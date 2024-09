Honor Magic V3, análisis: el móvil plegable que yo elegiría si no quisiera prescindir de nada

Cada vez resulta más complicado decidirse por un smartphone con pantalla flexible, el mercado ofrece muy buenas (y caras) opciones. Tras haber probado una buena cantidad de plegables, he estado un mes con el Honor Magic V3, un telefonazo con mayúsculas en todos los sentidos. Especialmente en el grosor, me ha parecido de locos lo fino que es.

Curiosamente, el antecesor del protagonista de este análisis fue quien me metió en el universo de los móviles plegables: pude analizar el Honor Magic Vs, primero de la marca en llegar a Europa, y ya me sorprendió por su excelente construcción y mínimo grosor. La marca ha evolucionado su línea premium ahondando en mejorar el hardware y el diseño. También el software, una de las asignaturas que tenía pendiente. Bajo mi opinión personal, si quisiera un móvil plegable de estilo fold, apuntaría directamente al Honor Magic V3.

Ficha técnica del Honor Magic V3



Honor Magic V3 pantalla exterior 6,43 pulgadas OLED Resolución de 2.376 x 1.060 píxeles Ratio 20:9 Tasa de refresco de hasta 120 Hz Dolby Vision Brillo máximo de 5.000 nits pantalla interior 7,92 pulgadas OLED LTPO Resolución de 2.344 x 2.156 píxeles Ratio 20:9 Tasa de refresco de hasta 120 Hz Dolby VIsion Brillo máximo de 1.800 nits Dimensiones Desplegado: 156,6 x 145,3 x 4,35 mm Plegado: 156,6 x 74,0 x 9,2 mm peso 226 gramos Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4 nm GPU Adreno 750 memoria 12 GB almacenamiento 512 GB batería 5.150 mAh Carga rápida 66 W Inalámbrica 50 W cámaras traseras Principal: 50MP, f/1.6, OIS Gran angular: 40Mp, f/2.2, 112º Telefoto: 50MP, f/3.0, OIS, zoom 3,5x cámara frontal 20MP, f/2.2, 90º conectividad WiFi 7 Bluetooth 5.3 NFC aptX HD, LDAC sistema operativo Android 14 MagicOS 8.0 otros Protección King Kong Rhinoceros Altavoces estéreo HiRes IPX8 Soporte stylus precio 1.999 euros

HONOR Magic V3 Green PVP en Honor Store — 1.999,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diseño: es impresionante lo bien comprimido que está el teléfono

Un móvil plegable tiene varios factores en su contra a la hora de enfrentarse a la mesa de diseño: desde la resistencia de la pantalla flexible al grosor del dispositivo una vez queda plegado. Por no hablar del sistema de bisagras, auténtico héroe en la sombra de este formato de teléfonos. Honor sabe cómo vencer todos estos obstáculos.

El Honor Magic V3 sorprende a primera vista por lo bien comprimido que se encuentra el hardware interno: daría la impresión de ser un smartphone corriente si no fuera por la línea oscura en la mitad del contorno que denota su condición de plegable. Y aquí está una de sus claves, ya que usarlo plegado no implica un sacrificio de peso ni de grosor. Es hasta más delgado que muchos otros de su clase: sólo mide 9,2 mm.

Cada ala del teléfono mide sólo 4,35 mm, no mucho más que el puerto USB que incorpora el teléfono

El grosor es impresionante, aunque también lo es el sistema de bisagras: el Honor Magic V3 se pliega y se despliega sin ofrecer excesiva resistencia y manteniendo ángulos intermedios para así funcionar como visor de vídeos, por ejemplo. Aunque eso sí, cuesta bastante encontrar el hueco para desplegar el móvil. El grosor tan fino le pasa factura.

La construcción de metal es de alta calidad, como no podía ser de otra manera. Los botones quedan en la parte derecha del teléfono según se mira plegado: los de volumen en un ala y el de encendido en la otra. Los tres son muy finos, se encuentran a una posición adecuada para pulsarlos (los de volumen quedan algo altos) y el botón de power tiene doble función: también actúa como sensor de huellas dactilares. Y es muy bueno, lo comentaré más adelante.

