Honor Magic Vs, análisis: rozando la excelencia en un envoltorio de lujo

El mercado de los móviles plegables va creciendo poco a poco, también su disponibilidad: el Honor Magic Vs, segundo plegable de la marca, ya se encuentra disponible en países como España. Y he podido probarlo a fondo: tras estar un buen tiempo a solas con él, tengo muy claras cuáles son sus bondades. También sus inconvenientes, como suele ocurrir en todo dispositivo.

Poco a poco van convirtiéndose en una opción para quienes desean una pantalla de mayores dimensiones sin renunciar a las comodidades de un smartphone: teléfonos plegables como el Honor Magic Vs tienden un puente entre los teléfonos y las tablets para maximizar los posibles usos. Recibir un email en el móvil y leerlo en la tablet, todo sin cambiar de dispositivo: es la magia de dispositivos como nuestro protagonista. Y no sólo saca pantalla en este uso, que trae una buena cantidad de características.

HONOR MAGIC VS PANTALLA EXTERNA OLED de 6,45 pulgadas Resolución FullHD+ (2.560 x 1.080 píxeles) 120 Hz 100% DCI-P3 Formato 21:9 HDR10+ PWM Dimming 1.920 Hz PANTALLA PRINCIPAL OLED plegable de 7,9 pulgadas Resolución 2.272 x 1.984 píxeles 90 Hz DCI-P3

HDR10+ PWM Dimming 1.920 Hz Compatible con Magic Pen PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 730 MEMORIA RAM 8/12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB CÁMARA TRASERA Principal: 54 megapíxeles f/1.9 (Sony IMX800) Gran angular/macro: 50 megapíxeles f/2.0, 122º FOV Telefoto: 8 megapíxeles, f/2.4, zoom óptico x3, OIS EIS+OIS CÁMARA DELANTERA 16 megapíxeles f/2.45 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida 66 W SISTEMA OPERATIVO MagicOS 7.1 (Android 13) CONECTIVIDAD 5G NSA/SA 4G Dual nanoSIM USB tipo C OTROS N/D dimensiones y peso Plegado: 160,3 x 72,6 x 12,9 mm Desplegado: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm 261 gramos PRECIO Desde 1.599 euros

Diseño: un plegable construido en la excelencia

El mercado de los smartphones de pantalla flexible no es que tenga demasiada competencia, las marcas mayoritarias no hicieron de ese factor forma una meta en su estrategia a medio plazo. Aun así, ya existe cierta batalla en el mercado, Honor viene a plantar cara en un terreno donde domina Samsung gracias a su mayor experiencia. Cuatro generaciones son cuatro generaciones.

Es inevitable comparar al Honor Magic Vs con el Samsung Galaxy Z Fold4, nada más ver la caja de cerca me vino a la cabeza el móvil coreano. Embalaje elegante en el que se presenta el móvil desplegado, con el siempre bienvenido cargador en la caja (algo que no viene con el Fold), incluye una carcasa plástica para proteger la cara posterior del teléfono y gran pasión por el detalle para una experiencia que empieza en el desempaquetado.

La construcción del teléfono está a la altura del precio, aquí no existen demasiadas diferencias entre modelos de la categoría del Honor Magic Vs. Cuerpo de metal con un tacto robusto y de calidad; alas del teléfono muy finas para ofrecer un conjunto plegado que, pese a ser lógicamente grueso, no se aleja en exceso de un smartphone no plegable. En este punto Honor ha trabajado a fondo: la bisagra del teléfono, y que habilita el plegado por la parte central del dispositivo, logra que, una vez ambas alas del teléfono quedan una enfrentada a la otra, no exista hueco en el interior. Este cierre casi hermético marca la diferencia.

