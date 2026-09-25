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Lidl ya vende este scooter eléctrico barato de hasta 45 km/h, 71 km de autonomía y para dos personas

De momento, solo está disponible en Alemania y no se sabe cuándo llegará a nuestro país

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Fran León

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Moverse por la ciudad sin depender del tráfico, las zonas de bajas emisiones ni los constantes gastos de combustible o aparcamiento es una prioridad para muchos. Para responder a esta necesidad, Lidl ha sumado a su catálogo de movilidad (eso sí, aún solo en Alemania, no se sabe cuándo llegará a España), un scooter de gran autonomía para dos personas que ofrece hasta 71 km de alcance con una sola carga. Su precio: 1.399 euros.

Al no estar disponible aún en España, la alternativa que podemos recomendarte y que tiene características muy top es este patinete Cecotec Bongo Serie Doble Z, con autonomía de hasta 85 km y que puedes comprar por 1.199 euros.

Un scooter con un motor de 2 kW y muy ligero

Scooter Lidl

El scooter que vende Lidl es el Luxxon E2100 y está homologado como ciclomotor. Podrás conducirlo con el carné B o el permiso AM (si eres menor de 18 años). Eso sí, debes saber que necesita tanto matrícula como seguro y tanto el conductor como el pasajero deben llevar casco, al igual que ocurre hoy en día con los patinetes.

Su motor de 2 kW permite alcanzar los 45 km/h y su batería llega a ofrecer una autonomía de hasta 71 km. Está homologado para dos personas y en el apartado de seguridad y confort, incorpora un doble sistema de frenado, iluminación LED y pesa menos de 90 kg.

⚡ EN RESUMEN: scooter luxxon e2100 en lidl

 LO MEJOR

  • Autonomía muy competitiva para ciudad: sus hasta 71 km de alcance teórico (gracias a su configuración de batería de litio extraíble) permiten afrontar varios días de desplazamientos urbanos o periurbanos sin necesidad de cargarlo a diario.
  • Coste por kilómetro mínimo: frente a un scooter de gasolina de 50 cc, el ahorro en combustible, mantenimiento mecánico (sin cambios de aceite ni bujías) e impuestos es drástico a largo plazo.

❌ LO PEOR

  • Limitación de velocidad (45 km/h)... Al estar homologado como ciclomotor (equivalente a 50 cc), no puede circular por autopistas ni autovías y se queda justo en vías rápidas de circunvalación.
  • Potencia de motor justa para pendientes (2.000 W)... Aunque es suficiente para llanear a la velocidad máxima, puede sufrir una pérdida notable de velocidad al subir cuestas pronunciadas con dos pasajeros o mucho peso.

💡 CÓMPRALO SI... Realizas desplazamientos fijos entre el hogar, el trabajo o la universidad por el centro de la ciudad y prefieres viajar sentado con la estabilidad de una moto frente a un patinete.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a circular por autovías, autopistas o rondas de circunvalación, ya que al estar limitado por ley a 45 km/h, resulta peligroso e ilegal entrar con él en vías rápidas interurbanas.
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