El tacto es de lujo. Honor aprovecha para destacar el borde de la bisagra con unos detalles biselados en el metal. Y, en la cara posterior, el Magic V3 destaca por un acabado en tacto de goma que simula ser piel. Facilita enormemente el agarre y no retiene las huellas, para mi gusto es un acabado bastante mejor que el cristal. Y más resistente.

El contorno del móvil estando plegado ofrece un emisor de infrarrojos en el borde superior (me ha sacado de más de un apuro durante las vacaciones), ofrece doble altavoz estéreo, la bandeja de nano SIM se aloja en el borde inferior (la segunda tarjeta es eSIM) y el USB C queda también ajustado en este borde. Y he tenido algún inconveniente en este punto: usando el móvil desplegado el USB C tiende a clavarse en el dedo meñique. La delgadez del móvil deja los bordes del USB C casi con filo.

El Honor Magic V3 posee certificación IPX8: no resiste el polvo (es un peligro enorme para las bisagras), sí el agua. Hasta 2,5 metros de profundidad por espacio de media hora

Posando de nuevo la vista en la cara trasera, hay un elemento aún más destacado que el cuero vegano de la superficie: el enorme módulo hexagonal de fotografía. La triple cámara que Honor decidió montar en el Magic V3 es algo exagerada para un teléfono donde prima el grosor y la flexibilidad, ya que descompensa el dispositivo: tanto en el peso como en el grosor. El módulo hexagonal sobresale casi 5 mm del cuerpo del teléfono, hasta los 14,85 mm que mide en esa zona (de los 9,3 mm de grosor del resto).

El Honor V3 Magic es un móvil plegable que no lo parece hasta que lo despliegas, creo que es el mejor resumen que puedo hacer de su diseño. Todo con unos acabados de la más alta calidad, una tónica que se traslada al resto del hardware. Honor no prescinde de nada.

Pantalla: excelente y versátil por partida doble

Como buen plegable de tipo fold, el Honor Magic V3 ofrece la máxima versatilidad para cualquier tarea existente en un smartphone. ¿Que no quiero desplegar el teléfono? Las 6,43 pulgadas del panel exterior son perfectas para cualquier app de tipo móvil. Y si me hace falta mayor extensión para ampliar la experiencia, las 7,92 pulgadas del formato tablet cubren todas las necesidades de espacio. Es perfecto. Eso sí, no todas las apps se adaptan bien al formato 9.78:9 (no es culpa de Honor).

He usado el teléfono sin desplegar y desplegado: la experiencia con las pantallas se mantuvo al máximo nivel con independencia del formato. Ambos paneles OLED están muy bien calibrados de serie, ofrecen un alto brillo (el interior acusa más dificultades al utilizarse en exteriores) y la tasa de refresco máxima de 120 Hz hace que todo fluya a la perfección. Con el detalle de que sólo la pantalla flexible interior es LTPO.

Tras analizar las frecuencias de pantalla, éstas fluctuaron de la siguiente manera dependiendo del panel, siempre en el modo dinámico:

Pantalla externa . La tasa de refresco fluctúa entre cuatro valores: 1, 60, 90 y 120 Hz.

. La tasa de refresco fluctúa entre cuatro valores: 1, 60, 90 y 120 Hz. Pantalla interna. La frecuencia me fluctuó entre cuatro valores: 10, 60, 90 y 120 Hz. Curiosamente, en ningún momento bajó hasta el refresco por segundo, incluso con la interfaz estática.

La calibración de color, temperatura y saturación son acertadas de serie, pueden personalizarse desde los ajustes de pantalla y casan con la nitidez y el detalle altos que ofrecen ambos paneles. El contraste es altísimo, la respuesta al tacto se mantiene al mismo nivel y los ángulos de visión no entrañan inconvenientes, ni por fuera ni por dentro. Como es habitual en cualquier panel flexible, la zona de la bisagra hace un pequeño valle que se nota tanto al tacto como a la vista.

El pequeño surco que crea el plegado de la pantalla produce una deformación visual en el área, aunque no molesta demasiado usando el móvil de frente. Mirando el panel de lado la arruga es más notoria

Tener un móvil plegable, sea cual sea el formato, implica lidiar con la famosa cresta de plegado, aunque es algo a lo que terminas acostumbrándote. No supuso inconveniente para mi experiencia. Y encontré muy polivalente el uso del Honor Magic V3 desplegado, sobre todo como soporte de lectura. A esto ayudan los modos de protección ocular, sobre todo la atenuación del panel interior: la marca asegura que alcanza los 3.840 Hz (la pantalla exterior logra los 4.320 Hz).

