Mejores bicicletas eléctricas (2026): cuál comprar y seis modelos recomendados desde 1.399 euros

La movilidad eléctrica cada vez se va imponiendo más. Y no solo en el caso de los coches eléctricos. Las e-bikes se han popularizado mucho en los últimos años. Son ideales tanto para entornos urbanos como para realizar grandes desplazamientos en el campo o en la montaña. Actualmente, hay una gran variedad de modelos en el mercado. Por eso, elegir la mejor no es una tarea fácil. Aun así, en Xataka nos hemos puesto a ello y nos quedamos con la Canyon Grizl:ON CF 7.

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La Canyon Grizl:ON CF 7 es una e-gravel, es decir, una bicicleta eléctrica a medio camino entre una bicicleta de carreras y una de montaña, con un cuadro de carbono ligero y robusto, y con un motor Bosch Performance Line SX de última generación con un par de hasta 55 Nm.

Su motor ofrece una asistencia natural para que no tengas la sensación típica de "moto" que muchas bicicletas eléctricas ofrecen. Además, su batería de 400 Wh es ampliable, permitiendo añadir un extensor opcional de 250 Wh.

Integra una transmisión Shimano GRX de doce velocidades, específica para gravel, con un cassette 10-45 dientes. Todo ello, para que puedas afrontar tanto subidas duras como disfrutar de un rodar rápido en rutas llanas.

Además, cuenta con el sistema antirrobo Bosch ConnectModule y viene con iluminación integrada.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Canyon Grizl:ON CF 7 Si buscas una bicicleta eléctrica para realizar desplazamientos diarios rápidos y rutas de gravel largas. Es muy versátil y ofrece una sensación de pedalear muy natural. No es un modelo excesivamente potente. 4.999 € Specialized Creo 2 Expert Si buscas una e-bike prémium para carretera, gravel y aventura. Es extremadamente ligera para ser una e-gravel y permite disfrutar de una sensación de conducción muy natural. Su batería es relativamente pequeña y su precio supera los 8.000 euros. 8.500 € Orbea Gain M30 Si quieres una bicicleta eléctrica de carretera clásica de primera marca. Se siente como una bicicleta convencional. No es la mejor opción para desplazarse por caminos. 4.199,25 € Domane+ Carbono Si buscas una bicicleta de carretera de gama alta y no tienes limitaciones de presupuesto. Es lo más parecido a un bicicleta de carreras tradicional gracias a su silencioso motor TQ que ofrece una asistencia realmente suave. Su precio supera los 10.000 euros. 12.499 € ENGWE P275 ST Si quieres una bicicleta de paseo económica. Monta un motor central Ananda con sensor de par, algo no muy habitual en este rango de precios. No es un bicicleta especialmente ligera, ya que pesa 25,6 kg. 1.399 € Gocycle G4 Si quieres una bicicleta eléctrica plegable para desplazarte por la ciudad. Presenta un diseño realmente original y elegante. Para ser una bicicleta eléctrica plegable, no es nada económica. 3.799 €

Por qué destacan

Adquirir una bicicleta eléctrica supone una importante inversión económica. Por eso, resulta fundamental conocer bien los aspectos que van a definir nuestra experiencia de uso. Te los resumimos a continuación.

Tipo y uso que vas a hacer de la bicicleta.

Si bien las bicicletas en general y las e-bikes en particular pueden responder a diferentes clasificaciones, probablemente la más habitual en función de su uso es la siguiente.

De paseo. Pensadas para desplazamientos diarios por la ciudad y para uso recreativo.

De trekking. Ideales para rutas largas, cicloturismo y uso mixto en carretera y caminos.

De montaña (e-MTB). Adecuadas para senderos y terrenos más exigentes.

E-gavel. Perfectas para quien quiere una bicicleta para asfalto, pista y aventura.

De carretera. Para competición y para largas distancias sobre asfalto.

Par motor. El par motor o torque se mide en Newton-metro (Nm) y expresa la fuerza de empuje que ejerce un motor al girar. En el caso de las bicicletas eléctricas, cuanto mayor es el par motor, mayor es la asistencia que puede dar el motor de la bicicleta.

En cualquier caso, en este sentido, es importante no llevarse a engaño. La mejor e-bike no es la que cuenta con los valores más elevados de par motor, sino la que mejor se adapta a tus necesidades. Contar con más potencia no siempre supone una ventaja.

