudo telefonazo me ha tocado analizar, es el heredero de una saga de plegables que, personalmente, me encanta. Honor supo hacer teléfonos delgados incluso en formato flexible; con potencia y batería de sobra a pesar de que el espacio físico juega en contra del hardware. Es justo lo que ocurre con el Honor Magic V6: cuesta imaginar todo lo que puede ofrecer un plegable. Es un candidato directo a mi podio de 2026.

Cuando alguien me hace la típica pregunta de “¿Qué móvil estás analizando?” no suele sorprenderse mucho cuando se lo enseño, señal de lo acomodada que se encuentra la industria. Cuando me tocó mientras llevaba el Honor Magic V6 en el bolsillo la reacción fue distinta. De sorpresa, con cierta envidia. Me lleva ocurriendo desde el Honor Magic V2, un adelantado a su tiempo en el segmento de los móviles plegables.

Ficha técnica del Honor Magic V6



honor magic v6 PANTALLA EXTERIOR Panel OLED de 6,52 pulgadas Resolución de 2.420 x 1.080 píxeles PWM de 4.320 Hz Brillo de pico HDR de 6.000 nits 1.070 millones de colores PANTALLA INTERIOR Panel OLED plegable de 7,95 pulgadas Resolución de 2.352 x 2.172 píxeles PWM de 4.320 Hz Brillo de pico HDR de 5.000 nits 1.070 millones de colores DIMENSIONES Y PESO Altura: 156,7 mm Ancho plegado: 74,5 mm Ancho desplegado: 145,6 mm Grosor plegado: 8,75 mm (blanca) / 9,0 mm (otras) Grosor desplegado: 4,0 mm (blanca) / 4,1 mm (otras) 219 gramos (blanca) / 224 gramos (otras) PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core 2x Prime 4,6 GHz + 6x Performance 3,62 GHz GPU Adreno 840 RAM 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB / 1 TB CÁMARA FRONTAL Pantalla interior: 20 MP, f/2,2 Pantalla exterior: 20 MP, f/2,2 CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP, f/1,6, OIS Gran angular: 50 MP, f/2,2 Teleobjetivo: 64 MP f/2,5, OIS Zoom óptico 3x, zoom digital 100x BATERÍA 6.660 mAh Carga rápida de 80 W Carga inalámbrica de 66 W SISTEMA OPERATIVO Android 16 MagicOS 10 CONECTIVIDAD 5G WiFi 7 Bluetooth 6.0 GPS de doble banda NFC USB Type-C 3.2 Gen1 (DP1.2) OTROS Sensor de huellas en el lateral Certificacion IP68 e IP69 Infrarrojos Reconocimiento facial Altavoces estéreo Doble SIM + eSIM PRECIO 2.299 euros

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Diseño y pantallas: una gran obra de ingeniería

Muy fino, con un cuerpo premium en aluminio, compacto y algo pesado en su conjunto, que alguna pega debía tener. No he apreciado una exagerada diferencia en diseño con respecto a los anteriores Magic V, la mayor parte de los cambios van por dentro. El V6 es resistente al agua y al polvo: Honor lo ha certificado bajo IP68/IP69. Su bisagra también ha mejorado: Honor asegura construirla en súper acero (Super Steel) garantizarlo alta resistencia y elasticidad.

Desplegar el teléfono no es sencillo. Como ya ocurría en otros modelos, al ser tan delgado, y carecer de una muesca donde introducir los dedos, cuesta mucho abrir el interior. He apreciado mayor resistencia en dicho movimiento. Con otro detalle: el ángulo de la pantalla permanece firme en buena parte del recorrido. Es perfecto para usar la parte superior como ventana de escritura y la inferior como teclado, por ejemplo.

Es un teléfono que se usa a la perfección plegado y que despierta todo su potencial cuando se despliega. El ratio es alargado en la primera posición, esto dificulta llegar a la parte superior con una mano. El uso en formato tablet no entraña tantos inconvenientes, ya que su uso natural es con dos manos. La delgadez es un extra que se agradece.

Tanto la pantalla externa como la interna se ven perfectamente en exteriores, incluso bajo la luz del sol. La respuesta al tacto es perfecta, los colores vienen bien calibrados de fábrica y todo el contenido se ve con nitidez. He usado ambos paneles a su máxima resolución y refresco sin que haya apreciado mayor consumo de energía.