Honor incluye un modo de visualización personalizable para mitigar la fatiga visual

He apreciado muy sólida la construcción, con unas bisagras fiables y resistentes. Durante el mes que estuve con el teléfono no aprecié más defectos en la pantalla interna que los inconvenientes que he mencionado: Honor monta un panel flexible de altísima calidad. Según las pruebas, el conjunto de bisagras y pantalla interna del Magic V3 está garantizado hasta los 500.000 plegados.

La experiencia multimedia es soberbia, con independencia del panel que se utilice. Y jugar a los títulos adaptados al ratio de la pantalla flexible eleva el disfrute: ejecutar títulos como Genshin Impact o PUBG en 7,92 pulgadas, y con la potencia gráfica del Snapdragon 8 Gen 3, hace del Honor Magic V3 un excelente móvil para juegos. Como suele ocurrir, ver vídeos en formato panorámico hace que aparezcan unas barras enormes arriba y abajo: para esto, lo mejor es usar el móvil plegado.

Sonido: la delgadez le pasa algo de factura

Con el doble de pantallas, el Honor Magic V3 también ofrece un sonido elevado al cuadrado. O al cubo, ya que sobresale en sus tres fuentes principales: con altavoces (dobles y estéreo), auriculares con cable (a través del USB C, los auriculares necesitan un DAC) y mediante Bluetooth (incluye soporte para la mayoría de códecs de audio HD).

El sonido a través de los altavoces externos se muestra algo estridente y con excesiva presencia de los agudos, sobre todo por encima del 75 % de volumen: se nota que el grosor tan fino limita el espacio disponible para las cajas de resonancia. La acústica logra un audio envolvente que se magnifica al sujetar el teléfono y cubrir con las manos los altavoces. No vibra en exceso a máximo volumen, tampoco ofrece una excesiva pegada de los bajos. Bajo mis mediciones desde el teléfono, logré una presión sonora máxima de 90 dB.

A través del cable USB C es posible conectar los auriculares, aunque resulta imprescindible un adaptador que, además, incluya un DAC externo: el Honor Magic V3 ofrece salida de audio exclusivamente digital (también salida de vídeo, con modo de escritorio incluido). La escucha con auriculares es muy buena, Honor equipa el software con distintas mejoras de audio por software (incluido DTS: X Ultra) y dispone de audio espacial para los dispositivos compatibles.

La calidad del audio a través del Bluetooth está igualmente a un gran nivel, con un sonido nítido y cargado de matices que depende en buena medida de la calidad de los auriculares y del códec Bluetooth utilizado. El Honor Magic V3 no es demasiado amplio en esa compatibilidad, pero cubre las necesidades habituales, incluido el audio HD: el móvil ofrece soporte para SBC, AAC, LDAC, aptX y aptX HD.

Biometría

Como es habitual en los móviles plegables, Honor mueve el lector de huellas dactilares desde debajo de la pantalla al botón de encendido; pasando de ser óptico (o ultrasónico, como en los Samsung y Google Pixel 9) a capacitivo. El botón en sí es muy fino y delgado, acorde con el Magic V3.

La lectura de la huella es precisa, el dedo pulgar cae cómodamente en el botón y no hace falta ni un segundo para que el móvil esté desbloqueado con fiabilidad. Me ha parecido un sensor realmente bueno, hace mucho más práctico poner un bloqueo de seguridad fuerte al teléfono.

Acompañando al lector de huellas capacitivo, también se encuentra disponible el desbloqueo facial con la cámara frontal, tanto externa como interna. No suele mostrar dificultad, al menos mientras haya suficiente luz para detectar el rostro. Es un gran complemento del sensor de huellas y sólo es válido para desbloqueo y autorellenado de contraseñas, no para otras funciones de seguridad; como autorizar compras: ahí se hace imprescindible el lector de huellas o el PIN/patrón/contraseña.

Rendimiento: potencia sobrada hasta que se topa con el cuello de botella

La potencia del Honor Magic V3 está fuera de toda duda, ahí se encuentra el Snapdragon 8 Gen 3 para darle alas a cualquier aplicación y juego que salte a las pantallas. Muy rápido en cualquier acción, súper fluido en todas las condiciones y con una multitarea de excelente calidad: el Honor Magic V3 admite el uso de varias aplicaciones a la vez, tanto a pantalla partida como añadiendo ejecuciones en ventana flotante. No aprecié ralentizaciones en ningún momento.