Plegado, el Honor Magic Vs aparentaría ser de una pieza si no se apreciase la línea divisoria a lo largo de todo el cuerpo. Los cantos son rectos con las esquinas suavizadas, la pantalla exterior tiene el borde derecho ligeramente curvado y ve anclados los botones de control en ese lado: de encendido (con lector de huellas capacitivo) y de volumen en la otra, cada uno en un ala del móvil. Al desplegarse el Honor Magic Vs, el encendido queda a la derecha del teléfono y el de volumen en el lado izquierdo. No entrañan dificultad a la hora de pulsarse, aunque hacer las capturas con el móvil desplegado no es tan fácil.

El móvil ofrece emisor de infrarrojos en el borde superior junto a uno de los altavoces estéreo y localiza el resto de elementos en la zona inferior: altavoces y bandeja de doble nano SIM en una de las alas y el USB C en la otra. El perfil desplegado es tan fino que el USB C ocupa casi todo el grosor del teléfono.

El perfil del Honor Magic Vs es muy fino, al plegarse no queda hueco alguno entre las dos alas. Y la bisagra mantiene el ángulo de apertura a casi cualquier inclinación

Desplegar el móvil no resulta muy sencillo ya que hay agarrar firmemente el Honor Magic Vs, localizar con los dedos ambas secciones y estirar hasta que la pantalla interior queda abierta. El mecanismo de apertura y cierre me ha parecido muy sólido, firme y seguro: Honor asegura que la bisagra y la pantalla aguantan hasta más de 400.000 plegados, unos cien por día. Con la sensación que me ha dado la acción de desplegar y plegar el teléfono, yo no pondría en duda las cifras. Y hay un detalle que, particularmente, me encanta del teléfono: ese «clac» hermético al cerrarlo. Me da la misma sensación de paz que cuando bajo la pantalla del portátil tras un día de trabajo.

Si bien por fuera la bisagra y el cuerpo están construidos para que el hueco al plegarse literalmente no exista, ese plegado de la pantalla interior profundiza la cresta del pliegue. Por comparación, la arruga que tiene la pantalla del Honor Magic Vs es más profunda que la del Samsung Galaxy Z Fold4, por ejemplo. No demasiado más, pero la diferencia es palpable.

La línea de pliegue deja un valle que surca el eje de la pantalla de arriba a abajo

Es imposible evitarlo: apostar por un plegable implica sufrir la cresta de la pantalla y una vida útil potencialmente más corta de ese panel central. Aun así, el deterioro se vería tras mucho tiempo de uso: en mis semanas de análisis no percibí más molestias que las habituales con este tipo de dispositivos, básicamente el bache que aprecia el dedo al deslizarse por el centro de la pantalla interior extendida, también la diferencia de iluminación y visualización que se aprecia en ese área vertical.

La parte trasera es limpia a excepción del módulo de triple cámara en vertical del que hace gala el Honor Magic Vs. El acabado de esta zona me parece muy acertado: posee un tacto texturizado, como una lija de grano muy fino. Esto facilita el agarre del teléfono mientras está plegado, también aleja las huellas y buena parte de los reflejos (me fue de gran ayuda para hacerle fotos al móvil). Como extra, Honor incluye una carcasa para el área posterior del smartphone, un detalle que siempre es de agradecer.

La construcción del teléfono es envidiable, tanto el cuerpo como las pantallas ofrecen esa sensación de gran calidad que debe tener todo móvil de la gama más premium. Dadas las características de la pantalla interior plegable, el tacto de ésta es algo más «plástica» que la externa; sin que por ello transmita sensación de fragilidad.

Pantallas: un lujo para la vista con el inconveniente habitual de la línea de plegado

Los móviles plegables no son demasiado habituales entre el gran público, pero todos conocemos cuál es uno de sus principales problemas: la fragilidad del panel interior flexible. A lo que se une la «cresta» o línea vertical que marca el punto por el que las bisagras actúan para doblar el dispositivo por la mitad. En el caso del Honor Magic Vs, el valle que se crea en el centro del panel interior es bastante profundo, detalle que termina alterando la reproducción en pantalla desde la parte superior a la inferior de la cresta.

