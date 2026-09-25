Organizan en Barcelona la primera fiesta para gente alta. Altura mínima obligatoria: 1,82 m

Gandalf nunca tuvo este problema. Medía lo que le daba la gana y los hobbits se adaptaban. En Barcelona, por primera vez, se ha montado una fiesta exclusiva donde el listón (literal) está un poco más alto que la media española: en 1,85 metros. Si no lo superas, te quedas fuera mirando por la ventana como el Kevin de ‘Solo en casa’. Tras la idea está Eloi Rodríguez, de apenas 24 años: trabaja como DJ y organiza eventos, y recuerda que "en los conciertos todo el mundo te odia". El viernes 2 de octubre se inaugura y la entrada son 15 euros, consumición incluida.

Y los datos dicen que la mayoría no podrán participar: España mide 1,76 metros de media entre hombres jóvenes y 1,62 entre mujeres. Ellos han crecido tres centímetros más que en los años 80 (el CSIC documentó que un español nacido en 1910 medía 1,66 m), pero siguen por detrás de Grecia y Francia, pero por delante de Italia y Portugal en el ranking europeo de estaturas. El trono, como siempre, es para los Países Bajos: sus hombres rozan los 1,83 metros según el gran estudio de la NCD Risk Factor Collaboration, el mismo que corona a Letonia como cuna de las mujeres más altas del planeta.

El origen. El responsable de esta idea es un chaval de Texas que mide 2,05 metros y en 2023 trabajaba vendiendo software. Tyler Bergantino colgó una invitación random en redes para quedar con gente alta y grabar contenido. No esperaba nada. Le salió un monstruo: el "Tall Tour" ha pasado por Boston, Nueva York, Miami o Seattle, con colas de hasta 2.000 personas que solo comparten un rasgo y la costumbre de agacharse al entrar por las puertas. En sus propias palabras, aquello "se creó solo".

La gente se junta y comparte fotos de adolescencia y quejas sobre asientos de avión. El evento acaba con la coronación de un "Tall King" y una "Tall Queen", que es básicamente Miss Universo pero sin banda y con más dolor de cuello ajeno. En Seattle coronaron a una madre de 1,96 y a su hijo de 2,13. En Miami, la zona VIP exigía 1,73 m para ellas y 1,85 m para ellos, el estándar que ahora se usa en muchos lugares.

Las reglas del juego. Como en cualquier discoteca que se precie, hay dress code para evitar que alguien se cuele con alzas o tacones. La organización suele verificar la altura a la entrada, a veces con una cinta métrica como en un club de Vancouver, cuya fundadora admitía que "se nota" cuando alguien exagera un par de centímetros. Nada de tacones de aguja para colar a una Daenerys de 1,70 disfrazada de valquiria. Al menos nadie tendrá que agacharse para el selfie de grupo.

Por qué Barcelona. El "Tall Tour" ya sueña con parar en Londres, Dubái o Japón. Europa también quiere y Barcelona era la candidata más internacional. Si además tenemos en cuenta que la ciudad ya presume de la Sagrada Familia y su recién estrenada torre de 172,5 metros. Luego llegarán los memes comparando la pista de baile con el vestuario de los Lakers. Y quién sabe si la próxima edición sube el listón, porque la demanda por productos para gente alta no deja de crecer; que le pregunten a Palacios & Palacios.

La gente alta se organiza. Existe un precedente neerlandés: el Klub van Lange Mensen (algo así como "El club de la gente larga") lleva décadas celebrando un encuentro anual europeo, y en 2019 reunió a 850 personas en un estadio de Utrecht para pulverizar el récord Guinness de mayor concentración de gente alta en un mismo sitio. El anterior, de Australia, llevaba diez años imbatido con apenas 136 personas. Requisito de acceso: más de 1,80 m ellas, más de 1,90 m ellos. Entre los invitados de honor, Olivier Richters (un culturista de 2,18) o David Rasmussen (un violista profesional de 2,22).

En el Reino Unido, el Tall Persons Club existe desde 1991 y funciona casi como una ONG: presiona a fabricantes de puertas, camas y trenes para que dejen de diseñar el mundo a la medida de gente más pequeña. Están mucho mejor organizados que el Zurdorium de Ned Flanders. En Estados Unidos, el Tall Club International lleva organizando desde los noventa un certamen (el Miss Tall International) que es lo más parecido a un concurso de belleza para Legolas. También conceden becas a estudiantes altos.

Imágenes | Pexels (David Geghamyan)

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