El SoC está al nivel de lo que espero en un móvil de máxima categoría, el rendimiento gráfico en juegos de alta demanda es muy alto y Honor admite la modulación del chip para elegir el tipo de rendimiento más adecuado para cada entorno. ¿Que quiero ahorrar unos mAh? Puedo ajustar el rendimiento equilibrado, también forzar un modo ultra de ahorro. ¿Y subir la potencia al máximo? Con el modo de máximo rendimiento el teléfono da todo lo destilan sus circuitos, que es mucho. Y con un modo de juegos que se complementa a la perfección con la personalización de la potencia.

A continuación dejo los resultados de las pruebas de benchmark. En todos los tests activé el modo de rendimiento máximo.



honor magic v3 Samsung galaxy z fold 6 Realme gt 6 SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 15 PRO MAX XIAOMI 14 ULTRA PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.366/4.992 2012/5.462 1.910/4.876 2.248 / 6.987 (6) 2.637 / 7.103 2.210 / 6.650 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 18.727 12.672 12.231 20.281 13.667 19.684 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 18.680/9.337 13.052/11.600 12.384 20.321 / 13.754 15.375 / 9.170 18.905 / 15.235 PCMARK WORK 18.068 15.691 16.9723 20.467 - 17.124

No sólo el hardware base es potente, también rápido. Se encuentra al máximo nivel de ejecución, aunque no es capaz de sostener el pico durante demasiado tiempo: el throttling hace que el rendimiento bruto caiga de manera notoria tras varios minutos de uso. El calor es uno de los motivos: el sistema trata de disipar la elevación de la temperatura en el uso a máximos, la delgadez del perfil juega en su contra. Durante mi experiencia no he apreciado un calentamiento exagerado, tampoco una caída drástica en la ejecución gráfica de los juegos.

Durante la prueba de stress obtuve un 75 % de estabilidad para el rendimiento. Honor hace uso del throttling por encima de los 38º C: la caída en frames es notable sobrepasando esta temperatura. Durante las mediciones, con datos arrojados por el propio sensor del teléfono, registré un máximo de 45º C. En 20 minutos de prueba consumió un 9 % de batería.

Software: multitarea e IA, una apuesta a dos bandas

Un smartphone plegable de tipo fold no sólo debe basar su atractivo en ampliar el tamaño de la superficie para lograr más espacio de visualización, también necesita complementar el formato con software capaz de aprovechar las posibilidades extra de la flexibilidad. Y Honor ha hecho los deberes con respecto al primero plegable que analicé, el Magic Vs.

El móvil parte actualizado a Android 14 con la última versión de la capa, MagicOS 8.01. Y, a fecha de cerrar este análisis, trae instalado el parche de seguridad de agosto. En principio ofrece tres años de actualizaciones Android clave y cinco años de actualizaciones de seguridad.

El software de la capa mantiene un aspecto algo alejado de Material You, ofrece un área de notificaciones con doble despliegue (notificaciones a la izquierda, ajustes rápidos en dos niveles a la derecha) e iconos cuadrados (el Honor Magic V3 admite la personalización con temas). Las posibilidades son realmente amplias: opciones extra de visualización, pantalla siempre encendida con distintos diseños para la zona de bloqueo y libertad para elegir diferentes estilos para cuando el móvil está plegado o desplegado. Es algo lioso cuadrar el aspecto entre todas las posibilidades.

Doble ventana flotante sobre el navegador a pantalla completa

Como es lógico, la joya de la corona es el software que el Honor Magic V3 destina a sacarle jugo al al panel flexible. Aquí entra en juego el enorme potencial que la marca le da a la multitarea; ya sea con la pantalla partida, lo que implica tener dos smartphones corriendo en paralelo, o con la posibilidad de superponer dos apps en ventana flotante.

Funciones avanzadas aprovechando el formato de pantalla extensible

El uso de la interfaz es intuitivo, ya que se pueden esconder las ventanas en los laterales del teléfono e ir usando las apps conforme se necesitan. No he apreciado ralentización alguna usando la multitarea, tampoco cierres forzosos. Y eso que estuve usando un software experimental durante la primera semana (en la actualidad es completamente estable).