Toca hacerle mención a una de las marcas de la casa dentro del formato plegable. Y nunca mejor dicho eso de la marca: Honor ha reducido la depresión de plegado, aunque se sigue apreciando a la vista y al tacto (el OPPO Find N6 gana en este punto, aunque por poco). El “defecto”, lógico para un panel flexible, no me ha molestado. Es verdad que se aprecia al deslizar el dedo por la zona, pero te acostumbras rápido.

La arruga de plegado se toca y se ve, pero no molesta en el uso del teléfono. Honor la ha reducido gracias, sobre todo, a la nueva bisagra

El diseño sigue los patrones del resto de la familia: botones de volumen y encendido en el costado con lector de huellas capacitivo sobre el segundo botón (es tan fino que no siempre lee bien la huella dactilar), emisor de infrarrojos en la parte superior (tener un mando universal es un acierto) y resto de elementos en la parte baja, incluida la bandeja para la doble nano SIM física. El grosor es tan fino, que el puerto USB-C casi ocupa todo el espacio.

¿Que se puede mojar? Pues hay que probarlo

El sonido sorprende sin que la “pegada” sea prominente. El Honor Magic V6 tiene un audio de calidad en todas sus facetas, con soporte para reproducción Hi-Res a través de los auriculares. Con el altavoz externo alcanza un máximo de 89 dB; con un sonido donde prevalecen los agudos sin que lleguen a chirriar a máximo volumen (a los bajos les falta cierta presencia).

El móvil no incluye salida de audio analógico (hace falta unos auriculares con DAC), ofrece compatibilidad con la mayoría de códecs Bluetooth y dispone de salida de vídeo display port. Como detallaré en el apartado de software, incluye un modo de escritorio muy resultón.

Rendimiento y software: demasiado caliente

Jugar en pantalla grande es una gozada

El Honor Magic V6 no va cojo en ningún aspecto, mucho menos en potencia bruta. Ahí está el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para demostrarlo: es un SoC que está fuera de toda duda. En la práctica he apreciado un móvil ágil, con cero ralentizaciones, que se deja exprimir en cualquier ámbito de software. Los juegos no fueron una excepción.

He estado cargando títulos exigentes además de hacerle las pertinentes pruebas de benchmark. Ningún problema con los gráficos de alta resolución en 3D. Los inconvenientes llegan cuando juegas durante mucho rato: el móvil se calienta bastante, sobre todo cuando está plegado (el calor se acumula en la parte interna del teléfono). La temperatura no llega a ser molesta porque el sistema aplica un restrictivo “throttling” que reduce potencia para aligerar la carga. Resultado: una caída notable del rendimiento.

A continuación dejo la tabla con los tests de benchmark. Las pruebas de stress muestran claramente la caída en rendimiento sostenido: el Honor Magic V6 tiene un 50,2 % de estabilidad. Hice todas las pruebas con el modo de uso de batería puesto en "Rendimiento".



Honor Mgic v6 xiaomi 17 ultra oppo find x9 ultra vivo x300 ultra samsung galaxy s26 ultra iPhone 17 pro max PROCESADOR Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy A19 Pro RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.588 / 9.806 3.549 / 10.327 3.620 / 10.863 3.557 / 10.227 3.749 / 11.368 3.750 / 9.731 3D MARK Wild Life Unlimited 27.753 30.085 29.649 27.410 31.007 25.146 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 26.634 / 13.375 30.124 / 21.174 30.062 / 23.093 26.858 / 19.771 30.681 / 18.862 26.091 / 17.919

El móvil viene bien provisto de memoria RAM y de almacenamiento, con la mejor conectividad inalámbrica (incluido el WiFi 7), el posicionamiento es rápido y preciso, he apreciado las llamadas nítidas y con una notable cancelación de ruido. Puede conectarse al ecosistema de Apple a través de Honor Share.

Turno de colarse en el apartado del software. El Honor Magic V6 viene con la capa MagicOS 10 y con Android 16. El software incluye infinidad de ajustes y opciones, todo con un estilo claramente oriental. El aspecto está algo alejado del Android de Google y los Pixel, característico de Honor.

El formato de plegable permite abrir el teléfono y que todo lo que esté funcionando en la pantalla externa se amplíe en la interna (y se reduzca con el salto a la inversa). Esta mayor superficie de uso va genial para utilizar varias aplicaciones en ventanas flotantes: se pueden mover por la pantalla, redimensionar y minimizar como burbuja en el borde del panel. Además, el móvil permite pantalla dividida, muy útil para trabajar con dos apps simultáneas. Un navegador y un editor de texto, por ejemplo; con la opción de arrastrar contenido entre uno y otro lado.