La línea vertical se nota mucho, también con el tacto. Ya lo comentaba en el apartado de diseño: que Honor haya logrado evitar los huecos al plegar el teléfono tiene como contrapartida una cresta algo más profunda que en móviles como el Samsung Galaxy Z Fold4. Por mi experiencia, yo prefiero la apuesta del Honor: me encanta lo bien ajustado que queda al plegarse, apenas aparenta ser plegable. Y, dado que la pantalla exterior aprovecha en gran medida la superficie del frontal (un 90 %, según Honor), la experiencia utilizando el Magic Vs plegado no se aleja en absoluto a la de un smartphone «normal».

Bajo mi uso, para el día a día he utilizado la pantalla exterior, se basta y se sobra para cualquier tarea. Y desplegué el móvil cuando necesitaba más espacio, por lo general entre un 15-20 % de las veces

Hablemos de la calidad de los paneles, que es altísima. Por fuera nuestro protagonista monta una pantalla OLED de 6,45 pulgadas con ratio 21:9, resolución FHD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. La reproducción de color es vívida con una saturación bien ajustada de fábrica, ofrece opciones para personalizar la temperatura de color y el ajuste del brillo automático se encuentra a un excelente nivel: la variación automática es muy precisa y suave. Este suavizado del brillo automático se aplica también a la pantalla interior.

La pantalla exterior presenta una ligera curva en el borde derecho

El panel exterior aparece suavemente curvado en el borde derecho para mantener la simetría con la cara posterior, tanto plegado como desplegado. La visión del panel en ese área se deforma ligeramente, aunque es suficientemente suave como para no resultar molesto. El contraste del panel es muy alto, también el detalle, la nitidez y el brillo máximo: Honor asegura que logra los 1.200 nits. También ofrece gran fluidez gracias a los 120 Hz de tasa de refresco; con una tasa algo menor para la pantalla flexible, 90 Hz.

Si bien por fuera el Honor Magic Vs se muestra como un gama premium, es al abrirlo cuando desvela la «magia» elitista que atesora en su interior. El panel OLED flexible de 7,9 pulgadas dispone de una tasa de refresco de 90 Hz, ratio 10,3:9, resolución de 1.984 x 2.272 píxeles y un brillo máximo de 800 nits que mantiene el ajuste automático sumamente preciso y suave. Los marcos son bastante ajustados para una pantalla plegable, unos cuatro milímetros en cada borde (el diseño es simétrico). El lado derecho aparece agujereado en la parte superior para alojar la cámara frontal: su diámetro es prácticamente el mismo que el de los marcos.

Abrir el móvil no es precisamente sencillo, ya que hay que hacer algo de fuerza introduciendo los dedos para ejercer de cuña. El cierre no reviste complicación, sí hay que andar con cierto cuidado: el Honor Magic Vs mantiene casi hermético el interior del teléfono. Con otra ventaja: la resistencia de la bisagra permite mantener el teléfono abierto en cualquier ángulo, incluso pese a que su grosor no resulta excesivo para ser un smartphone plegable.

La rigidez y solidez de la bisagra permite mantener la pantalla interior abierta en cualquier ángulo. Por contra, abrir el teléfono entraña cierta dificultad

La visualización con el móvil desplegado es excelente: muy buena calibración de color, alto detalle, reproducción nítida y el alto contraste que todo un gama premium requiere. El problema viene del software, como detallaré en su respectivo apartado: no todas las apps andan preparadas para aprovechar las bondades del panel plegable. Por lo general, las aplicaciones de streaming y juegos se ajustan a la pantalla completa dejando dos grandes bandas arriba y abajo, fruto del ratio de pantalla casi cuadrado (puede ajustarse con el modo a pantalla completa, perdiendo parte de superficie de uso). Con una ventaja para quienes usen multitarea nivel pro: el teléfono permite la ejecución de dos apps en vertical como si el Magic Vs tuviera dos teléfonos unidos. Si a esto se le suman las dos apps flotantes el potencial es enorme.