El sistema adapta la aplicación a la pantalla donde se está ejecutando: si se despliega pasa a extenderse hasta ocupar todo el espacio. Depende de la app, en algunas no funciona correctamente

A la multitarea de las ventanas flotantes y la pantalla partida se suma la pila de accesos directos que se esconde en el lateral de la pantalla: para abrirlos basta con hacer el gesto de retroceder y dejar el dedo durante un segundo más. Me ha parecido un extra útil y bien resuelto, no tanto el área de detección del gesto: a menudo lo activaba escribiendo por trazos en el teclado virtual.

El Honor Magic V3 no es un móvil que venga con mucho bloatware, sí ofrece una buena cantidad de apps propias y de calidad; lo cual no implica que duplique algunas que ya trae Google, como el calendario o la galería de imágenes. La mayor parte de ellas potencian sus capacidades con IA, ésta también se encuentra a nivel de sistema (se muestra proactiva a la hora de ofrecer sugerencias) y en la aplicación de cámara.

Honor incluye su IA para funciones como la traducción simultánea cara a cara aprovechando que el móvil tiene pantallas a ambos lados. También transcribe las grabaciones, incluye gestos en el aire para interactuar con el teléfono (me ha parecido curioso, aunque no del todo práctico) y funciones de los Google Pixel aprovechando un acuerdo con Google; como el AI Eraser del editor de fotos de la galería, un Editor mágico de usos ilimitados para el que hace falta Internet (como el de los Pixel).

La Magic Capsule del Honor Magic V3 durante la reproducción de música en YouTube Music

Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la manera de adaptar la Dynamic Island de los iPhone al Honor Magic V3. Su nombre es «Magic capsule», permite interactuar con algunas de las apps que funcionan en segundo plano (como el reproductor multimedia) y se puede personalizar su activación desde los ajustes.

Batería: su gran capacidad tiene el doble de mérito debido al grosor

Honor ha repetido con su tecnología de batería de litio y silicio, la marca aumenta la densidad del componente para que, sin estorbar al grosor mínimo del smartphone, esto no implique reducir la capacidad. Porque tener 5.150 mAh en un smartphone plegable de las características del Magic V3 me parece un logro de la ingeniería. Y con las mejoras para extender la vida útil que la marca ya probó con éxito en el Honor Magic V2.

En ningún momento se me quedó corto de jugo, ni siquiera exprimiendo el uso con la pantalla desplegada. Los dos días con un uso moderado son más que factibles, incluso algo más (con mayor uso de la pantalla exterior). Incluso contiene el gasto en juegos de alta demanda gráfica; con un calentamiento que no se me hizo exagerado, ni siquiera durante largas sesiones de prueba. A máximo rendimiento durante las pruebas de estrés sí aprecié un consumo notorio: en torno a un 25 % menos de batería cada hora.

Las horas de pantalla fueron variables y muy dependientes del uso de la la pantalla desplegada. Como norma general, y bajo un uso moderado que combine al 50 % ambos paneles, las 7/8 horas de pantalla no son ajenas, incluso más. Exprimiendo el móvil en juegos suele irse a las seis horas como mucho, sobre todo si se utiliza básicamente la conexión móvil. Las capturas de gasto provienen de ese entorno de pruebas.

Honor ofrece un cargador de 66 W con el teléfono, también el habitual cable USB C doble. Compatible con la carga SuperCharge, ésta se complementa con hasta 50 W de carga sin cables y con la opción de aplicar carga inalámbrica inversa. Los tiempos de carga que obtuve usando el equipo de serie quedaron de la siguiente manera (desactivé las protecciones de batería para que la potencia fuera máxima):

5 minutos de carga : 21 % de batería.

: 21 % de batería. 10 minutos de carga : 40 % de batería.

: 40 % de batería. 15 minutos de carga : 51 % de batería.

: 51 % de batería. 20 minutos de carga : 69 % de batería.

: 69 % de batería. 25 minutos de carga : 76 % de batería.

: 76 % de batería. 30 minutos de carga : 85 % de batería.

: 85 % de batería. Total: 44 minutos.

