Harto de la IA, un programador creó un chat donde 16.000 personas fingen ser ChatGPT para no tener que usarlo

No hace falta que te diga que el viejo internet hace tiempo que murió: primero, centralizado en redes sociales y sus respectivos algoritmos. Después, con la inteligencia artificial: ya hay más contenido generado por inteligencia artificial que por humanos. De hecho, hasta el omnipresente buscador de Google te devuelve, siempre que puede, la respuesta de su modo IA.

Qué tiempos aquellos en los que lo mejor de la sabiduría humana se condensaba en el hilo de un foro de forma desinteresada y cómo se echa en falta el contenido auténtico y creado por humanos en un internet cada vez más dominado por material hecho por máquinas pero, si no puedes vencerle, únete a él, así que si la IA está robando tu trabajo, ¿por qué no convertirte tú en un ChatGPT con patas y robárselo a ella?

Este ChatGPT es muy humano. Se llama "Your AI Slop Bores Me" (tu basura de IA me aburre) y es una auténtica llamada a la calidad, la intención y el esfuerzo humano: una interfaz de chat en Comic Sans, un cajetín donde lanzar tu duda o dibujar para la IA y un "modelo" detrás que tiene la misión de responderte en menos de 60 segundos. Salvo por un pequeño detalle: detrás hay una persona que ha decidido adoptar ese rol porque esto es una parodia de los muchos chatbots con IA que existen y usamos a menudo.

Aunque bueno, como partes de un par de créditos para preguntar y se agotan volando, más pronto que tarde tendrás que cambiar las tornas y convertirte en una IA veloz que responda (modo Larp). Ojo, que las respuestas reciben valoración. Es una suerte de test de Touring inverso. Este juego - web creado por Mihir Maroju se volvió un fenómeno: se lanzó en marzo de este año y en su primera semana ya había 16.000 concurrentes en tiempo real, como recoge Fast Company. De hecho, su dev explica que el éxito fue tal que tuvo que actualizar servidores. Ya solo le falta que necesite su propio centro de datos.

Interfaz de Your AI Slope Bores me

Por qué es importante. Porque si internet nos trajo la palabra spam, la IA ha hecho lo propio con "slop": esa bazofia vomitada sin mimo. Y vaya si nos quejamos: según un análisis de TRG Datacenters, las menciones del término 'AI slop' en redes crecieron hasta alcanzar 2,4 millones este año. El Merriam-Webster lo eligió Palabra del Año 2025. Pero este experimento es una prueba de que el internet de antes sigue vivo: gente que no gana seguidores, ni "Me gusta" ni dinero por ayudar y aún así sigue respondiendo. Es, en cierto modo, una forma de recuperar la dinámica de los foros de internet antes de la economía de la atención de las redes: lugares donde la ayuda no se medía por engagement.

Contexto. El juego tiene más miga de lo que parece porque gamifica un problema real del internet actual. A principios de año, Neal Mohan, CEO de YouTube, declaraba que reducir el slop y detectar deepfakes eran prioridades absolutas para la plataforma. Y no es para menos: una reciente investigación del New York Times ha destapado que, tras ver contenido infantil popular en YouTube, el 40% de los vídeos recomendados a continuación eran AI slop. El contenido de baja calidad generado por inteligencia artificial ya es una realidad que lo inunda todo y no se libra ni el mundo académico.

Ahora, en modo IA. Your AI Slope Bores Me

En detalle. El tutorial de cómo jugar es una crítica velada a la IA y sus formas de escribir. Así, recomienda empezar los textos con el ya mítico "Como modelo de lenguaje de IA", el uso de frases excesivamente educadas o directamente, alucinar. El juego convierte los defectos sistémicos de los LLMs en mecánicas jugables. El diseño de la web es deliberadamente minimalista y cutre, que no necesita descarga, funciona en cualquier navegador y dispositivo y funciona en tiempo real y multijugador.

Pero hay un fenómeno bajo este juego que era inesperado y sin embargo, está sucediendo: ese formato de chat y el anonimato, porque no hace falta crearse cuenta ni hay historial, propicia que la gente lance preguntas más personales y que al otro lado haya personas en disposición de responder porque sí, de forma altruista.

Sí, pero. El juego tiene ciertas limitaciones: esa mecánica de créditos genera cierta fricción y desequilibrio, porque si hay demasiadas personas funcionando en modo IA y poca gente enviando preguntas, puedes quedarte en barbecho bastante rato. Por otro lado y aunque esté hecho con guasa, a día de hoy cada vez resulta más difícil distinguir qué ha escrito una IA y qué no: buscarle las cosquillas a los modelos es cada vez más complicado por su entrenamiento y depuración. Finalmente, la experiencia queda algo empañada por los anuncios.





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Portada | Your AI Slop Bores me con Gemini