La experiencia distintiva que arroja un panel flexible, dos pantallas de gran calidad que mantienen los niveles exactos entre sí cuando están plegadas y desplegadas (la exterior tiene más brillo, ve facilitada en mayor medida el uso en exteriores) y sí, posee una gran cresta que parte la pantalla con una notoria profundidad. Diría que uno se acostumbra rápido, pero lo cierto es que no me ha parecido así: la diferencia en el brillo y la deformación de esa línea central enturbia el uso en forma de tablet.

Rendimiento: pensado para la potenciar la multitarea

Sin aplicar el modo extendido gran parte de las apps mantienen bandas negras en la pantalla interior

El Honor Magic Vs no tiene el procesador más potente de lo que llevamos de 2023, no en vano la marca presentó el dispositivo a finales de 2022 en China. Por aquel entonces, el SoC más potente disponible para Android era el Snapdragon 8+ gen 1, chipset que equipa nuestro protagonista. A nivel de rendimiento y capacidad no me he encontrado con limitación alguna, este Magic vuela. No obstante, y dado que no es precisamente barato, la espinita de no tener lo más potente está ahí.

Más allá de una ligera desactualización en términos de hardware base, el móvil fluye a las mil maravillas: la multitarea es veloz, las transiciones se ejecutan a la máxima velocidad, no me he encontrado con una ralentización notoria y los juegos se ejecutan en alta calidad gráfica sin que haya apreciado un calentamiento notorio. Tanto con el móvil plegado como desplegado, no existe queja alguna en cuanto al rendimiento palpable. Sí me topé con un par de reinicios repentinos, algo no muy habitual.

El Honor Magic Vs está en línea de lo mejor de la gama premium de finales de 2022, año en el que oficialmente saltó al mercado global. Por comparación, así queda frente a otros contrincantes de su misma gama.





Batería: la autonomía que necesita un plegable

El Honor Magic Vs es el móvil plegable que actualmente ofrece una mayor capacidad de batería: 5.000 mAh en total; frente a los 4.400 mAh del Samsung Galaxy Z Fold4, 4.800 mAh del Huawei Mate X3, 4.500 mAh del Xiaomi Mix Fold 2 o los 4.520 mAh del OPPO Find N2. Sobre el papel la autonomía no parece mala, algo que pude corroborar en la práctica.

Mi uso fue mayoritariamente con el móvil plegado, también utilicé la pantalla interior para los juegos, streaming y lectura principalmente; con un protagonismo menor: desplegar el teléfono en el ámbito diario no fue lo habitual. Con este uso combinado, y teniendo en cuenta que hice varios viajes con el Honor Magic Vs en el bolsillo (no me resultó muy molesto), cada carga dura de sobra para una jornada. Abusando del móvil desplegado y de los juegos bajo 5G, me aguantó el día llegando al final con más de un 30 % de batería. En horas de pantalla combinadas (interior y exterior), la media acostumbraba a superarme las 7/8 horas. Lástima que las gráficas de batería que ofrece Magic UI 7.1 no sean todo lo completas que deberían.

No entraña mayor problema para el uso habitual, incluso con la pantalla interior desplegada: el aguante queda garantizado. Y tiene otro aspecto muy positivo que parece mentira que deba reseñar: el Honor Magic Vs incluye un cargador rápido en la caja con 66 W de potencia. Por pedir, me habría gustado que tuviese carga inalámbrica, aunque sé que este aspecto es complicado en un móvil plegable cuyo grosor de cada sección es tan fino.

Ajustes avanzados para mejorar la eficiencia y la vida útil de la batería

Los tiempos de carga fueron bastante reducidos: bajo mi opinión, con 66 W de potencia ya es más que suficiente para un smartphone. Con 20 minutos en el enchufe el móvil tiene suficiente para una jornada de uso medio; logrando el 100 % en menos de 50 minutos. Para la prueba desactivé los limitadores de carga que permiten maximizar la vida útil de la batería: así me aseguré de que se cargaba por completo.