Cámara: parece mentira que tenga un telefoto periscópico con ese grosor

El Honor Magic V3 es impresionantemente delgado sin perder ni la potencia ni la autonomía, a mí me sorprendió durante el mes que estuvo en mis manos y en mis bolsillos. Aunque eso sí, para sobresalir con nota en fotografía el conjunto de objetivos que monta el teléfono tiene que hacer lo propio: sobresalir. Y vaya si sobresale.

Tanta cámara debía tener un precio

De aspecto hexagonal, y con una triple cámara montada en el interior que proporciona una experiencia de captura de excelente nivel, este móvil ha sido el plegable que más he disfrutado sacándolo de excursión fotográfica. Su desempeño está a la altura de un gama premium, con independencia de las condiciones de la escena. En ocasiones abusa del procesado para aumentar el rango dinámico o la iluminación, pero la norma acostumbra a ser la calidad y el detalle en primer plano.

Las características de hardware del Honor Magic V3 son las siguientes:

Cámara principal . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.6, distancia focal de 5,4 mm, tamaño del sensor de 1/1.56 pulgadas, enfoque PDAF, y estabilización OIS/EIS.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/1.6, distancia focal de 5,4 mm, tamaño del sensor de 1/1.56 pulgadas, enfoque PDAF, y estabilización OIS/EIS. Cámara gran angular y macro . Sensor de 40 megapíxeles con apertura f/2.2, distancia focal de 1,96 mm y ángulos de visión de 122º.

. Sensor de 40 megapíxeles con apertura f/2.2, distancia focal de 1,96 mm y ángulos de visión de 122º. Cámara telefoto periscópico . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/3.0, distancia focal de 14,92 mm, tamaño del sensor de 1/2,51 pulgadas, zoom óptico 3,5x y estabilización OIS/EIS.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/3.0, distancia focal de 14,92 mm, tamaño del sensor de 1/2,51 pulgadas, zoom óptico 3,5x y estabilización OIS/EIS. Cámara selfie interior . Sensor de 20 megapíxeles con apertura f/2.2 y distancia focal de 1,92 mm.

. Sensor de 20 megapíxeles con apertura f/2.2 y distancia focal de 1,92 mm. Cámara selfie exterior. Sensor de 16 megapíxeles con apertura f/2.4 y distancia focal de 1,92 mm.

El conjunto de hardware y de software que monta Honor en el Magic V3 está muy cerca en características de su móvil premium de referencia para 2024, el Honor Magic6 Pro. Y sorprende por el hecho de venir en un móvil plegable tan y tan fino, Honor tuvo que sacrificar el grosor en el área de objetivos para redondear la factura del teléfono. Sobre todo en lo que respecta al telefoto periscópico.

Entrando de lleno en la valoración de las tomas, no puedo decir que me haya encontrado con malas fotos como norma general: el Honor Magic V3 sabe cómo sacar jugo de cualquier escena. De día y en exteriores no hay mayor problema, siempre con cierta tendencia a forzar el rango dinámico para iluminar las áreas más oscuras (sin quemar las claras; el HDR automático puede quitarse). El balance de blancos y los colores de la escena son suficientemente naturales con cierta tendencia a saturar ligeramente los colores más vivos.

Disparando en automático las tomas son de muy buena calidad, con gran detalle en el primer plano y con cierto nivel de acuarelas al hacer algo de zoom sobre el segundo plano. Este defecto suele apreciarse en el follaje de los árboles o en el relieve de los muros, por ejemplo. Y va aparejado al pixel binning que se ejecuta durante el procesado: el defecto se reduce durante las tomas a máxima resolución, tomando los 50 megapíxeles del sensor principal (este modo está en el apartado «Más» de la aplicación). La alta resolución sólo funciona en el sensor principal.

La nitidez de los contornos es muy buena, no abusa del sharpening y el contraste no tiende a ser exagerado. Incluso de noche, no hace mal trabajo cuando toca rescatar luz hasta de escenas en penumbra. Para ello, el Honor Magic V3 utiliza la estabilización, el tiempo de exposición y la ISO; con la lógica aparición del ruido y las acuarelas, aunque para ello suele ser necesario hacer zoom. El control de la ISO me parece adecuado: sólo sobre los niveles cuando realmente hacen falta. Y suele contenerse (el máximo de ISO es 6.400, pero no acostumbra a forzar hasta ahí).

