He probado los auriculares más lujosos de Sony y sí, son exactamente lo que podrías esperar de unos auriculares de más de 600 euros

¿Sabes esos productos que los sacas de la caja y dices "¡wow!"? Pues los nuevos auriculares de Sony son justo esto. Son unos auriculares de diadema de gama alta de carácter más premium que no solo saben transmitir lo que cuestan, sino que saben enamorar a primera vista (y oída). Llevo ya unas semanas usando los Sony 1000X The Collexion y esta ha sido mi experiencia.

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Buscas unos auriculares cómodos y bonitos para usarlos de chill en casa.

Quieres buen sonido y cancelación de ruido.

Tienes música en alta definición y no te importa usar un cable.

❌ No lo compres si...

Quieres unos auriculares baratos, porque estos, precisamente, no lo son.

Los vas a usar para escuchar música comprimida en Spotify o YouTube Music.

Buscas versatilidad y poder llevarlos en casa, en la calle o al hacer deporte.

Lo esencial en 30 segundos

Los Sony 1000X The Collexion son unos auriculares con un acabado excelente, muy premium y sorprendentemente cómodos. Son todo un ejercicio de diseño que funciona bien, aunque la realidad es la que es: yo intentaría no sacarlos demasiado de casa porque ese (precioso) acabado es tan bonito como frágil.

Se escuchan muy bien y cancelan el ruido casi al nivel de sus hermanos 1000XM6. Es complicado sacarle pegas a la calidad de sonido. Sony sabe lo que se hace y se nota. Lo que no termina de funcionar del todo son los añadidos de software, como DSEE y Upmix, que aunque llamativas sobre el papel, son funciones que tienden a pasar desapercibidas y cuyo uso es más testimonial.

La batería tiene una autonomía decente, no la mejor del mercado desde luego; y la conectividad, aunque correcta, podría ser mejor si pensamos en usarla en movilidad. No obstante, y sea como fuere, lo cierto es que estos auriculares convencen, sobre todo si los entendemos en su contexto. El rival, eso sí, lo tienen en su propia casa y es mejor y más barato.

9,1 Diseño 9,5 Calidad de sonido 9,0 Cancelación del ruido 9,2 Ergonomía 9,0 Experiencia de uso 9,25 Autonomía 8,7 A favor Tienen una de las mejores cancelaciones de ruido que he probado hasta la fecha

Los materiales son excepcionales y el acabado se nota muy premium

Se escuchan genial, a la altura de los mejores En contra El material, aunque se siente de miedo, plantea dudas sobre su durabilidad

Las funciones específicas, como Upmix o DSEE, no terminan de marcar la diferencia

Son carísimos



Nuestra experiencia con los Sony 1000X The Collexion

Sony X1000 The Collexion | Imagen: Xataka





Preciosos para no sacarlos de casa. Los Sony 1000X The Collexion son unos auriculares preciosos y eso es innegable. Son caros y se nota desde el minuto uno. Las copas y la diadema están hechas de un cuero sintético que combina genial con el acero inoxidable de las bisagras. Son muy bonitos, son comodísimos (diría que los más cómodos que he probado), se sienten ligeros (aunque no lo son) y son para usar en casa. El cuero sintético sufre mucho las inclemencias del tiempo, los roces y los golpes, por lo que un mal gesto te dejará una marca de por vida.

Sony incluye un estuche de transporte con acabado en tela muy bonito, pero que también corre el riesgo de ensuciarse con relativa facilidad. No obstante, es útil y viene bien tenerla a mano porque los auriculares, lamentablemente, no se pueden plegar por completo.

Un sonido impresionante. Suenan exactamente como deberían sonar unos auriculares de 600 y pico euros. Es un sonido limpio, con pegada cuando tiene que tenerla y con una nitidez asombrosa en agudos. Los he disfrutado como un enano escuchando Nu Metal, pero también bandas sonoras y jazz, incluso a volúmenes altos. Es de esos auriculares que puedes usar horas y horas sin cansarte y a los que es complicado sacarles pegas. Eso sí, no te van a sorprender si estas acostumbrado a auriculares de gama alta, todo sea dicho. Gran parte del precio que pagamos se justifica por el diseño, no por el sonido.

¿Y el ruido? Sony sabe lo que se hace en este terreno. Los WH-1000XM6 son los mejores en este terreno y estos se quedan apenas un escalón por debajo. Cancelan el ruido a un nivel que roza lo absurdo. No solo los de casa, como mis impresoras 3D o el aire acondicionado. Hablo del ruido de los coches en la carretera o del interior de un autobús. No tengo ni la más mínima queja. Si la cancelación de los WH-1000XM6 es la mejor que he probado, esta es la segunda sin duda.