La carga de opciones es alta, puede abrumar. Honor incluye una enorme cantidad de aplicaciones para aprovechar el dispositivo, esto aporta valor añadido. No incluye demasiado bloatware externo: ni apps de terceros aparte de Google ni juegos (sí añade los servicios de Meta en segundo plano, algo habitual en buena parte de Android). La experiencia es suficientemente limpia y no se ve lastrada a pesar de que MagicOS 10 es maquinaria pesada.

La IA está bien presente. Como mandan los cánones de 2026, Honor incluye multitud de herramientas generativas dentro del teléfono. Desde el editor de fotos que reinventan porciones inexistentes de la imagen a una app de notas que puede revisar y escribir textos. La marca aglutina todo esto bajo Honor AI, incluido un “Portal mágico” para enviar fácilmente contenido entre distintas aplicaciones con solo arrastrarlo al borde de la pantalla. El extra de la IA, y que esta no posee límites ni coste (al menos que yo haya visto), es otro gran valor añadido.

Hay otro punto dentro del apartado del software que merece especial atención: el modo de escritorio. Al conectar el Honor Magic V6 a un monitor o tele externa, el móvil habilita una interfaz al estilo PC con la que manejar todo lo instalado con teclado y ratón. Permite jugar más fácilmente a los shooters, por ejemplo. O llevar la oficina a cualquier parte solo con meter en la maleta el móvil. No me parece tan completo y pulido como Samsung DeX, aunque Honor se acerca. Mucho: vale la pena probarlo.

Batería: mucho mejor que la mayoría de móviles “normales”

Este es uno de los puntos donde Honor desmonta en mayor medida los tópicos relacionados con los plegables: el Magic V6 tiene una batería descomunal. De hecho, es mayor que gran parte de los teléfonos no plegables. Si la comparamos con la del iPhone 17 Pro Max, la del Magic es 1.828 mAh superior.

Con sus 6.660 mAh, el Honor Magic V6 se sitúa en el podio de los móviles plegables por capacidad de batería: puesto número dos tras el Vivo X Fold6 (medalla de oro y 7.000 mAh de batería). Honor hace gala del silicio-carbono para obrar el milagro de la máxima densidad posible, igual que Vivo. Y, en lo que respecta a la experiencia, me he topado con hasta tres días de uso medio; con muy buena gestión energética por parte del sistema, incluso cuando le ha tocado lidiar con juegos exigentes.

Durante la noche se ha ido a un 2-4 % en reposo y durante ocho horas. En juegos con alta demanda gráfica el gasto se eleva: entre un 6-8 % de gasto energético. El sistema suele mantener el consumo con la pantalla apagada, apenas gasta en segundo plano. Sin que me haya encontrado con cierres de apps o servicios que perdieran las notificaciones. Como estimación, las horas de pantalla se fueron a unas 7-8 según mi uso habitual del teléfono. Honor no lo pone fácil para saber este dato.

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El Honor Magic V6 carga más rápido desplegado que plegado: la temperatura durante el proceso es alta. Y se disipa mucho mejor con el móvil abierto, de ahí que mejore la carga

El Honor Magic V6 tiene carga inalámbrica rápida de hasta 66 W, dispone de carga con cable de hasta 80 W y también viene con soporte para carga inalámbrica inversa. No incluye cargador en la caja, es lo habitual. Así que usé mi batería externa con medidor de potencia: logré un máximo de 43 W. Estos fueron los tiempos que obtuve:

5 minutos de carga : 14 % de batería.

: 14 % de batería. 10 minutos de carga : 26 % de batería.

: 26 % de batería. 15 minutos de carga : 38 % de batería.

: 38 % de batería. 20 minutos de carga : 49 % de batería.

: 49 % de batería. 25 minutos de carga : 60 % de batería.

: 60 % de batería. 30 minutos de carga : 71 % de batería.

: 71 % de batería. Total: 1 hora y 6 minutos.

Cámaras: un plegable que no desmerece en fotografía

La extrema delgadez del teléfono no le impide acceder a un conjunto de cámaras con sello de identidad. Triple trasera y dos frontales, una para cada pantalla. A nivel de características, el relevo generacional no se hace exagerado. Sí que noté un menor grosor del módulo circular y algo menos de peso en esa zona. Esto hace más cómoda la captura de fotos y de vídeos.