El gran angular se comporta de manera adecuada y hace un buen trabajo a la hora de capturar una mayor superficie de la escena. Pierde algo más de detalle en el segundo plano, como es habitual en este tipo de cámaras, también sufre de deformación por la óptica. El procesado mantiene un amplio rango dinámico, quizá algo exagerado. Y de noche tiende a activar por defecto la larga exposición: el sensor principal se aprovecha de la apertura para sacar la toma sin apenas tiempo de espera.

Pierde detalle con respecto a sus hermanos y acusa algo de sharpening en determinadas zonas. Con un zoom óptico de 3,5x, me ha parecido bastante apto hasta los 10x híbridos, aunque con la lógica pérdida de calidad durante el procesado. Es muy estable y no trepida ni siquiera durante las grabaciones. El salto entre las distintas lentes no se hace brusco y es suficientemente apto para alternar durante el vídeo.

En cuanto a la aplicación de captura, Honor ofrece un sinfín de herramientas que caminan desde el lado más lúdico al segmento profesional. El modo noche puede iluminar escenas realmente oscuras (a veces de manera algo artificial), el modo retrato perfila bien el contorno con un bokeh personalizable en apertura (hay un ajuste exclusivo para ello), el modo profesional permite calibrar al detalle los parámetros de captura (echo en falta más información en los RAW y guardado en bruto de las tomas a máxima resolución) y los modos de vídeo ofrecen un ajuste de película que permite aplicar distintos perfiles LUT al metraje.

El modo retrato del Honor Magic V3 incluye tres perfiles de color (Harcourt) para conseguir tomas artísticas con pulsar un botón. Los resultados me han parecido bastante buenos, aunque no al nivel de los filtros de Leica que incorporan los Xiaomi, por ejemplo. El blanco y negro es mi preferido.

He guardado una muestra de cámara con fotos tomadas durante todo el mes de prueba: todo ese contenido está accesible en este álbum de Google Fotos.

El honor Magic V3 puede grabar a un máximo de 4K de reslución con 60 fps y HDR. Estos ajustes están presentes para las tres cámaras posteriores (las frontales graban en 4K y 30 fps, sin HDR), la estabilización de la cámara principal y el telefoto hace que los vídeos sean realmente estables y la calidad de las grabaciones se mantiene a muy buen nivel. El Magic V3 admite el seguimiento de enfoque inteligente, aunque sólo hasta 1080p y 30 fps.

Honor Magic V3, opinión y nota de Xataka

Elegir un móvil plegable es cada vez más complicado, al menos si se tiene el dinero para optar por dispositivos que, a pesar de haber ganado popularidad, siguen siendo muy caros. Es el caso del Honor Magic V3, me parece un teléfono sólo recomendable para quienes sepan lo que acarrea usar un dispositivo plegable en el día a día. Es mucho más versátil, con él se trabaja mejor y la experiencia multimedia con el móvil desplegado es de nota. Y suerte Honor ha diluido gran parte de los inconvenientes que suele llevar consigo el formato.

Plegado es un smartphone «corriente»: ni más grueso ni se aprecia hueco entre las dos alas del teléfono. No es más pesado de lo normal en un móvil de gran tamaño, tampoco puedo decir que sea precisamente ligero. Llevarlo en el día a día supuso un incremento en versatilidad sobre mi uso del teléfono. Y no tuve que prescindir de nada: el Magic V3 está a la altura de los mejores en potencia, sonido, multitarea, IA y hasta en cámara. No tener que sacrificar nada, aparte de la inversión que supone adquirirlo, me parece un excelente resumen para el análisis de un plegable.

Tras mi experiencia de un mes con el Honor Magic V3, para mí es la mejor opción para quien busque un smartphone de pantalla flexible con plegado tipo fold. No es para todo el mundo, ni siquiera para mí, pero estoy seguro de que no va a decepcionar a quien se decida por él.

9,0 Diseño 9,5 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 9 Software 8,75 Autonomía 8,75 A favor Máxima potencia en un grosor demencialmente fino.

Llevarlo plegado no implica inconveniente: parece un smartphone «corriente».

Honor aprovecha muy bien la multitarea de la pantalla flexible.

La cámara está a la altura de un móvil premium. En contra Cuesta abrir el teléfono.

El rendimiento del procesador cae cuando sube la temperatura.

El módulo de cámara desentona en grosor con la delgadez del teléfono.