Sony X1000 The Collexion | Imagen: Xataka

Las cosas de software que... bueno... Estos auriculares llegan con dos funciones que, honestamente, no termino de ver. La primera es DSEE, un sistema que "arregla" vía software la compresión de los códecs Bluetooth. No se nota siempre y, cuando lo hace, se nota poco. La segunda es Upmix, un sistema que simula una especie de audio espacial que, en teoría, nos pone en mitad del escenario. Uf. La idea está bien, pero la ejecución es regular. Suena demasiado artificial y, en temas de rock en particular, muy estridente.

La aplicación de gestión se llama Sound Connect y está disponible en iOS y Android.

Batería ok, pero sin destacar. Los auriculares prometen hasta 24 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa, una cifra que no es baja en absoluto, pero que no está a la altura de lo que ofrecen otras propuestas del mercado. Insisto, no es una mala autonomía, pero sus hermanos XM6 están en las 30 horas y los JBL Tour One M3 rondan las 40 horas, en ambos casos con la cancelación de ruido activa. Cuando se quedan sin batería se cargan en algo más de tres horas.

Ficha técnica de los Sony 1000X The Collexion



Sony 1000X The Collexion ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados DIAFRAGMA Transductor de material compuesto de carbono unidireccional Diámetro: 30 mm CANCELACIÓN DEL RUIDO Activa

Modo de captura del sonido ambiental MICROPROCESADORES Sony HD Noise Cancelling Processor QN3 RESPUESTA EN FRECUENCIA 4 Hz a 40 kHz (conexión con cable y unidad encendida) SENSIBILIDAD 103 dB/mW (conexión con cable y unidad encendida) IMPEDANCIA 48 ohmios (conexión con cable y unidad encendida) CONECTIVIDAD Carga a través del conector USB-C

Jack de 3,5 mm CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth 6.0

PERFILES DE BLUETOOTH A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, PBP FORMATOS DE AUDIO SBC, AAC, LDAC y LC3 BATERÍA Hasta 24 horas (con cancelación del ruido activa) CONSUMO de energía en modo de espera de red 0,5W PESO 320 gramos otros DSEE Ultimate 360 Reality Audio (Upmix) Superficie táctil PRECIO 629 euros

Sony 1000X The Collexion, la opinión de Xataka

Sony X1000 The Collexion | Imagen: Xataka

Los Sony 1000X The Collexion son unos auriculares complicados de cuadrar en una categoría, en tanto que son un producto más "de lujo". Si los miramos desde la perspectiva de unos auriculares de 629 euros, sí, son bonitos, son cómodos, son premium y se sienten como tal. Sí, transmiten sensación de ser caros y se escuchan como se podría esperar de unos auriculares de gama alta.

Si los entendemos como unos auriculares de consumo, ahí la cosa se complica. Compiten en precio con productos excelentes de la misma casa y con otros tantos del mercado. En estos rangos de precios, diferenciar el sonido depende de tener un oído muy entrenado que no todo el mundo tiene. Así que sí, es un producto complejo cuyo público objetivo no está del todo claro.

En cualquier caso, me ha gustado mucho su sonido, su cancelación de ruido, lo bien que se escuchan en llamadas y lo cómodos que son. Ahora bien, hay dos cosas que no termino de ver y una que no entiendo. Las dos cosas que no veo son DSEE y Upmix, que en la práctica aportan poco. La que no entiendo es que no podamos conectar los auriculares por cable USB Tipo C.

Bien tener el jack, pero sería mucho, pero mucho más práctico, tener la opción del USB a mano. Entiendo el punto (no están hechos para ser usados con el móvil, sino con un equipo de sonido un poco más decente y ahí el jack es clave), pero teniendo la posibilidad de ofrecer esa conexión por cable USB-C, no aprovecharla es una verdadera lástima.

¿Te los recomiendo?

Si quieres unos auriculares bonitos, más lujosos y premium porque, por alguna razón, te sobran 629 euros, adelante. Son unos buenos auriculares, muy buenos, y cumplen con creces con las expectativas. Si te los puedes permitir, se sienten de escándalo. Ahora bien, la realidad es que por la mitad tienes los Sony WH-1000XM6, que suenan y cancelan el ruido un poquito mejor, y son los que recomendaría al 99% de mortales.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Sony. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



