Logitech G Astro A50 X, análisis: si buscara unos auriculares gaming y la cartera no fuera un problema, no buscaría más

Una de las cosas chulas que tiene trabajar en Xataka es que, de vez en cuando, tienes la oportunidad de probar cosas que de otra manera no podrías probar. Porque siendo honestos, no soy de las personas que se gastarían 400 euros en unos auriculares para jugar a la ligera. Por mucho que me guste jugar, ojo, porque me encanta dedicar un rato a pegar unos tiritos en 'Battlefield', ‘xDefiant’ o The Finals, pero uf, 400 euros son 400 euros. Pues hoy es uno de esos días que dices “me encanta mi curro”.

Y es que durante estos últimas semanas he estado probando los nuevos Logitech G Astro A50 X, los últimos auriculares de gama alta de Logitech. Son unos auriculares inalámbricos que se escuchan de escándalo y que buscan conquistar al usuario que juega sin importar el electrodoméstico de reproducción de videojuegos que tenga en casa. Porque los Logitech G Astro A50 X funcionan con PlayStation, Xbox, PC, Switch y móvil de forma simultánea gracias a su peculiar base.

Esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de los Logitech G Astro A50 X



LOGITECH G ASTRO A50 X PESO 363 gramos DRIVER Pro-G Graphene de 40 mm Respuesta de frecuencia: 20-20.000 Hz Dolby Atmos Sonido espacial Windows Sonic Audio 3D en PS5 AUDIO USB 1x hasta 24 bits/48 kHz (PC) 2x hasta 16 bits/48 kHz (consola) MICRÓFONO Omnidireccional Respuesta de frecuencia: 60-20.000 Hz Frecuencia de muestreo: hasta 16 bits/48 kHz CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Lightspeed 24 bits/48 kHz 12 metros AUTONOMÍA 24 horas a 78 dB COMPATIBILIDAD Xbox Series X|S Xbox One PlayStation 5 PlayStation 4 Windows 10/11 macOS 13 o superior paso hdmi 2.1 3x HDMI 2.1 ALLM, VRR Audio 24 bits PRECIO 399,00 euros

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca





De PlayStation 5 a PC y tiro porque me toca

Empecemos por lo más llamativo, la conectividad. Los Logitech G Astro A50 X están pensados para que podamos usar los mismos auriculares independientemente de la consola que utilicemos. El objetivo es que, si tenemos una PlayStation 5, una Xbox Series X|S y un PC y jugamos en las tres plataformas, podamos pasar de una a otra con solo pulsar un botón, y de que eso suceda se encarga PlaySync.

Cuando jugamos, lo más normal es que conectemos los auriculares a la consola y que tengamos que desconectar y conectar según vayamos cambiando de plataforma. Pues con PlaySync es todo lo contrario. PlaySync funciona mediante una base inalámbrica que se encarga de emitir el sonido a los auriculares. Es una intermediaria.

La base tiene tres puertos HDMI 2.1 de entrada (para permitir el paso de 4K a 120 Hz, admitir el modo de ALLM, la frecuencia de actualización variable…) y tres puertos USB-C. Las consolas van a los puertos HDMI 2.1 y USB -C dedicados, el PC al USB-C, y la base la conectamos a la tele o monitor mediante otro cable HDMI 2.1. De esa forma, la entrada de la tele no cambia y es la base la que se encarga de alternar la señal. ¿Cómo? Pulsando un botón en los auriculares, tan fácil como eso.

De esa manera, si estamos con la Play y queremos jugar a la Xbox, encendemos la Xbox (importante encenderla, la base no la enciende), apagamos la Play, pulsamos el botón de PlaySync en los auriculares hasta que seleccionemos Xbox y listo, a jugar. La imagen cambia, la fuente de sonido cambia y nosotros no tenemos que hacer nada. La base lo hace todo. Para saber el dispositivo que tenemos conectado, la base tiene unas indicaciones luminosas con los textos PS, Xbox y PC. Al pulsar el botón de los auriculares veremos cómo cambia de una a otra.