5 minutos de carga : 13 % de batería.

: 13 % de batería. 10 minutos de carga : 29 % de batería.

: 29 % de batería. 15 minutos de carga : 44 % de batería.

: 44 % de batería. 20 minutos de carga : 56 % de batería.

: 56 % de batería. 25 minutos de carga : 67 % de batería.

: 67 % de batería. 30 minutos de carga : 77 % de batería.

: 77 % de batería. Total: 47 minutos.

Software: el modo de escritorio incluido añade mayor potencial al teléfono

Para que las capacidades flexibles puedan aprovecharse, el móvil incluye ciertas adaptaciones de software para potenciar en todo momento la multitarea. Dado que la extensión de trabajo en la pantalla interior queda ampliado, el Honor Magic Vs ofrece la opción de trabajar hasta con cuatro aplicaciones simultaneas: una en cada ala del teléfono, ocupando la altura completa; a lo que se suman otras dos a modo de ventana flotante. De añadirse una quinta la anterior abierta se minimiza como una burbuja en el lateral de la pantalla.

Ajustes de apps a pantalla partida y pantalla flotante: hasta cuatro aplicaciones simultáneas

Cada aplicación abierta posee una pequeña barra en el área superior cuando la app se ejecuta con el móvil desplegado. Al pulsar en dicha barra el Honor Magic Vs ofrece las opciones de visualización: pantalla completa, lateral de pantalla completo (modo pantalla dividida) o ventana flotante.

De ejecutarse dos apps en paralelo el móvil puede abrir cualquiera cara a cara siempre y cuando el software sea compatible con la pantalla partida; algo que permite la mayoría a excepción de aquellas estrictamente programadas para usarse con el móvil en apaisado (como la mayoría de juegos). La experiencia es muy positiva, aunque eché en falta opciones avanzadas para obtener una multitarea completa, como arrastrar elementos entre una aplicación y otra; limitación más propia de las apps y el sistema que del teléfono.

A pantalla partida el móvil permite reducir el ancho de la app hasta un tercio del panel

Trabajar con las apps a pantalla partida y en modo flotante supone cierto aprendizaje, sobre todo a la hora de ir ajustando cada tipo de formato (en ventana superpuesta puede personalizarse el tamaño deslizando desde el área inferior de la app). Este modo de funcionamiento va dirigido a darle más sentido a la pantalla flexible aparte de obtener la ventaja intrínseca de una mayor superficie de uso. Lástima que Android aún no le saque demasiado partido a este formato, tampoco los desarrolladores han adaptado la mayoría de apps a las ventajas de un móvil plegable. Incluso de una tablet.

Como base del software, Honor hace gala de MagicOS 7.1 sobre Android 13. También se mantiene actualizado en términos de seguridad: el último parche instalado es el de mayo de 2023. El móvil no presenta exceso de «bloatware» más allá de las apps la propia Honor, que son, quizá, demasiadas: la capa no es precisamente ligera. Aun así, el consumo en segundo plano es bastante contenido, el sistema me pareció eficiente y ofrece multitud de herramientas para contener el gasto energético, tanto del software preinstalado como del resto de apps.

MagicOS 7.1 no ofrece cajón de aplicaciones, algo que para mí es básico en cualquier Android. Hay que pelearse con las carpetas para organizar los escritorios

La guinda del pastel lo pone el modo de escritorio incluido en el Honor Magic Vs: basta conectarle una pantalla externa a través del puerto USB C para que el móvil se convierta en un ordenador. Sin perder la posibilidad de, simplemente, usar el monitor o la tele como pantalla externa.

Opciones al conectar una pantalla externa a través del puerto USB C

Ofrece salida de audio y de vídeo a través del puerto USB C, también la habitual proyección inalámbrica. Estas capacidades se completan con la gestión del teléfono a través del PC, la opción de usar distintos dispositivos desde un acceso centralizado o la posibilidad de responder llamadas y mensajes desde el ordenador: Honor Connect permite sacarle más partido al teléfono como oficina en movilidad.