Vayamos con la enumeración. Así es el hardware de fotografía que incorpora el Honor Magic V6:

Cámara principal . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.6, distancia focal de 5,4 mm (equivalente a 23 mm), tamaño del sensor de 1/1.56 pulgadas, autoenfoque PDAF y estabilización OIS/EIS.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.6, distancia focal de 5,4 mm (equivalente a 23 mm), tamaño del sensor de 1/1.56 pulgadas, autoenfoque PDAF y estabilización OIS/EIS. Cámara gran angular y macro . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.2, distancia focal de 1,82 mm (equivalente a 13 mm), autoenfoque y ángulos de visión de 122º.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.2, distancia focal de 1,82 mm (equivalente a 13 mm), autoenfoque y ángulos de visión de 122º. Cámara telefoto periscópico . Sensor de 64 megapíxeles con apertura f/2.5, distancia focal de 13,3 mm (equivalente a 70 mm), tamaño del sensor de 1/2 pulgada, zoom óptico 3x, autoenfoque PDAF y estabilización OIS/EIS.

. Sensor de 64 megapíxeles con apertura f/2.5, distancia focal de 13,3 mm (equivalente a 70 mm), tamaño del sensor de 1/2 pulgada, zoom óptico 3x, autoenfoque PDAF y estabilización OIS/EIS. Cámara selfie interior . Sensor de 20 megapíxeles con apertura f/2.2 y distancia focal de 1,92 mm.

. Sensor de 20 megapíxeles con apertura f/2.2 y distancia focal de 1,92 mm. Cámara selfie exterior. Sensor de 20 megapíxeles con apertura f/2.2 y distancia focal de 1,92 mm.

El conjunto fotográfico es sólido sobre el papel y a la hora de salir a la calle para hacer fotos. Me encontré con un teléfono fácil de usar en modo automático, con un disparo cargado de posibilidades y con cierto empeño por activarme mejoras de color y de IA que no me interesaban. Mi recomendación es acudir a la configuración de cámara, entrar en “Recordar ajustes” y marcar el fijado de filtros y perfiles de fotos. Porque el móvil se empeña en cambiarlos.

Entremos en materia. El sensor principal del Honor Magic V6 es prácticamente idéntico al que ya probé en el Honor Magic V3 (y sin cambios con respecto a la cámara principal del Honor Magic V5, que analizó mi compañero Alex). Las tomas son de calidad, muy nítidas, con cierta tendencia a temperaturas cálidas y con tomas que presentan un contraste algo agresivo marcado en interiores. El procesado suele afilar el “sharpening” para mejorar el detalle.

En exteriores se comporta como una cámara todoterreno. Es luminosa, con un rango dinámico de calidad, ofrece suficiente detalle en segundo plano y suele empeñarse en mantener unos niveles de ISO suficientemente bajos. Incluso con iluminación artificial. Esto reduce el ruido general de la imagen sin que esto implique hacerlo desaparecer.

La cámara principal capta la escena aplicando un buen HDR algo descompensado, ya que sobrexpone ligeramente las áreas más iluminadas. El detalle es bueno y se aprecia nitidez hasta haciendo zoom. Por defecto, las tomas a 50 megapíxeles se procesan hasta 12,6 megapíxeles. Los archivos no tienen un procesado agresivo siempre que los ajustes de mejora no estén activos.

Conforme baja la luz, la cámara principal entra en terreno delicado. Aun así, el Honor Magic V6 se desenvuelve mejor de lo que esperaba: rescata suficiente luz en automático (el modo manual es más efectivo cuando hay poca luz), mantiene el color y las texturas, intenta contener la ISO y no abusa de la velocidad de exposición. Los resultados suelen ser tomas naturales y sin exceso de ruido ni acuarelas, al menos siempre que haya cierta iluminación homogénea.

La siguiente cámara del Honor Magic V6 es la ultra gran angular. No es ninguna sorpresa que sea la más débil de las tres. Aun así, me ha parecido que tiene un desempeño adecuado. No marca en exceso la deformación de la óptica, obtiene tomas con suficiente detalle y mantiene correctamente la correspondencia de temperatura de color y saturación con sus compañeras. Como se puede ver a continuación, todos los sensores y rangos focales funcionan como un equipo.