A modo de referencia, para desplazarte por entornos urbanos, puedes tener suficiente con una bicicleta eléctrica con un par motor de unos 40 Nm. Para senderismo y hacer excursiones por el campo, te conviene que el par motor sea de entre 60 y 75 Nm. Y si quieres una MTB para desplazarte por terrenos difíciles, te conviene una bicicleta con un par motor superior a 75 Nm.

Tipo de asistencia. En las bicicletas eléctricas, la asistencia al pedaleo es el sistema que determina cómo y cuándo el motor ayuda al ciclista. En los modelos homologados para circular por la vía pública, el motor únicamente proporciona asistencia cuando se pedalea y deja de hacerlo cuando se alcanza una velocidad de 25 km/h.

La sensación de conducción depende principalmente del sensor de cadencia y del sensor de par. El primero es el que suelen usar las e-bikes de gama baja, mientras que el segundo es el que está presente en los modelos de gama media y alta.

Además, la mayoría de bicicletas eléctricas permiten seleccionar varios niveles de asistencia.

También es importante el tipo de motor. En este sentido, podemos distinguir entre motores deportivos, que son los que ofrecen una respuesta inmediata y potente, motores urbanos, que priorizan una entrega suave, y motores e-gravel, que ofrecen una asistencia que pretende pasar casi desapercibida.

Tipo de motor. La experiencia de uso puede variar mucho en función de si el motor está situado en la rueda trasera o en la parte central.

Motor en la rueda trasera. Es el más habitual en las bicicletas de gamas urbanas y bicicletas de acceso. Se activan cuando un sensor de movimiento detecta el movimiento de los pedales y genera un empuje constante. De este modo, la sensación que produce es similar a la que se experimenta cuando alguien te empuja suavemente por la espalda. Entre sus ventajas, destaca que precisa un menor mantenimiento. Es especialmente adecuado para entornos urbanos con pocos desniveles o desniveles moderados.

Motor en la parte central (en el pedalier). En este caso, el motor va en la parte central de la bicicleta, en la zona donde se ubican los pedales. Es el sistema más habitual de las bicicletas de montaña y trekking de gama media y alta. Cuenta con un sensor para medir la presión en el pedal, de tal modo que, si pedaleas suave, te ayuda un poco, mientras que si pedaleas fuerte, la ayuda es mayor. Por tanto, ofrece una sensación más natural, como si tus piernas tuvieran más fuerza. Entre las ventajas de este sistema, destacan que es más eficiente, que favorece un mejor reparto de pesos y que aprovecha las marchas de la bicicleta. Eso sí, esta tecnología generalmente encarece el precio de la bicicleta.

Peso y tamaño. El peso es un aspecto fundamental en la experiencia de uso, ya que tiene una gran incidencia tanto en la sensación de conducción como en la facilidad de transporte.

En general, debido al motor, la batería y los componentes reforzados, las e-bikes son más pesadas que las bicicletas convencionales. Normalmente, las bicicletas de carretera suelen ser más ligeras, pudiendo pesar entre 12 y 18 kg. Las bicicletas urbanas suelen ser más pesadas.

El tamaño también resulta fundamental. Es importante que elijas un modelo de tu talla porque, de lo contrario, te puede resultar incómoda y puedes experimentar molestias después de varias horas de uso. Para acertar con la talla adecuada, te conviene tener en cuenta tu altura, la longitud de tus piernas y la geometría del cuadro.

Batería y autonomía. Las características de la batería juegan un papel muy importante a la hora de elegir: no solo sus especificaciones (como su capacidad en Wh), sino también si van integradas en la bicicleta o si son extraíbles. La ventaja de que puedan retirarse es que se pueden retirar cuando se deja la bicicleta en la vía pública, lo que da más seguridad.

Además, de este modo, se pueden cargar en casa o en el trabajo. Por otro lado, los modelos con batería integrada tienen la ventaja de ofrecer una estética más discreta y similar a las bicicletas convencionales.

En lo que atañe a la batería en cuestión, tendremos que fijarnos en los ciclos de carga de esta y la facilidad de sustitución en un futuro cuando pierdan capacidad con el paso del tiempo. En este sentido, cuanto más sencillo sea acceder a ella para proceder a su recambio y mayor vida útil ofrezcan, mejor.

Respecto a la autonomía, esta va ligada a su capacidad (como sucede con otros dispositivos como los teléfonos) y al tipo de batería. Actualmente, la mayoría de las bicicletas eléctricas utilizan baterías de ion-litio por su mejor relación entre peso, capacidad y vida útil.