El software añadido me pareció un gran extra con el que rentabilizar el gasto del Magic Vs, en especial lo que se refiere al modo de escritorio: tras conectar el móvil a mi monitor, y sincronizar por Bluetooth un teclado y ratón inalámbricos, tuve un ordenador de escritorio desde la comodidad del teléfono. Eso sí, con las limitaciones de un teléfono, que no deja de ser un Android.

Cámara: algo por debajo de lo que se esperaría en un móvil premium

El apartado fotográfico siempre es lo más mimado de un móvil de la más alta categoría, aunque los plegables suelen hacer una excepción: centran el empeño en favorecer la versatilidad del dispositivo y su resistencia. Honor cumple con las tres premisas en el Honor Vs: pese a que su captura multimedia se encuentra a un enorme nivel, no hay duda de que su hermano, el Honor Magic5 Pro, es quien se lleva las mejores aptitudes fotográficas de la familia más reciente.

Dado el grosor tan fino del teléfono desplegado, y que los módulos de cámara tampoco sobresalen en exceso del cuerpo (unos 2 mm), el Honor Magic Vs ve ligeramente mermadas las capacidades. En resumen, éste es el hardware fotográfico que monta el teléfono:

Cámara principal . Sensor Sony IMX800 de 54 megapíxeles con apertura f/1.9 y tamaño del sensor de 1/1.49 pulgadas. Sin OIS.

. Sensor Sony IMX800 de 54 megapíxeles con apertura f/1.9 y tamaño del sensor de 1/1.49 pulgadas. Sin OIS. Cámara gran angular y macro . Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.0 y ángulo de visión de 122º.

. Sensor de 50 megapíxeles con apertura f/2.0 y ángulo de visión de 122º. Cámara telefoto . Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.4, zoom 3x y OIS.

. Sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.4, zoom 3x y OIS. Cámara selfie interior . Sensor de 16 megapíxeles con apertura f/2.4.

. Sensor de 16 megapíxeles con apertura f/2.4. Cámara selfie exterior. Sensor de 16 megapíxeles con apertura f/2.4.

De día el funcionamiento está a la altura de lo habitual siempre y cuando las condiciones lumínicas sean buenas: nivel de detalle adecuado con cierto nivel de acuarelas al hacer zoom al segundo plano; el rango dinámico es bueno, aunque tiende a pasarse aplicando el HDR, incluso con tomas sobreexpuestas; la nitidez a simple vista es correcta, sí se aprecian contornos borrosos en la ampliación, incluso a niveles no demasiado altos.





El gran angular no es la cámara más débil del conjunto, ese honor le corresponde al teleobjetivo. En lo que respecta a las tomas con mayor amplitud de visión, éstas presentan los defectos de nitidez y acuarelas ya vistos en el sensor principal, con un añadido: el Honor Magic Vs no mantiene del todo la correspondencia de color e iluminación con la cámara primaria. La temperatura es algo más cálida, tiende a una menor exposición y a un mayor contraste. Las diferencias tampoco son exageradas.

En la imagen superior se aprecian las diferencias de la cámara gran angular en temperatura de color con respecto al sensor principal. El objetivo panorámico captura hasta 122 º de ángulo de visión con cierta deformación óptica en los extremos. Con respecto al teleobjetivo, el móvil ofrece zoom 3x óptico con hasta 30x híbrido.

Algo que me ha extrañado es que Honor no monte estabilización óptica OIS en la cámara principal, sí en el teleobjetivo. Las tomas pueden acusar cierta trepidación, sobre todo en las nocturnas. En el vídeo también es notorio, por más que el móvil aplique ciertas estabilización electrónica aprovechando las dimensiones del sensor: el Honor Magic Vs graba hasta en resolución 4K 16:9 con 60 fps. La calidad está a un buen nivel incluso en circunstancias algo difíciles, como de noche con iluminación artificial.

