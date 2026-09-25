Los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 25 de septiembre, en Amazon

Se acerca el fin de semana y si en estos días de descanso estás pensando en renovar o adquirir dispositivos, qué mejor que hacerlo al mejor precio. Hemos estado navegando por Amazon y estos son los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado hoy, 25 de septiembre.

Amazon Kindle Scribe por 259,99 euros: de 10,2 pulgadas y con 64 GB.

por 259,99 euros: de 10,2 pulgadas y con 64 GB. Power bank Iniu Ultra Mini por 29,99 euros: de 10.000 mAh y carga a 45 W.

por 29,99 euros: de 10.000 mAh y carga a 45 W. Regleta cubo Lencent por 27,96 euros: con tres tomas de corriente y cuatro puertos USB.

por 27,96 euros: con tres tomas de corriente y cuatro puertos USB. Auriculares Ugreen HiTune S3 por 16,28 euros: ofrecen hasta 30 horas de reproducción.

por 16,28 euros: ofrecen hasta 30 horas de reproducción. Smart TV Philips Ambilight The One 75PUS9010 por 899 euros: de 75 pulgadas y con 144 Hz.

Philips Ambilight 'The One' 75PUS9010 4K Smart TV Hoy en Amazon — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Kindle Scribe

Si estás buscando un lector de libros electrónicos, el Kindle Scribe es un chollo hoy gracias al 46% de descuento que tiene aplicado y que lo sitúa en los 259,99 euros frente a los 479,99 euros que cuesta habitualmente.

El Kindle Scribe es un eReader y cuaderno digital a la vez. Tiene una pantalla de 10,2 pulgadas con 300 ppp e iluminación frontal. Además, viene con un lápiz premium incluido y un almacenamiento interno de 64 GB.

Power bank Iniu Ultra Mini

Si eres de los que suelen pasar todo el día fuera de casa y temen quedarse sin batería, esta power bank de Inui es una de las más compactas que podrás encontrar en estos momentos. Su PVP habitual es de 39,99 euros, pero ahora está disponible por 29,99 euros.

Esta batería externa tiene una capacidad de 10.000 mAh y ofrece carga a 45 W. Viene con cable USB-C desmontable y su tamaño mini hace que sea ideal para llevarla en cualquier mochila o maleta sin ocupar apenas espacio.

INIU Power Bank, Ultra Mini 45W Carga Rápida 10000mAh Hoy en Amazon — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Regleta cubo Lencent

Si tienes numerosos dispositivos y odias el tener en el suelo o en el mueble de la tele una regleta tradicional, esta en forma de cubo es la opción perfecta para ti. Ahora tiene un 10% de descuento en Amazon y cuesta 27,96 euros.

Se trata de una solución 7 en 1 con tres tomas de corriente AC, tres puertos USB-A y un puerto USB-C con carga PD a 35 W. Además, incorpora un práctico interruptor que puede encender o apagar todos los dispositivos a la vez.

LENCENT Enchufe USB Cubo con Carga Rápida PD35W, Ladron Enchufe 4000W Hoy en Amazon — 27,96 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares Ugreen HiTune S3

Si te gusta escuchar música a todas horas y quieres hacerte con unos auriculares de tipo clip, estos Ugreen HiTune S3 son un chollo hoy en Amazon. Tienen aplicado un descuento del 37% y te los puedes llevar por 16,28 euros.

Estos auriculares inalámbricos se conectan mediante Bluetooth 5.4 y son muy ligeros (solo pesan 5,3 kg). Ofrecen sonido estéreo HiFi con graves profundos. Su batería dura hasta 30 horas con el estuche de carga, el cual admite carga rápida. También cuentan con certificación IPX5 y controles táctiles.

Smart TV Philips Ambilight The One 75PUS9010

Desde que tengo una tele con Ambilight, cada vez que veo una rebajada no puedo parar de recomendarla. Ahora, en Amazon te puedes llevar este modelo QLED de 75 pulgadas por 899 euros.

Esta smart TV tiene como cerebro el procesador Motor P5 Perfect Picture y es compatible con Dolby Vision y Atmos. El sistema operativo bajo el que funciona es Titan OS y su tasa de refresco es de 144 Hz, por lo que resulta perfecta para gaming también.

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