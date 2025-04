He probado los nuevos JBL Tour One M3 y lo mejor no es su sonido: es un pequeño cacharrito llamado Smart Tx

¿Alguna vez os ha pasado que probáis algo y pensáis "pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto no haya llegado mucho antes?". Seguro que sí. A mí, de hecho, me ha pasado hace poco tras probar los JBL Tour One M3. Sé que la función no es nueva y que ya estaba disponible en algunos auriculares de LG e incluso en los JBL Tour Pro 3, pero la implementación que ha hecho JBL en sus nuevos auriculares de diadema es tan buena, pero tan buena, que ahora no puedo estar sin ella.

Pero un segundo, ¿de qué estamos hablando? Del transmisor de audio Smart Tx, por supuesto. Es un pequeño dispositivo que actúa como transmisor inalámbrico y nos permite usar los auriculares con cualquier soporte. Tiene sus limitaciones, pero es tan útil que lo único que espero y deseo es que otras marcas lo adopten y que mejore en futuras iteraciones.

Ficha técnica de los JBL Tour One M3



JBL Tour One M3 dimensiones y peso Auriculares: 99,8 x 78 x 42 mm - 287 gramos Transmisor: 34,5 gramos ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados DIAFRAGMA Driver dinámico de 40 mm CANCELACIÓN DEL RUIDO Cancelación de ruido activa Modo ambiente TalkThru MICRÓFONOS 8 micrófonos para ruido y voz SOnido envolvente JBL Spatial 360 CONECTIVIDAD A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 Códecs: SBC, AAC, LC3, LDAC BLUETOOTH Bluetooth 5.3 Multipunto transmisor Bluetooth 5.3 LE, A2DP V1.4 Códec: LC3 BATERÍA 850 mAh Hasta 40 horas con ANC OTROS Detección de gestos y uso USB-C PRECIO 349,99 euros 399,99 euros con SmartTX

Nunca un cacharro tan pequeño fue tan útil

Smart Tx | Imagen: Xataka

Contexto. Una de las cosas que perdimos con la desaparición del jack de auriculares es, por un lado, la facilidad para disfrutar de música en alta definición y, por otro lado, la versatilidad. Antes bastaba con coger tus auriculares con cable, enchufarlos a cualquier toma de jack y a funcionar. Ahora no. Ahora necesitas un adaptador jack a USB tipo C o dedicar un ratito a conectar los dispositivos por Bluetooth.

Si es que eso es posible, porque puede que no lo sea, véase el sistema de infoentretenimiento de los aviones. O sin ir más lejos, mi PC, que no tiene Bluetooth; o la PlayStation 5, que por algún motivo no admite audio Bluetooth sin un adaptador externo. ¿No sería más fácil si existiese un dispositivo agnóstico al soporte que conectases a todo cacharro imaginable y emitiese el audio directamente a a los auriculares?

Imagen: Xataka

Buena idea. Con los Tone Free DFP9 LG tuvo una idea buenísima: convertir el estuche en un transmisor Bluetooth. De hecho, comentamos en el análisis de los LG xboom Buds que era una pena no tener esa tecnología presente de nuevo. JBL cogió esta idea y la llevó al siguiente nivel con los JBL Tour Pro 3. La idea era la misma, pero tener un estuche con pantalla abre todo un mundo de posibilidades. Con los JBL Tour One M3, lo que JBL ha hecho ha sido refinar la propuesta de una forma sobresaliente con el Smart Tx.

Smart Tx. Este dispositivo es un transmisor Bluetooth con pantalla. Tiene un puerto USB tipo C para carga y otro que admite conexión Bluetooth. Al conectarlo a cualquier salida de audio, ya sea USB o jack, el transmisor emitirá el sonido a los auriculares. Es infinitamente más fácil, más versátil y más cómodo que tener que conectar los auriculares a cada nuevo dispositivo que necesitemos. Es más, un solo conector Smart Tx sirve para emitir a varios dispositivos, siempre que sean compatibles con Auracast.

Así de fácil es usar los JBL Tour One M3 con mi torre, que no tiene Bluetooth | Imagen: Xataka

Funciona rápido y la conexión es muy estable. No es perfecto, como comentaremos enseguida, pero las carencias que tiene las compensa con lo práctico que resulta no tener que conectar y reconectar los auriculares todo el rato. Llevo usándolo unas cuantas semanas y, siendo totalmente honesto, jamás pensé que un dispositivo tan pequeño iba a ser tan extremadamente útil.