Y esto funciona como por parte de magia. El cambio es bastante rápido y la experiencia es totalmente transparente. Yo no tengo Xbox, pero sí PC y PlayStation 5 y debo reconocer que, si bien pasar de un sistema a otro no es algo que suela hacer, la experiencia ha sido superlativa. Estoy completamente seguro de que si alguien juega en las dos consolas y en PC, esta función le va a venir estupendamente.

Los auriculares, además, se pueden conectar por Bluetooth a la Nintendo Switch o al móvil. De hecho, en móvil hay una app para modificar el ecualizador y podemos usar dos fuentes de sonido a la vez (consola vía PlaySync + móvil vía Bluetooth). Uy, ¿he dicho que se conectan los auriculares? No, lo cierto es que se conecta la base. La base es la que tiene conectividad Bluetooth, por lo que podremos usar el Bluetooth siempre que estemos en rango. Dicho de otra forma, no podemos sacar los Astro A50 X a la calle o usarlos si estamos demasiado lejos de la base, independientemente de la tecnología inalámbrica que usemos.

Por cierto, un apunte. Si jugamos en PC, la base solo tiene conexión de audio. Mientras que en consolas tenemos vídeo y audio (y la base cambia sola la señal), en PC es solo audio. De esa manera, si tenemos conectada la PS5 y el PC a un monitor y pasamos de la consola al PC, el sonido y el vídeo sí cambiarán solos, pero al hacerlo al revés, de PC a consola, se cambiará el audio pero no el vídeo. Puede parecer una obviedad teniendo que en cuenta que DisplayPort es la conectividad prácticamente por defecto en un PC gaming y que la base no tiene puerto DisplayPort o entrada HDMI para PC, pero no está de más tenerlo presente.

En pocas palabras, lo que ha hecho Logitech es sencillamente fabuloso. No obstante, no es perfecto. En primer lugar, no es perfecto porque te obliga a tener tanto las dos consolas como el PC en el mismo sitio. Yo, por ejemplo, tengo el PC en el despacho y la PS5 en el salón (suelo tener, mejor dicho. Para este análisis he movido la consola al despacho). Aun así, supongo que cualquier usuario que tenga dos consolas las tendrá las dos en el mismo sitio. Lo del PC quizá sea más complejo y dependerá del setup de cada uno.

En segundo lugar, no es perfecto porque los auriculares no incluyen un cable HDMI 2.1 en la caja y solo incluyen un USB tipo C. Sí, es cierto que las consolas ya traen uno y que ese se puede usar (y lo vamos a usar), pero para conectar la base al televisor vamos a necesitar otro cable y eso supone una cosa: pasar por caja, porque no es lo mismo el cable HDMI ese que todos tenemos guardado en un cajón que un cable HDMI 2.1. Si necesitas uno, lo tienes en Amazon por desde ocho euros (según la longitud). Otra cosa es que tengas una tele sin puertos HDMI 2.1, sin 120 Hz y demás tecnologías propias de la nueva generación. En ese caso, adelante con el HDMI que tengas por casa.

Y en tercer lugar, la base no es perfecta porque si bien es cierto que los imanes ayudan a encajar los auriculares en la posición correcta, hacerlo no es tan fácil como debería. No ha sido extraño dejar los auriculares sobre la base y darme cuenta al rato de que no estaban cargando porque no estaban perfectamente situados. Por lo demás, chapó.

Ouh mama, qué comodidad

Una de las cosas que esperaba de unos auriculares de 400 euros es que fueran no cómodos, sino comodísimos, y los Astro A50 X han cumplido sobradamente. Actualmente uso unos Corsair Virtuoso que me parece geniales y muy cómodos, pero debo decir que los nuevos Astro me gustan todavía más. Los auriculares están hechos de aluminio y de un plástico flexible que ofrece bastante resistencia a la torsión, pero el acabado tan esquinado y angulado me lleva a pensar que va a ser bastante susceptible a golpes y arañazos a la larga. No he tenido ningún susto durante las pruebas, pero llámalo intuición.

Aunque soy de esos jugadores a los que les mola el RGB, debo decir que me encanta el aspecto de estos auriculares. Son agresivos, pero sobrios, sin luces ni elementos más llamativos de la cuenta, más allá del aluminio de los cilindros de ajuste laterales (cilindros que, por cierto, ofrecen una resistencia buenísima). De hecho, lo que más llama la atención es el micrófono que, como veremos más adelante, es uno de los grandes atractivos del apartado multimedia, pero no nos adelantemos.