No obstante, la autonomía proporcionada por el fabricante es una mera orientación que diferirá de la experiencia real, donde el peso del ciclista y el terreno juegan un papel fundamental: no es lo mismo un ciclista de 90 kilos que subir cuestas que un ciclista que pesa 75 y realiza un recorrido llano. Es habitual encontrar baterías que ofrecen autonomías reales desde unos 30 km hasta más de 100 km, dependiendo del modelo y del uso.

Por supuesto, en última instancia, la autonomía efectiva también depende del nivel de asistencia al pedaleo que utilices.

Otras opciones a considerar

Specialized Creo 2 Expert. Si quieres una bicicleta prémium para carretera, entornos urbanos y aventura, la Specialized Creo 2 Expert es una excelente opción.

No destaca especialmente por su autonomía (solo 320 Wh, aunque admite un extensor de batería opcional) ni por su potencia (su par motor es de 50 Nm), pero es extremadamente ligera y ofrece una sensación de pedaleo muy natural. Además, su sistema Future Shock 3.3 está diseñado para absorber las vibraciones en la parte delantera sin añadir una horquilla de suspensión pesada.

Por desgracia, su precio se va hasta los 8.500 euros, por lo que no está al alcance de todos los bolsillos.

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Orbea Gain M30. Seguimos con una bicicleta eléctrica de carretera, la Orbea Gain M30.

Destaca en primer lugar por ser una bicicleta muy ligera gracias a su cuadro de carbono OMR monocasco con el cableado totalmente integrado. Y, en segundo lugar, por ofrecer una experiencia de pedaleo muy parecida a la de una bicicleta de carreras clásica, ya que, en el buje trasero, integra un motor Mahle X20, que se caracteriza por ser uno de los más discretos del mercado.

Eso sí, con un par de solo 50 Nm, lo cierto es que el motor no es excesivamente potente.

Por lo demás, cuenta con un grupo Shimano 105 de 12 velocidades, con frenos hidráulicos Shimano 105 R7170 y con luces integradas.

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Domane+ Carbono. Si quieres una bicicleta de carretera y no tienes limitaciones de presupuesto, la Domane+ Carbono te asegura una experiencia lo más parecida a la de una bicicleta tradicional.

Su experiencia de uso es extremadamente natural, hasta el punto de que con ellas muchos ciclistas simplemente sienten como si estuvieran teniendo un buen día.

Además, destaca por ser extremadamente ligera y por integrar componentes de la máxima calidad.

En su debe, hay que anotar su elevado precio, por encima de los 12.000 euros, y su batería relativamente pequeña.

Engwe P275 ST. Si lo que quieres es una bicicleta eléctrica económica para desplazamientos urbanos, la Engwe P275 ST es una excelente opción. A pesar de su ajustado precio, integra un motor central Ananda y ofrece una muy buena autonomía (integra una batería Samsung de 691 Wh).

Además, permite pedalear en una posición realmente cómoda, y cuenta con un cambio Shimano de 9 velocidades y con frenos hidráulicos Tektro.

Eso sí, pesa en torno a los 25,6 kg, por lo que, por decirlo suavemente, no es especialmente ligera.

Gocycle G4. Y terminamos con una bicicleta eléctrica plegable ideal para ir de casa al trabajo y de trabajo a casa (o del trabajo al gimnasio y de ahí luego a casa).

Destaca especialmente por su elegante y original diseño con sistema de plegado rápido, por contar con una batería extraíble y por ofrecer una muy buena experiencia de conducción.

Por el contrario, su precio es considerablemente superior al de otras bicicletas eléctricas plegables y no sobresale especialmente por su autonomía.

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Otras opciones que te pueden interesar

Los modelos anteriores son los que consideramos los mejores. Por desgracia, normalmente, solo se encuentran en tiendas especializadas. Por eso, a continuación, te ofrecemos otras bicicletas eléctricas disponibles en en tiendas más habituales como Amazon o El Corte Inglés.

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Configuraciones y extras

Además de las características que hemos mencionado anteriormente, de cara a comprar una e-bike, te conviene tener en cuenta las siguientes cuestiones:

¿Plegable o no plegable? Desde luego, para entornos urbanos, una bicicleta eléctrica plegable tiene importantes ventajas. Para empezar, te permite transportarla más cómodamente. Además, la puedes guardar fácilmente en casa o en la oficina sin tener que preocuparte de que a algún amante de lo ajeno le dé por cambiarla de lugar.

