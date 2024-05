Jugar a 'xDefiant' ha sido como volver a 2010: resulta que hacer un shooter divertido era cuestión de mirar al pasado

Recuerdo el verano de 2010 con mucho cariño. Tendría unos 16 años por aquellos entonces y recuerdo desayunar un Cola-Cao y engancharme con mi hermano a 'Call of Duty: Modern Warfare 2' toda la mañana. Recuerdo la UMP45 con silenciador, la ventaja "Comando", los quickshoots no scope con el Intervention en Highrise y Rust... Buenos tiempos, sin duda, a los que he conseguidor retrotraerme tras echarme unas partidas a 'xDefiant', el nuevo shooter de Ubisoft.

Y es que resulta que hacer un shooter divertido era tan "simple" como hacer lo que históricamente ha funcionado. Aunque un inicio mejor llevado no habría estado nada mal, lo que Ubisoft tiene entre manos tiene una pinta brutal y para muestra, un botón.

Un estreno accidentado. El nuevo título de Ubisoft lleva tiempo en desarrollo y tendría que haberse lanzado hace ya, pero entre unas cosas y otras no fue hasta ayer, 21 de mayo, cuando se estrenó en next-gen y PC. Sin embargo, el lanzamiento se ha visto empañado por unos servidores que no fueron capaces de acoger a todos los jugadores, provocando colas, fallos de matchmaking y frustración. Y hablo de primera mano: llevaba esperando la tarde de ayer desde hace semanas y acabé leyéndome cuatro tomos de 'Naruto'. Ni tan mal, pero habría preferido echarme unos tiritos.

Hoy, todo mejor. Ubisoft confirmó estar trabajando en arreglar los servidores y hoy por la mañana, justo antes de escribir estas líneas, sí he podido entrar y echarme mis primeras partidas. Bueno, no las primeras, ya pude jugar a la beta en su momento y 'xDefiant' me encantó. Hoy la experiencia ha sido mucho más suave que por aquellos entonces y los servidores han dado la talla, pero claro, a las 9:00 de un miércoles seguramente no haya tanta gente conectada. A ver qué sucede esta tarde.

Captura de pantalla de 'xDefiant' | Imagen: Xataka

Pium, pium, bang, bang. En lo que respecta al juego, 'xDefiant' me ha encantado. Soy jugador de shooters y de MMOs, mis dos géneros favoritos, y en cuanto a shooters llevaba tiempo desamparado. Los Battle Royale no me gustan, los 'Call of Duty' recientes me agotan con el SBMM, 'Battlefield 2042' me ha terminado cansando después de 400 horas (madre mía...) y 'The Finals' es complicado jugarlo solo (a mis amigos no le gustan los shooters). Necesitaba algo más arcade, más "coger un arma, liarme a palos en un mapita de tres carriles, morir, reaparecer, matar, morir, reaparecer, subir de nivel y repetir".

¿Sabéis que juegos me dieron eso en su día? Los 'Call of Duty' antiguos, concretamente mis grandes obsesiones: 'Modern Warfare 1', 'Modern Warfare 2' y 'Modern Warfare 3'.

Y ahora, 'xDefiant'.

Como en casa. Lo cierto es que el gameplay se siente realmente familiar. De hecho, si le quitas las habilidades activas y las ultis (los ataques definitivos de las facciones), 'xDefiant' podría colar por un 'Call of Duty' con total tranquilidad. Se nota que detrás del juego está Mark Rubin, que fue productor ejecutivo de Infinity Ward hasta 2015. Y en ese sentido, da lo que promete: mapas sencillotes, de tres carriles o lineales (según el modo de juego) con una o dos alturas y varios modos pensados para forzar a los jugadores a moverse.

Captura de pantalla de 'xDefiant' | Imagen: Xataka

De hecho, me parece todo un acierto que no haya un modo "Duelo por equipos" como tal. Lo más cercano es el modo "Figura", que vendría a ser algo parecido a "Baja confirmada". Eso evita que los jugadores campeen y fomenta el movimiento. El resto son modos como "Dominio", "Ocupación, "Escolta" (que recuerda a 'Overwatch') y "Control de zona"

Los mapas de los modos arena están diseñados con una base que funciona: tres carrilles, una o dos alturas y muchas opciones

Los combates son dinámicos, con un time-to-kill más que aceptable y reapariciones rápidas. Estás todo el rato jugando y apenas pasas tiempo "observando" desde la muerte, lo justo para que cambies de clase o de facción. El gunplay, las sensaciones con las armas, es fantástico y el retroceso, aunque existe, no es tan pronunciado como en otros juegos y al menos con ratón es facilísimo controlarlo. Es un juego con una clara vocación arcade y se nota en todo momento, desde el disparar hasta la movilidad.

Captura de pantalla de 'xDefiant' | Imagen: Xataka

Facciones y habilidades. Las facciones, que están inspiradas en otros juegos de Ubisoft son, en esencia, habilidades activas y pasivas. Por ejemplo, la facción "Libertad" se cura a sí mismo y a los demás, la facción "Fantasmas" tiene más vida y un escudo y la facción "Echelon" es sigilosa. Cada facción tiene una pasiva, dos habilidades activas a elegir una y un ataque final que se carga conforme avanza la partida. Yo a tope con los médicos pero no aquí, en cualquier juego.