En la parte trasera tenemos todos los botones habidos y por haber, a saber el botón de encendido con un LED luminoso que indica el estado de carga, el botón de PlaySync, el botón de Bluetooth y una rueda para controlar el volumen. En la parte inferior también tenemos los pines de carga y un puerto USB tipo C, por si queremos cargar los auriculares directamente con el cable (algo que será más rápido que hacerlo mediante la base).

Pero en cualquier caso, lo que más me ha impresionado han sido las almohadillas de algodón. Son pura comodidad y, citando a mis compañeros de 3DJuegos, “como si te abrazasen las orejas”. Totalmente de acuerdo. Son de las almohadillas más cómodas que he probado, mucho más que las telas sintéticas y muchísimo más que las imitaciones de cuero. Tanto es así que servidor, que no suele usar auriculares de diadema por las gafas, ha terminado usando estos auriculares más de lo que imaginaba gracias, precisamente, a las almohadillas. Ofrecen la presión justa tanto en los laterales como en la parte superior. Además, los auriculares pueden rotar 130 grados, de forma que se adaptan bien a la forma de nuestra cabeza.

Hablando del micrófono, lo encontramos en la parte izquierda y es omnidireccional. El micrófono ofrece buena resistencia al movimiento y, una vez en su sitio, no se mueve lo más mínimo. Podemos colocarlo en prácticamente cualquier posición gracias a su soporte flexible y el rendimiento es sobresaliente.

En definitiva, son unos auriculares muy, muy cómodos. Si tuviera que ponerle alguna pega, sería que fuesen un chispitín más ligeros (no son pesados ni mucho menos, pero unos gramos menos no habrían estado mal) y que el plástico se notase un poquito más premium. No es un mal plástico, pero al tacto no termina de transmitir el precio de los auriculares. ¿Cuál es la cosa? Que seguramente no se puedan tener las dos cosas a la vez: o mejor plástico o menor peso, una de las dos.

No te veo, pero sé qué vienes (y por dónde)

Pero vayamos al meollo del asunto: el sonido, y ya os adelanto que los Logitech G Astro A50 X han sido capaces de sorprender y de dar la talla sin lugar a dudas. Los auriculares cuentan con un driver Pro-G Graphene de 40 milímetros con una respuesta en frecuencia de 20-20.000 Hz, son compatibles con Dolby Atmos, Window Sonic y el Audio 3D de PS5 y son capaces de reproducir sonido de hasta 24 bits / 48 kHz (en PC por USB, en consolas es 16 bits / 48 kHz). Esa es la parte técnica. La parte experiencial es mucho más interesante.

Los Astro A50 X tienen de los mejores graves que hemos probado en unos auriculares gaming. Son de esos auriculares con pegada, pero sin llegar a exagerar. Muchos auriculares tienden a aumentar un pelín los bajos para conseguir ese efecto “brrrrmm”, lo que al final acaba haciendo que los graves se superpongan al resto de frecuencias. No es el caso en los nuevos Astro. Los graves tienen potencia, nitidez, pero no tapan a los medios y permiten a los agudos tener presencia.

¿Dónde podemos notar esto? En los shooters. Los Astro A50 X son capaces de representar bien la contundencia de las armas, pero al mismo tiempo permiten escuchar cómo los casquillos caen al suelo, el coche que pasa por un lado, las explosiones lejanas y los diálogos de los personajes. En un juego como ‘Battlefield 2042’ este tipo de experiencias son una gozada porque te meten de lleno en la acción. Quizá en volúmenes excesivamente altos los bajos pueden llegar a distorsionar un pelín, pero no son los niveles a los que seguramente juguemos.

Y ya no es solo la contundencia del sonido, sino la posición. Los auriculares son capaces de representar perfectamente la posición de los pasos de nuestros rivales, algo que no es fácil de conseguir. He llegado a escuchar matices de fondo que nunca había escuchado y ha sido de las pocas veces que he podido ubicar a un enemigo solo con escuchar sus pasos. De hecho, he llegado a asustarme cuando un enemigo escondido en una esquina me mató con una escopeta, de ese nivel de contundencia hablamos.