Espera. ¿Lo que hay colgando de ese balcón a lo lejos es una vaca?

El telefoto ha sido una revelación, no me esperaba que un móvil plegable me sorprendiera tanto en este punto. Honor ha incluido un sensor de 64 megapíxeles con un zoom óptico 3x que alcanza los 100x combinando zoom híbrido e IA. El trabajo en equipo sorprende para bien, igual que la equivalencia de tonos. A un 10x es un telefoto perfectamente usable. Incluso un poco más allá, casi hasta los 20x.

Zoom 10x a las antenas de un edificio

El telefoto periscópico es una gozada por lo bien que va y los resultados que obtiene. Se ve penalizado por la obligación de contener la óptica y el sensor, pero estas carencias las cubre con un buen procesado y con ayuda de la IA generativa. Puede alucinar cuando la foto es compleja.

En cuestión de retrato, el Honor Magic V6 no se comporta mal detectando los contornos, aunque puede equivocarse al aplicar el bokeh, sobre todo en las áreas más difíciles, como el pelo. El tratamiento del desenfoque es bueno y algo exagerado por defecto (la apertura puede ajustarse por software antes de hacer la foto, por defecto está en f/1.2). Con la trasera se obtienen buenos retratos como norma general.

La cámara delantera es otro cantar, sin duda donde más flojea el teléfono a nivel de fotografía. Los resultados son algo planos, con rostros lavados y pérdida de detalle incluso con abundante iluminación.

La aplicación mantiene el equilibrio entre ajustes profesionales y modo lúdico de disparo. Llega cargada con multitud de opciones, ajustes y mejoras, muchas destinadas a quienes buscan sacar una foto diferente y con filtros de color algo alejados de la naturalidad (recomiendo dejar el “Natural” siempre activo). La IA está muy presente sin que se meta en todos los aspectos de la cámara: el modo manual permite casi total libertad de disparo.

Modo noche automático y manual, retrato, opción a capturar al tamaño máximo de los sensores (para las tres cámaras posteriores, no solo la principal), modo supermacro manual con macro automático (mediante la cámara ultra gran angular), posibilidad de hacer vídeos simultáneos con las cámaras posteriores y frontal (fotos no se puede)… No viene cojo precisamente de posibilidades.

Aquí dejo una muestra de fotografías y de vídeos del Honor Magic V6. Están sin editar, tal y como se guardaron en la memoria.

Honor Magic V6, opinión y nota de Xataka

Es un plegable. De gama premium, con lo que implica para el bolsillo de la mayoría de posibles compradores. Esto aleja irremediablemente al Honor Magic V6 de su público, me costaría recomendarlo como móvil “normal”. Ahora bien, todo cambia si mi recomendación fuese sobre un móvil con pantalla flexible: la experiencia analizándolo ha sido tan buena, que no tendría problema alguno en sugerirlo. Podría ser mi móvil personal.

Es un teléfono que no te deja tirado, resistente a pesar de la fragilidad intrínseca de los mecanismos móviles. Con un excelente acabado, que no prescinde de una buena fotografía, con pantallas de altísimo nivel y que hasta destaca positivamente en el sonido. El rendimiento es alto, aunque no sostenido: que se caliente penaliza al procesador y a quien lo usa. No se hace exagerado en la mano ese exceso de temperatura durante los juegos o cargando.

Honor ha refinado el Magic V6 sin que la base previa tuviese mucho que mejorar. El resultado es un móvil plegable maduro y que pelea de tú a tú con cualquier otro modelo corriente. Con la ventaja de que puedes abrirlo y multiplicar la superficie de trabajo y de entretenimiento. Cuando te acostumbras a eso es muy difícil dejarlo.

9,1 Diseño 9,5 Pantalla 9,1 Rendimiento 8,7 Cámara 9,2 Software 8,7 Batería 9,5 A favor Batería descomunal para un plegable

Pantallas de altísimo nivel y con arruga de plegado muy contenida

El telefoto me ha sorprendido: muy buenos resultados para ser un plegable En contra Se calienta: el rendimiento es alto pero no sostenido en juegos y carga

Cámara frontal floja, con rostros lavados y pérdida de detalle

Cuesta abrirlo: al ser tan fino y sin muesca para los dedos, desplegarlo no es cómodo

Honor Magic V6 PVP en Honor — 2.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

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