¿Marcan la diferencia? Sí y no. Lo ideal es que haya cierto equilibrio y que haya uno que haga más daño, otro que cure, otro que cubra... La realidad es que los shooters son jauja y no es extraño que en cada partida haya un buen puñado de sanadores por eso de que son los únicos que curan.

De la misma forma, puede ser frustrante que haya seis personajes con escudo porque ralentiza todo mucho. De todas maneras, al final es un shooter y lo que realmente decide el rumbo de la partida es que sepas disparar, moverte y colocarte. El resto es, básicamente, una ayuda.

Personalización de armas | Imagen: Xataka

Por lo demás, un 'CoD' gratis. Quitando el asunto de las facciones, todo lo demás recuerda a 'Call of Duty' del bueno, de los de antaño. Los mapas que he podido jugar me han parecido chulísimos, fáciles de memorizar y todos tipo "ratonera": entra, date de palos, pásalo bien y sal. La subida de nivel tiene sentido, en tanto que cuanto más usas un arma más la subes de nivel, más objetos consigues y más la puedes personalizar; y todo lo relacionado con el pase de batalla es cosmético. Por mi parte, no necesito skins para jugar.

Pero lo más que me ha gustado es que no tiene SBMM. En pocas palabras, el SBMM (Skill-Based Machtmaking o emparejamiento por habilidad) está pensado para emparejar a los jugadores con otros jugadores de su nivel, pero la realidad es que como tengas un par de partidas buenas seguidas te empieza a emparejar con Los Mercenarios, los Power Rangers y todos los Super Saiyans. Eso hace que empieces a perder muchas veces y entonces te empareje con Pocoyo, Dora la Exploradora y un Magikarp, lo que hace que la experiencia sea irregular. Es lo que pasa en los últimos 'CoD' y algo que no ha estado exento de críticas.

El SBMM puede hacer que la experiencia de juego sea frustrante. Tiene sentido en las partidas competitivas, pero no en las casuales

Pues 'xDefiant' no lo tiene, al menos en las partidas casuales. En las competitivas sí, pero ahí sí tiene sentido que esté presente. En las partidas casuales se te empareja por ping, por región, por dispositivo de entrada y por plataforma, y eso se traduce en partidas variadas, unas mejores, otras peores, pero todas equilibradas.

Captura de pantalla de 'xDefiant' | Imagen: Xataka

Durante mis partidas he jugado con gente que no sabía ni dónde estaba en cuyo equipo había un par de cracks que manejaban el francotirador que daba gusto. Esa es la experiencia que andaba buscando y eso es lo que 'xDefiant' ha conseguido darme.

De los últimos shooters que he podido jugar, el nuevo título de Ubisoft ha sido el único que ha conseguido recordarme a lo que, desde mi punto de vista, es la Era Dorada de los shooters. Si alguno ha jugado a los 'Call of Duty: Black Ops', esto se siente como una verdadera secuela.

La progresión es algo lenta. Por ponerle una pega, más allá de lo que ha sucedido con los servidores, me parece que la progresión es bastante lenta. Las primeras subidas de nivel son rápidas, pero tengo la impresión de que se tarda un pelín más de la cuenta en conseguir experiencia y desbloquear accesorios. Lo bueno es que todo se soluciona jugando, no tienes que sacarte un máster para desbloquear una mirilla.

Rendimiento. Me ha sorprendido gratamente que no he tenido ni el más mínimo problema de FPS o tirones. Mi equipo consta de un Ryzen 5 3600, 32 GB de memoria RAM DDR4@3200 MHz y una NVIDIA RTX 4070. Con esto he podido jugarlo en "ultra" a más de 100 FPS estables. En calidad "alta" el rendimiento era todavía mejor y la diferencia prácticamente inapreciable. Con un ordenador medianamente normal no debería haber problema en moverlo a 60 FPS ajustando ciertos parámetros. En el vídeo sobre estas líneas puedes encontrar un gameplay (no es mi mejor partida...) jugando en "ultra" para que veas qué tal luce.

En definitiva: sí. A título personal, he de decir que lo último de Ubisoft me ha convencido y mucho. No solo me ha encantado como videojuego, sino que me hace cierta ilusión que la experiencia sea tan similar a juegos que recuerdo con tanto cariño. Francamente, tengo muchas ganas de ver qué tal lo mantiene Ubisoft y hasta qué punto crece. Los planes son ambiciosos: una temporada cada tres meses con una facción nueva, tres mapas, tres armas... No es poca cosa.

No se ha dado mal | Captura: Xataka

Sea como fuere, Ubisoft tiene entre manos algo chulo. No el 'CoD Killer', porque a 'Call of Duty' le pasa como a 'World of Warcraft': solo 'CoD' puede acabar con 'CoD', pero sí que tiene todos los ingredientes para que su shooter se haga un hueco enorme en un género que está en horas bajas y pide novedades a gritos.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Ubisoft tiene un plan para darle más vidilla a los NPCs: potenciarlos con inteligencia artificial