También vas a poder llevarla más fácilmente en el transporte público. Por supuesto, siempre que esté permitido. No hay que olvidar la prohibición por parte de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, de transportar patinetes eléctricos en el transporte público.

Software. En los últimos años, el software se ha convertido en un elemento fundamental de las bicicletas eléctricas actuales. Actualmente, las apps más avanzadas permiten personalizar el comportamiento del motor, consultar los datos de rendimiento y acceder a funciones adicionales.

Además, algunas aplicaciones de algunas bicicletas eléctricas incorporan sistemas antirrobo, localización a través de GPS e incluso bloqueo electrónico del motor. Todo para ofrecer un mayor nivel de seguridad.

Principalmente, tienes que valorar cuestiones como la frecuencia con la que el fabricante ofrece actualizaciones del software, el nivel de personalización de la asistencia que permite, la calidad del sistema de diagnóstico de averías y cuán amigable es la interfaz.

Preguntas frecuentes sobre la mejor bicicleta eléctrica

¿Qué mantenimiento requiere una bicicleta eléctrica?

El mantenimiento de una bicicleta eléctrica no es muy diferente del que requiere una bicicleta convencional, si bien, como es lógico, hay que prestarle especial atención al sistema de asistencia.

Es importante cuidar bien la batería, evitando especialmente que se produzcan descargas totales; hay que limpiar bien la bicicleta, pero sin utilizar agua a presión, y revisar el desgaste de los frenos y de la cadena. En particular, la cadena hay que limpiarla y lubricarla regularmente. Además, hay que comprobar la presión de los neumáticos habitualmente.

¿Qué cuidados precisa la batería de una bicicleta eléctrica?

Al igual que ocurre con las baterías de los teléfonos móviles, las baterías de las e-bikes precisan de una gestión cuidadosa de los procesos de carga (lo ideal es mantener el nivel de carga entre un 20 % y un 80 % de la carga total). Del mismo modo, es importante evitar las temperaturas extremas.

Además, es fundamental realizar un almacenamiento adecuado si no se va a usar durante un periodo de tiempo prolongado. No es recomendable guardarla completamente descargada.

Todo ello ayuda a alargar su vida útil y permite evitar que se degraden de forma prematura.

¿Se puede utilizar una bicicleta eléctrica sin batería?

Sí, es posible utilizar una bicicleta eléctrica sin batería. El único problema es que este tipo de bicicletas son más pesadas, por lo que vas a tener que hacer un mayor esfuerzo que el necesario con una bicicleta convencional.

¿Es necesario tener carnet o seguro para conducir una bicicleta eléctrica?

No, siempre que se trate de una bicicleta de pedaleo asistido, no es necesario ni disponer de carnet de conducir ni de un seguro de accidentes. Tampoco es necesario matricular la bicicleta.

¿Cuánto dura la batería de una bicicleta eléctrica?

La duración de la batería depende del uso que hagas de la bicicleta eléctrica, de si realizas un adecuado mantenimiento de la misma y de si la guardas correctamente cuando no utilizas la bicicleta. En cualquier caso, a grandes rasgos, se puede decir que la vida útil de una batería normalmente se sitúa entre los 500 y los 1.000 ciclos completos de carga.

Recomendación final

Hablar de la mejor bicicleta eléctrica del mercado no tiene mucho sentido. A fin de cuentas, cada usuario tiene unas necesidades, unas posibilidades financieras y unos gustos diferentes. En cualquier caso, en Xataka si tenemos que quedarnos con una, elegimos la Canyon Grizl:ON CF 7, una e-gravel de gran calidad con un motor cuyo sistema de asistencia permite disfrutar de una sensación de pedaleo muy natural.

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Además, en nuestra selección, hemos incluido varias alternativas para los diferentes tipos de usuarios. Así, si quieres una e-gravel prémium, puedes optar por la Specialized Creo 2 Expert.

Sin embargo, si lo que quieres es una bicicleta de carretera, puedes optar por un modelo de alta gama, la Domane+ Carbono, o una e-bike más económica, la Orbea Gain M30.

Si lo que quieres es una bicicleta de paseo para moverte por entornos urbanos, te puede interesar la ENGWE P275 ST. Y si además quieres que sea plegable, entonces puedes optar por la Gocycle G4.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Amazon, Canyon, Engwe, Eko Motion, Trekbikes, Sanferbike, kbike y Xataka

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