La imagen de arriba está sacada en el interior de un centro comercial. La composición a simple vista no es mala, pero al hacer algo de zoom se aprecia falta de nitidez. El balance de color es algo cálido.

Hablemos de tomas nocturnas. Aquí es donde más sufre el apartado fotográfico, el Honor Magic Vs pueda dar la impresión de ser un gama media con el tratamiento que hace de las acuarelas y los lavados de cara en los retratos. La iluminación tiende a llevarse todo el protagonismo de la imagen, a veces incluso con sobrexposición; lo que termina oscureciendo el resto de la foto. El modo noche ofrece ayuda en las tomas donde no haya movimiento, siempre con el riesgo de una mayor trepidación si se usan la cámara principal y el gran angular.

La imagen superior es un ejemplo del desempeño en las tomas nocturnas: gran presencia de la iluminación con un rango dinámico bajo. El ruido y las acuarelas se aprecian a simple vista, la pérdida de detalle es notoria. Para compensar la falta de iluminación el Honor Magic Vs elevó la ISO a 1.884.

He reservado una galería de imágenes tomada con el Honor Magic Vs en este enlace a Google Fotos. El contenido está sin retocar, tal y como quedó guardado en el móvil.

Honor Magic Vs, la opinión de Xataka

Llevamos varias generaciones de móviles plegables, empezamos a tener variedad en nuestro mercado y buena parte de las marcas más conocidas apuesta, o piensan apostar, por este formato. Sigue siendo un nicho premium, una categoría de producto a la que conviene asomarse sólo en el caso de que el presupuesto sea tan holgado como las ganas de aventurarse en lo experimental. El Honor Magic vs combina a la perfección la faceta de móvil y la de tablet, aunque le saca mucho más partido a la primera.

Los juegos adaptados a la pantalla interior son una gozada

La construcción del teléfono es excelente, las bisagras se aprecian muy sólidas, que no queden huecos al plegarse supone que el uso como smartphone puro y duro no se ve perjudicado en ningún momento. A cambio, sí aprecié una mayor presencia de la línea de plegado: esta cresta es más profunda de lo habitual; con los inconvenientes del tacto en la zona y la deformación de lo reproducido en pantalla. El software no ofrece excesivas opciones para sacarle todo el provecho al factor de forma, sí saca notable ventaja en el uso de la multitarea.

Muy potente pese a que queda un pasito por detrás del top de 2023 en términos de rendimiento bruto, la calidad de los paneles es exquisita, que incluya un modo de escritorio es una buena noticia para quienes desean mantener el teléfono como único dispositivo (la experiencia es muy positiva, pese a los lógicos límites que marcan las aplicaciones móviles) y las cámaras descienden hasta el notable cuando, por lo visto con el Honor Magic5 Pro, podrían ser un sobresaliente. La versatilidad en fotografía y vídeo sí queda garantizada.

El Honor Magic Vs es un móvil excelente, todo un representante de cómo debe comportarse un móvil plegable. Lástima que quede fuera de la mayoría de presupuestos, como ocurre con la mayoría de su clase: por los 1.599 euros que vale se me hace casi imposible recomendarlo. Sobre todo porque un gama premium no plegable ofrece prácticamente la misma experiencia, al menos en el 70 % de las ocasiones.

8,6 Diseño 9,25 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,75 Cámara 8 Software 8,5 Autonomía 8,5 A favor Que se pliegue y no deje huecos favorece el uso como smartphone.

Móvil y tablet, todo en uno. Qué más se puede pedir.

El modo de escritorio es la guinda a su gran potencial para el trabajo. En contra El pliegue en el panel flexible es más pronunciado de lo habitual.

Las apps no siempre se adaptan bien al ratio de la pantalla interior.

Pese a tener buenas cámaras, no están a la altura de un móvil de su precio.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Honor. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