‘The Finals’ también es un juego muy agradecido con estos auriculares. Es un título lleno de efectos de sonido que, además, combina los agudos (las monedas, los casquillos…) con los graves más bestias (las armas tienen mucha contundencia y la destrucción es marca de la casa). Además, es un juego que, con una buena representación del espacio sonoro, permite saber perfectamente la ubicación de los enemigos. Y a ver, los auriculares no van a hacer magia si no sabes moverte y disparar, pero desde luego ayudan a tener un mejor control de todo lo que está pasando.

La calidad de sonido se conserva realmente bien de PC a consolas. En PS5 hemos probado algunos juegos como ‘Sifu’ y ‘Need for Speed: Unbound’ y son una gozada. En ‘Sifu’ no solo sentimos los puñetazos con fuerza, sino matices como la lluvia o los pasos, son detalles que aumentan la inmersión; y en ‘Need for Speed: Unbound’ da gusto escuchar los motores y la música. Y vamos a reconocerlo: jugar a ‘Diablo IV’ con estos auriculares también es un tema y en ‘xDefiant’ es como tener dos ojos en la espalda.

La ecualización de serie es bastante buena, pero recomiendo dedicar un ratito a jugar con el ecualizador. El software está disponible en PC, Mac y móviles y siempre podemos ajustar las frecuencias un pelín para conseguir un mejor sonido. Como digo, de serie vienen muy bien ecualizados, pero quizá no esté de más pulir un pelín los agudos. Después de todo, es una cuestión de gustos y lo que para mí suena bien, es posible que para otra persona no.

El micrófono nos ha encantado. Da gusto que unos auriculares gaming ofrezcan una buena captación de nuestra voz

El micrófono también es excepcional y puedo decir sin miedo a equivocarme que es de los mejores micrófonos que hemos probado en unos auriculares gaming. Desde G-Hub podemos acceder a un ecualizador e incluso usar diferentes perfiles (predeterminado, difusión y competitivo) y los tres se escuchan perfectamente. Puestos a elegir, yo optaría por “difusión”, me parece que ofrece el mejor rendimiento. Para muestra, un botón leyendo el primer párrafo de este análisis:





Por ponerle una pega a este apartado, diría que la cancelación de ruido pasiva es mejorable. Los auriculares no tienen cancelación de ruido activa y la pasiva podría ser mejor. Esto no será un problema si jugamos en un ambiente tranquilo (es el caso de mi despacho), pero si hay ruido en el salón (el aire acondicionado) o tenemos algo como una obra cerca, es posible que se nos cuele el ruido. Nada preocupante, pero ahí está.

Logitech G Astro A50X, la opinión de Xataka

Los Logitech G Astro A50X son, en pocas palabras, una pasada. Es cierto que no están al alcance de cualquiera y que 400 euros son 400 euros, pero la experiencia que hemos tenido con ellos es buenísima. Yo reconozco que no soy una persona que guste de jugar con auriculares puestos, pero los nuevos Astro son tan cómodos que no me ha importado lo más mínimo.

La calidad de sonido es buenísima, el micrófono es de los mejores que hemos podido probar y la versatilidad que nos propone en términos de conectividad es increíble. El único pero es que, bueno, nos obliga a tener todos los dispositivos (consolas y PC) cerca. No es el caso de todos los jugadores, pero si lo es, esta es una experiencia de la que es difícil volver.

Y precisamente ese es el punto clave. Estos auriculares son un cañón, pero realmente van a brillar si tenemos un ecosistema gaming muy nutrido. Es decir, si tenemos una Xbox, una Playstation y un PC, además de una Switch o un móvil que usemos para jugar. La versatilidad es clave y es lo que justifica su precio. Sin embargo, dudo que la mayoría de jugadores tengan tremenda cantidad de consolas a su disposición.

Para el usuario medio, estos auriculares pueden ser un poco “overkill”, pero si el dinero no es un problema y buscas un experiencia premium, comodidad y buen sonido, yo, personalmente, no me lo pensaba.

Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Logitech. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.