El problema. Que no está hecho para disfrutar del mejor sonido. Los JBL Tour One M3 son compatibles con LDAC, pero el transmisor solo admite el códec LC3. Es decir, un códec compatible con Bluetooth LE equivalente a SBC en Bluetooth. Tecnicismos y palabrejas aparte, esto significa que el transmisor consume menos energía a cambio de emitir un audio de menor calidad. Esto, sin embargo, no nos importará demasiado si:

Lo vamos a usar con el sistema de infoentretenimiento de un avión o tren. Vamos a escuchar música en streaming en plataformas convencionales como Spotify o YouTube Music.

Yo he notado un rendimiento mejorable al usarlo en PlayStation 5 (conseguiría mejor calidad usando un cable jack-USB tipo C y conectando los auriculares al mando, o conectándolos por Bluetooth a la tele), pero en el ordenador ha sido todo un descubrimiento. Y para los viajes de trabajo que solemos hacer es, sencillamente, fantástico. Lo único, ojo, es que se vende aparte, pero luego volvemos a esto.

Un selfie como el que no quiere la cosa con los JBL Tour One M3 puestos | imagen: Xataka

¿Y qué tal los auriculares? Son unos auriculares de gama alta y están a la altura de las expectativas. Las almohadillas rellenas de espuma son muy cómodas (aunque no abrazan mi oreja con la misma suavidad que los Logitech Astro A50 X y sigo prefiriendo la tela de los AirPods Max) y aíslan bien del exterior, algo importante para la cancelación de ruido activa.

Hablando de la cancelación... Para darle vida al sistema True Adaptative Noise Cancelling 2.0, JBL ha optado por una matriz de ocho micrófonos capaz de bloquear el sonido de la obra de un baño en la segunda planta. Hablo desde la experiencia. La cancelación adaptativa se adapta (valga la redundancia) con soltura a los cambios externos, pero gana enteros cuando la tenemos al máximo. Sin ser el mejor sistema de cancelación de ruido, es más que solvente cancelando los típicos ruidos de un tren, un avión o el susodicho martillo neumático. Muy contentos en este aspecto.

JBL Tour One M3 | imagen: Xataka

Cómo suenan. Como cabría esperar de unos auriculares de gama alta (enfocados a consumo masivo, por supuesto). Los drivers de 40 milímetros son capaces de representar las frecuencias medias y agudas con precisión, ofreciendo nitidez y una diferenciación clara de las voces y los instrumentos de fondo. Los graves los noto algo más pronunciados que de costumbre. JBL tiende a ceñirse a la Curva de Harman, pero en esta ocasión, y de serie, me da la impresión de que los graves resaltan un pelín más. Si os gusta el "brrrrm" típico de la música urbana, genial. Si preferís un sonido más fiel, bastará con abrir el ecualizador y ajustar al gusto.

En ese sentido, cabe destacar que los auriculares admiten el códec LDAC y que son compatibles con Hi-Res. Ahora bien, para aprovechar estas bondades habrá que escuchar música en una calidad muy superior a la que ofrecen Spotify y YouTube Music (por ejemplo, en Tidal o Qobuz...) y usarlos habiéndolos conectado por cable.

JBL Tour One M3 | imagen: Xataka

Batería. En el interior de los auriculares tenemos una batería de 850 mAh capaz de ofrecer alrededor de 35 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa y conectados por Bluetooth. Vamos, que no hay que preocuparse lo más mínimo y menos sabiendo que se cargan en dos horas, más o menos. El transmisor aguanta alrededor de 18 horas, por lo que no hay forma humana de gastarle la batería de una sentada.

JBL Tour One M3, la opinión de Xataka

Los JBL Tour One M3 me han encantado. Son cómodos, tienen buen sonido, buena cancelación de ruido y, sobre todo, son muy versátiles gracias a la conexión con el Smart Tx. Cabe destacar que este accesorio no viene incluido por defecto, sino que tenemos que comprarlo aparte. La diferencia es de 50 euros (349,99 euros sin el transmisor, 399,99 euros con él) y merece la pena hacer ese desembolso adicional.

Quizá no lo vayas a usar todos los días, puede que no todas las semanas, pero cuando quieras usarlo seguramente agradezcas tenerlo a mano. No es un desembolso bajo, ni muchísimo menos, pero sí que merece la pena si buscamos buen sonido, buena cancelación de ruido y comodidad.

9,0 Diseño 8,75 Calidad de sonido 8,75 Cancelación de ruido 9 Ergonomía 8,75 Experiencia de uso 9 Automomía 9,5 A favor Smart TX es un puntazo con todas las letras, en negrita y en mayúscula.

El sonido es muy bueno.

La autonomía es sobresaliente. En contra Los graves hay que ajustarlos un pelón.

El Smart Tx, una de las claves, se vende por separado.

Me preocupa la durabilidad de las almohadillas a largo plazo.



